Простой тест, который покажет, насколько хорош ваш глазомер

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Если вы считаете, что ваш глазомер идеален, а зрение никогда не подводит, то вот простой тест, который подтвердит или опровергнет это.

Мы в AdMe.ru постарались, чтобы он был не слишком сложным, но присмотреться все же придется. Вам нужно определить, ровно ли висят картины. А в конце вас ждет занимательный бонус, который проверит не только зрение, но и внимательность. Начнем?