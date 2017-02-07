Этот тест из 4 вопросов расскажет, кто вы на самом деле
Сегодня AdMe.ru приготовил для вас один небольшой, но довольно точный личностный тест.
Чтобы пройти его, вам понадобятся бумага, ручка и ваше воображение. Лучше всего отвечать не задумываясь первое, что пришло в голову.
Итак, расположитесь поудобнее, отключите на время логику и представьте, что вы плаваете в теплом и чистом океане.
- Вы ныряете, чтобы полюбоваться морским дном и его обитателями, как вдруг видите русалку. Какого цвета ее хвост?
- Но русалка не единственная, кто попался вам на глаза. Рядом с нею плавает рыба. Какая она? Опасная и агрессивная или, наоборот, спокойная и безобидная?
- Вы погружаетесь еще глубже и на самом дне замечаете раковину. Как выглядит эта раковина? Плоская и гладкая или, например, коническая с завитками?
- Наконец, пришла пора возвращаться на сушу. Вы подплываете к берегу и оказываетесь на пляже. Сколько людей вы там видите?
Запомните или запишите свои ответы. Готово?
А у вас были совпадения? Делитесь результатами в комментариях.
Фото на превью OlenaKucher / DEPOSITPHOTOS.COM
По материалам Mind Warehouse / youtube.com