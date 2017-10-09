Простой тест, который покажет, насколько хорош ваш глазомер
Если вы считаете, что ваш глазомер идеален, а зрение никогда не подводит, то вот простой тест, который подтвердит или опровергнет это.
Мы в AdMe.ru постарались, чтобы он был не слишком сложным, но присмотреться все же придется. Вам нужно определить, ровно ли висят картины. А в конце вас ждет занимательный бонус, который проверит не только зрение, но и внимательность. Начнем?
1. Леонардо да Винчи, «Мона Лиза»
2. Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой»
3. Клод Моне, «Подсолнухи»
4. Илья Репин, «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»
5. Винсент Ван Гог, автопортрет
6. Винсент Ван Гог, «Ирисы»
7. Рафаэль Санти, «Сикстинская Мадонна»
8. Сандро Боттичелли, «Рождение Венеры»
Бонус: Что вы видите на этой фотографии?
Многим с первого взгляда кажется, что это люди на концерте, которые танцуют перед сценой. Но на самом деле это просто цветочная клумба. Присмотритесь!
Фото на превью eastnews, depositphotos