Гуру саморазвития каждый день давали нам советы, а создали только лишнюю кучу проблем

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Современный мир развивается с бешеной скоростью, вынуждая нас постоянно перестраиваться, чтобы ему соответствовать. Мы вдохновляемся примерами успешных людей и стараемся стать лучше, но все равно чувствуем, что где-то не дотягиваем. И все эти проверенные способы покорения вершин лично для нас почему-то не работают. Руки опускаются, и вот нам снова ничего не хочется. Так в чем же дело?

Каждый, кто становился на путь саморазвития, наверняка замечал, что разные источники подчас дают совершенно противоположные рекомендации. Мы в AdMe.ru собрали 10 пар таких распространенных советов. А ловушка в том, что оба совета в каждой паре верны и логичны, но следовать им одновременно просто нереально. Проверим?

10.

Это по праву можно считать главным противоречием теорий саморазвития. С одной стороны, нам предлагают умерить свои ожидания в отношении других людей, ибо никто не идеален. А с другой — побуждают развиваться, становиться лучше и интереснее (но не забывай всегда оставаться собой, ты уникален и прекрасен, тебя непременно полюбят таким, какой ты есть). Такие теории фактически уничтожают сами себя. Зачем вообще что-то менять, если ты и так идеален?

9.

В любом книжном можно найти с десяток книг, которые учат преодолевать трудности, упорно следовать поставленной цели и ни за что не опускать руки. Мотивацию в зубы — и вперед! Но часто на этой же полке стоят книги, утверждающие, что ошибаться — нормально, и раз уж вы упали, не стоит сразу карабкаться вверх. Отдых нужен каждому, и с этим спорить не приходится.

8.

Призыв покинуть зону комфорта стал настоящим трендом в последние несколько лет. И уже успел изрядно всем надоесть. Возможно, поэтому ему на смену пришла полная противоположность: теперь нам предлагают оставаться в любимом теплом месте и просто получать удовольствие от жизни. Что ж, каждому свое.

7.

Если не каждый, то наверняка каждый второй, прочитав фразу: «Повсюду проблемы», мысленно с ней согласился. Закономерно, что психологи предлагают все новые способы решить, уменьшить, а лучше вовсе избежать проблем. Но есть теории, которые шагнули еще дальше. Они утверждают, что проблемы — лишь иллюзия и нам достаточно изменить угол обзора. Хотя если подумать, то можно ли считать это еще одним способом решения проблем?

6.

Похожий парадокс, только со знаком плюс. В погоне за счастьем человечество ломает голову уже много сотен лет. И кто откажется от еще пары возможностей его поймать, которыми так соблазнительно переливаются заголовки? А с другой стороны, ловить его вроде как совсем и не надо, ведь счастье всегда внутри тебя и не зависит от внешних факторов.

5.

Нет ничего прекраснее любви, и всем нужно к ней стремиться. Любите себя, любите весь мир вокруг, любите других людей. Стройте и сохраняйте здоровые крепкие отношения. Которые, как оказывается, вовсе не обязательны... Хм, ну тогда будьте сильны, самодостаточны, уверены в себе, живите полной жизнью, развивайтесь в других сферах и любите себя. А когда полюбите себя, полюбят и вас. Ведь... нет ничего прекраснее любви. Парадокс?

4.

Если хочешь быть успешным, стоит оградить себя от дурного влияния и не слушать мнение тех, кто против твоих начинаний. Знакомо? Но если действительно хочешь быть успешным, то стоит внимательно прислушиваться к любому мнению и к конструктивной критике, это подтолкнет тебя вперед. Эта пара не столько противоречива, сколько сложна. Вопрос в том, как понять, кого можно слушать, а кого лучше избегать.

3.

Позитивное мышление и нескончаемый оптимизм способны спасти мир. Но постоянное подавление отрицательных эмоций чревато негативными последствиями для души и тела. Грань довольно узкая. Наверное, стоит надеяться на лучшее, но иметь про запас моральный огнетушитель — на всякий пожарный.

2.

Тайм-менеджмент и системы планирования надежно заняли лидирующие места в теориях об улучшении качества жизни. Если хотите добиться впечатляющих результатов, ставьте конкретные цели и расписывайте пути их достижения. Но по пути не забывайте наслаждаться каждым мгновением жизни, не загадывая ничего наперед. Как бы вы поступили, если бы этот день был последним?

1.

Нас учат ценить каждую мелочь и радоваться самым незначительным победам. Это помогает нам верить в себя. И в то же время нам постоянно приводят в пример людей, которые не довольствовались малым, а продолжали расти над собой и достигли невероятных высот. И... это тоже помогает нам верить в себя.

И что теперь с этим делать?

Этой статьей мы не пытаемся поставить под сомнение все существующие теории или заставить вас махнуть рукой на самосовершенствование. Наоборот, мы обеими руками за постоянное развитие. Мы лишь хотим показать, что сама жизнь полна парадоксов. Поэтому предлагаем смотреть на это так: чем больше советов вы слышите, тем больше вариантов перед вами открывается. Не стоит принимать одно высказывание за абсолютную истину и разом отрицать другие. Попробуйте «жонглировать» ими, и ориентируйтесь лишь на свои собственные ощущения и потребности. Ведь все мы похожи — но каждый уникален. И среди множества инструментов каждый может найти что-то, что сработает именно для него. Главное — помните: какой бы путь вы ни выбрали, он в любом случае верный*. *И это нам тоже подсказали книги по саморазвитию.