Простой тест, который покажет, насколько хорош ваш глазомер

Если вы считаете, что ваш глазомер идеален, а зрение никогда не подводит, то вот простой тест, который подтвердит или опровергнет это.

Мы в AdMe.ru постарались, чтобы он был не слишком сложным, но присмотреться все же придется. Вам нужно определить, ровно ли висят картины. А в конце вас ждет занимательный бонус, который проверит не только зрение, но и внимательность. Начнем?

1. Леонардо да Винчи, «Мона Лиза»

2. Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой»

3. Клод Моне, «Подсолнухи»

4. Илья Репин, «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»

5. Винсент Ван Гог, автопортрет

6. Винсент Ван Гог, «Ирисы»

7. Рафаэль Санти, «Сикстинская Мадонна»

8. Сандро Боттичелли, «Рождение Венеры»

Бонус: Что вы видите на этой фотографии?

Многим с первого взгляда кажется, что это люди на концерте, которые танцуют перед сценой. Но на самом деле это просто цветочная клумба. Присмотритесь!

Фото на превью eastnews, depositphotos

2 На склад!
2 Комментарии
  • 9 октября 2017
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