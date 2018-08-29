Гэтсбиинг, стэшинг и прочие тренды в современных отношениях, которые выведут из себя кого угодно

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Современные технологии дают людям возможность легко получить доступ не только к информации или материальным вещам, но даже к отношениям. Общение на сайтах знакомств или в соцсетях накладывает свой отпечаток на их развитие. А размытые границы виртуального и реального создают для партнеров немало проблем.

AdMe.ru разобрался в терминологии современных отношений и узнал, что необходимо сделать, чтобы не попасть в ловушки, которые могут в них подстерегать.

1. Гостинг

Гостинг (от англ. ghost — призрак) имеет место, когда обычно после 1–2 свиданий потенциальный партнер без объяснения причин просто «испаряется». Психологи всерьез обеспокоены тем, как широко распространяется это явление. Одно дело, когда новая пассия объявляет, что не хочет больше встречаться. Другое — когда просто исчезает, перестает отвечать на сообщения и звонки. В этом случае незавершенность ситуации провоцирует у человека потребность в постоянном самоанализе, который может растянуться на длительное время. Что делать? Специалисты здесь рекомендуют действовать жестко и без сантиментов: не стройте предположений, какие обстоятельства могли помешать гостеру ответить или перезвонить;

не делайте во всем виноватыми себя;

не ждите возвращения гостера, иначе рискуете потратить время и затянуть свое восстановление после ситуации, которую нельзя даже назвать отношениями.

2. Мостинг

Мостинг — разновидность гостинга, только более жестокая. В данном случае его жертвами становятся чаще всего представительницы прекрасного пола. Поскольку именно они, как гласит народная мудрость, любят ушами. Субъект не просто внезапно исчезает, а перед этим убеждает девушку, что именно она та единственная, неповторимая и предназначенная ему судьбой. Часть мужчин практикует мостинг, руководствуясь тем, что при подобных словесных сопровождениях женщина не чувствует себя использованной. Другими словами, просто пытаются подсластить пилюлю. Что делать? не принимайте на веру клятвы в любви на первых свиданиях;

делайте выводы о человеке на основании поступков, а не слов.

3. Орбитинг

Иногда гостеры и мостеры возвращаются. Они могут ставить лайки под фотографиями человека, из чьей жизни буквально недавно исчезли без объяснений, шерить посты и даже оставлять односложные комментарии. Тем не менее по-прежнему продолжают игнорировать личные сообщения в их адрес. Это явление получило название орбитинг: человека держат на таком расстоянии, чтобы он был в поле зрения, но при этом не вступают с ним в контакт, чем еще больше вводят его в недоумение. В большинстве случаев, как считают специалисты, такие персонажи просто держат других людей на примете. Что делать? заблокируйте такого пользователя в соцсетях и мессенджерах и внесите в черный список.

4. Гэтсбиинг

Гэтсбиинг назван в честь главного героя книги Ф.С. Фицджеральда. По сюжету Джей Гэтсби устраивал роскошные вечеринки в надежде на то, что когда-нибудь их заметит и посетит его возлюбленная. Практически тем же самым занимаются некоторые пользователи соцсетей, намеренно выкладывая на своей странице различные фото, истории и статусы с целью обратить на себя внимание конкретного человека. Посты могут быть провокационными, откровенными или просто в тематике интересов потенциального партнера. Гэтсбиинг — достаточно необычный способ проявления инициативы знакомства или общения, Однако, поскольку конкретный пользователь не всегда способен догадаться, что посты адресованы именно ему, ответной реакции может вовсе не последовать. Что делать? живите своей жизнью и не ставьте ее в режим ожидания;

если хочется проявить инициативу, то делайте это способами, у которых может быть результат.

5. Журавлизм

В оригинале на английском языке название тренда звучит как «serendipidating». Суть его может быть объяснена русской пословицей про синицу в руках и журавля в небе. С оговоркой, что человек все-таки предпочтет журавля и всегда будет предполагать, что для отношений существуют варианты лучше имеющихся в данный момент. Таким образом он зачастую откладывает свидания и предпочитает ограничиваться не особо динамичным и исключительно виртуальным общением. Оно состоит, скорее, из переписок и не подразумевает дальнейшего развития. Что делать? не ждите — не откладывайте свои отношения и свою жизнь на потом.

6. Брэдкрамбинг

Брэдкрамбинг (от англ. breadcrumbing — панировка или хлебная крошка) подразумевает следующее: после общения или свиданий один человек не отвергает другого, но появляется в его жизни только эпизодически с целью напомнить о себе сообщением в соцсети или мессенджере и создать иллюзию заинтересованности, в том числе различными комплиментами, намеками и флиртом. Фактически такой человек просто оставляет для себя запасные варианты на разные случаи жизни. Что делать? относитесь к флирту как к флирту, к болтовне — как к болтовне, не стоит видеть здесь что-то большее, пока это не подкреплено поступками и дальнейшим развитием событий.

7. Стэшинг

Название тренда происходит от английского слова stashing, что в переводе значит «припрятывать». Стэшинг подразумевает такие отношения, в которых один партнер по различным причинам скрывает другого от своих друзей и близких. Такая ситуация может иметь место, даже когда люди встречаются уже длительное время. Особенно удобно для стэшинга, когда знакомство произошло на специализированном сайте или в соцсетях, поскольку так по-настоящему стать частью реальной жизни партнера становится сложнее. Что делать? спросите прямо о причинах такого поведения: оно не может быть нормой в отношениях, которые действительно развиваются.

Совсем не обязательно заучивать новые термины, чтобы разобраться в тенденциях современных отношений. Однако понимание их принципов способно помочь избежать ошибок или совершать их реже. Кроме того, не стоит полагать, что в проигрыше оказываются только те, кого гостят, мостят или стэшуют. Психологи считают, что, используя такие уловки уходов и исчезновений, люди оказывают медвежью услугу самим себе. Они смотрят на других как на профили на сайтах и не умеют проживать отношения в реальности, лишая себя настоящих эмоций и чувств. А вы сталкивались с такими видами общения? Может быть, узнали себя или знакомых в описании?