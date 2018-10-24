«Именно потому, что я люблю тебя, я постоянно с тобой ругаюсь и спорю» (Этот манифест любви изменит что-то в вас раз и навсегда)

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Что мы готовы сделать ради любви? Отдать последнее, пожертвовать собой, даже отказаться от себя ради любимого человека... Нас этому учат книги, фильмы, религия. Аглая Датешидзе, психотерапевт из Питера, автор мини-рассказов про девочку, написала необычный манифест любви. Он не о том, что нужно отдавать последнее и жертвовать собой ради любимого и семьи. Он о том, что можно заботиться о другом, только позаботившись о себе.

Мы в AdMe.ru вдохновились данным манифестом любви и решили поделиться этим вдохновением с читателями.

Лишь потому, что я люблю тебя... Я никогда не отдам тебе последнее, потому что я люблю тебя. Ибо, если я отдам тебе последнее, я буду злиться и обижаться на тебя и уже не смогу подойти близко. Именно потому, что я люблю тебя, я забочусь о себе в первую очередь. Потому что, если я не позабочусь о себе, я ничего не смогу дать тебе. Лишь потому, что я люблю тебя, я открываю тебе сердце, даже когда в нем кромешная тьма. Потому что, если я не открою его тебе, это будет стоять между нами. Именно потому, что я люблю тебя, я иногда ухожу от тебя и остаюсь в одиночестве, чтобы соединиться с собой и, отдохнув, вернуться к тебе свежим человеком, готовым к общению. Лишь потому, что я люблю тебя, я всегда говорю тебе правду, какой бы сложной она ни была. Я выбираю для этого подходящее время и форму и все-таки говорю, потому что я не хочу, чтобы в своем отношении ко мне ты опирался на иллюзию.

Именно потому, что я люблю тебя, я постоянно с тобой ругаюсь и спорю. Я не хочу, чтобы невыясненные проблемы встали стеной между нами. Именно потому, что я люблю тебя, я постоянно ищу и развиваю себя, чтобы потом не обвинять тебя в том, что я трачу свою жизнь только на тебя. Именно потому, что я люблю тебя, я не возлагаю на тебя непосильную ношу ответственности за мое счастье. Я не прошу тебя сделать меня счастливой и не пытаюсь осчастливить тебя. Ибо счастье человека — это только его дело. Именно потому, что я люблю тебя, я постараюсь ничего для тебя не делать через силу, чтобы потом не злиться и не обижаться на тебя за то, что ты меня заставляешь. Именно потому, что я люблю тебя, я часто злюсь на тебя, потому что ты подходишь ко мне так близко, как никто другой, и можешь сделать больно. Моя злость ограничена и направлена на ясные цели. Моя злость — это не попытка убить тебя, но приглашение договориться.

Лишь потому, что я люблю тебя, я придумываю правила, по которым мы будем жить, потому что мы два отдельных человека. Две вселенные, которым надо как-то договориться. Лишь потому, что я люблю тебя, я уязвима с тобой и не прячу свою уязвимость. Потому что именно через это мы можем быть близки.



Именно потому, что я люблю тебя, я терпеливо и бережно отношусь к твоим больным местам, не пытаясь бить по ним. Но и не игнорирую их, давая тебе возможность исцелиться.



Именно потому, что я люблю тебя, я иногда проявляю строгость, настойчивость и даже упертость, чтобы остаться собой. Потому что, если я перестану быть собой, я не смогу быть с тобой.



Именно потому, что я люблю тебя, я часто говорю тебе «нет», чтобы мое «да» было полным и искренним.



Именно потому, что я люблю тебя, я часто отказываю тебе, чтобы согласиться на то, что мне действительно нравится, и быть с тобой в этом без остатка.

Именно потому, что я люблю тебя, я не жалею тебя и не делаю из тебя морального инвалида, а терпеливо жду, пока ты залечишь свои душевные раны в моем присутствии. Именно потому, что я люблю тебя, я не беру на себя твою ответственность, потому что, если я возьму ее, это сделает тебя слабым, а меня — злой на тебя.



Именно потому, что я люблю тебя, я останавливаюсь, когда понимаю, что тебе меня уже много. Лишь потому, что я люблю тебя, я говорю, что мне тебя тоже уже много. Потому что, если я не скажу этого, у меня возникнет чувство отвращения к тебе, и наша встреча станет мучением.



Именно потому, что я люблю тебя, я лучше не буду подходить к тебе близко, если я не уверена в чистоте и ясности своих или твоих намерений.



Именно потому, что я люблю тебя, я все время спрашиваю у себя, чего я хочу и что мне интересно, чтобы поделиться с тобой радостью от своих открытий и достижений.

Именно потому, что я люблю тебя, я стараюсь найти счастье без тебя, чтобы не возлагать на тебя ответственность за мое благополучие, но поделиться тем, что я имею.



Лишь потому, что я люблю тебя, я не обещаю тебе, что это будет длиться вечно. Но я могу любить тебя сейчас всей душой и всеми своими силами. Только потому, что я люблю тебя, я готова прожить всю жизнь без тебя, если тебе так лучше.



Лишь потому, что я люблю тебя, я отпускаю тебя во все приключения, которые ты хочешь испытать в жизни. Потому что тот, кто должен уйти, уйдет все равно. А тот, кто действительно предназначен тебе, останется или вернется.



Именно потому, что я люблю тебя, я радуюсь, если тебе хорошо с кем-то еще, кроме меня, потому что я хочу, чтобы в мире было больше любящих тебя людей.

Именно потому, что я люблю тебя, я не терплю тебя, а сразу говорю, что мне не нравится. Пусть лучше будет много мелких притирок, чем одна большая ссора, разрушающая все.



Именно потому, что я люблю тебя, я готова отпустить тебя в любой момент, потому что только тогда я буду радоваться каждой секунде, проведенной вместе.



Именно потому, что я люблю тебя, я всеми силами стараюсь полюбить и узнать себя, чтобы не пытаться использовать тебя для затыкания своих дыр и неосознанного залепливания своих ран.



Лишь потому, что я люблю тебя, я встречаюсь со своей болью, злостью и страхом. Я снова и снова нахожу в себе смелость проходить через это. Я многого ожидаю от себя, а на твой ответ лишь надеюсь, потому что ты — это не я. Ты другой. И я вижу тебя. Я стараюсь увидеть тебя как можно яснее, отличая от своих фантазий и иллюзий. Лишь потому, что я люблю тебя.