Худые люди рассказали, с какими проблемами и ситуациями они сталкиваются чаще всего

Огромное количество девушек мечтает иметь такую же фигуру, как у моделей Victoria’s Secret. Но они даже не догадываются, что обладатели стройных фигур нередко сталкиваются с проблемами и ситуациями, о которых люди обычной комплекции и не подозревают. К примеру, им больно лежать или сидеть на гладкой поверхности. Также им зимой намного холоднее. А еще все вокруг постоянно пытаются накормить, заявляя, что они чересчур худые.

Недавно пользователи сети, в том числе мужчины, высказались, каково им жить с маленьким, по сравнению с людьми обычной комплекции, весом. Мы в AdMe.ru прочли их комментарии, и некоторые мнения стали для нас откровением. А еще мы вдруг осознали, что в обществе существует двойной стандарт, который проявляется в разном отношении к слишком стройным людям и к тем, кто обладает лишними килограммами. Об этом читайте в конце статьи.

Люди постоянно комментируют твое тело и вес. «Ты выглядишь анорексичной! Ты вообще ешь?» Или: «Я боюсь, что тебя унесет ветром». © FactoryDefault1/ Reddit

Раньше я был капец каким толстым. Но теперь я тощий. Самое заметное изменение — теперь я гораздо быстрее замерзаю. Причем неважно, сколько на мне слоев одежды. © Wh***ey-Weather / Reddit

Трудно набрать вес — желудок этого не хочет.

Иногда кости выглядят более выпуклыми, что не очень красиво.

Одежда на тебе слишком свободна.

Люди всегда говорят тебе: «Ешь больше».

Много есть трудно, потому что аппетит всегда плохой. © AnonymousHornyGirl_ / Reddit

Иногда кости выглядят более выпуклыми, что не очень красиво. Одежда на тебе слишком свободна. Люди всегда говорят тебе: «Ешь больше». Много есть трудно, потому что аппетит всегда плохой. © AnonymousHornyGirl_ / Reddit Когда я была худой, люди говорили о том, какая же я худая. А когда я была толстой, они сетовали, насколько я толстая. © YourQueen2Bee / Reddit

Друзья поднимают тебя, чтобы показать, что это легко выполнимо. © veniato / Reddit

Я перечислю некоторые вещи, которые меня беспокоят:

— некоторым девушкам не нравится обниматься со мной;

— я переживаю, что сломаю себе спину или что-то другое, если попытаюсь пронести на себе партнера;

— я чувствую себя неловко на пляже. © wishfullynormal / Reddit

Я девушка с недостаточным весом.

В ответ на мое «нет, спасибо, я сыта» говорят: «Нет! Ты такая маленькая, возьми еще!»

Люди трогают мой живот и говорят всякую чушь вроде: «У тебя что, совсем нет жира?»

Люди сравнивают себя со мной, говорят, что хотели бы быть похожими на меня. Мол, если бы они были стройнее, их жизнь была бы проще. © EntireBarracuda935 / Reddit

В ответ на мое «нет, спасибо, я сыта» говорят: «Нет! Ты такая маленькая, возьми еще!» Люди трогают мой живот и говорят всякую чушь вроде: «У тебя что, совсем нет жира?» Люди сравнивают себя со мной, говорят, что хотели бы быть похожими на меня. Мол, если бы они были стройнее, их жизнь была бы проще. © EntireBarracuda935 / Reddit Люди считают, что у меня анорексия. Серьезно, мне уже человек 5 говорили про анорексию. Хотя на самом деле я ем очень много, просто у меня высокий метаболизм. © TheChemicalSophie / Reddit

Если ты худой мужчина, то общество не воспринимает тебя всерьез. Особенно если ты выглядишь моложе своего возраста. Подразумевается, что «ты не можешь быть настоящим мужчиной, если не выглядишь таковым». Идеальный мужчина большой и мускулистый.

В то время как худые/маленькие мужчины считаются слабыми и уязвимыми.

Поэтому такие банальные вещи, как первое впечатление, свидания, встречи с людьми, оказываются гораздо более сложными. Ведь тебе постоянно приходится что-то доказывать другим, которые судят о тебе только по твоей внешности. © KwtZA / Reddit

В то время как худые/маленькие мужчины считаются слабыми и уязвимыми. Поэтому такие банальные вещи, как первое впечатление, свидания, встречи с людьми, оказываются гораздо более сложными. Ведь тебе постоянно приходится что-то доказывать другим, которые судят о тебе только по твоей внешности. © KwtZA / Reddit В общественном транспорте меня обычно толкают люди, которые толще меня. И это очень раздражает. © metal_gearmen / Reddit

Носить браслеты неприятно из-за узких запястий.

Люди думают, что у меня расстройство пищевого поведения.

Семья постоянно спрашивает, ем ли я.

Нет попы. Выгляжу глупо на танцполе, когда пытаюсь сделать тверк.

Люди комментируют мой вес. Мне от этого очень неловко, и я вообще не знаю, что на это ответить, даже если это комплимент. Блин, это просто мое тело, мы можем не обсуждать его? © westcoastchicken / Reddit

Люди думают, что у меня расстройство пищевого поведения. Семья постоянно спрашивает, ем ли я. Нет попы. Выгляжу глупо на танцполе, когда пытаюсь сделать тверк. Люди комментируют мой вес. Мне от этого очень неловко, и я вообще не знаю, что на это ответить, даже если это комплимент. Блин, это просто мое тело, мы можем не обсуждать его? © westcoastchicken / Reddit Такие украшения, как кольца, браслеты, а также еще и ремни, всегда слишком большие. © Zanzthecan11 / Reddit

Не могу спать на боку, потому что мои костлявые колени касаются друг друга, и мне от этого слишком больно. Чтобы спать на боку, мне приходится надевать толстые спортивные штаны или между коленями подкладывать подушку. © nava08al / Reddit

Я поправился с 53,5 до 70 кг, но мне потребовалось для этого 8 долбаных лет. И даже тогда, когда почти треть моего веса составляют чистые мышцы, в одежде я все еще выгляжу как ребенок. © I_want_Cyberpunk2077 / Reddit

Невозможно сломать ветку или палку, прыгнув на нее. Ну, и зимой холодно. © evoelker / Reddit

Пытаюсь набрать вес (мышечную массу). Два года тренировок я пытался поправиться с 70 кг до 77. Но я лишь добрался до 75. И мне было трудно достичь даже такого веса, поскольку я не мог заставить себя есть, если я не чувствовал голода. © wishen8347 / Reddit

Бонус, после которого вы, возможно, больше не будете подшучивать над худыми людьми

Забавно, что называть людей толстыми некрасиво и невоспитанно, а постоянно подшучивать над худыми — нормально. Особенно часто так поступают женщины, причем по отношению как к мужчинам, так и к женщинам. И они делают это открыто и прямо в лицо. И почти никто из окружающих не обращает на это внимания. © secularaluces / Reddit

Неважно, худые мы из-за болезни или из-за отсутствия аппетита, или из-за высокого метаболизма. Держите при себе свое никчемное мнение, мол, «ты слишком худая, тебе нужно больше есть». Ну, или тогда не обижайтесь, если мы будем говорить вам: «Ты слишком толстая, тебе нужно меньше есть». © sticks1218 / Reddit