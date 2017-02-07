Этот тест из 4 вопросов расскажет, кто вы на самом деле

Этот тест из 4 вопросов расскажет, кто вы на самом деле

Сегодня AdMe.ru приготовил для вас один небольшой, но довольно точный личностный тест.

Чтобы пройти его, вам понадобятся бумага, ручка и ваше воображение. Лучше всего отвечать не задумываясь первое, что пришло в голову.

Итак, расположитесь поудобнее, отключите на время логику и представьте, что вы плаваете в теплом и чистом океане.

  1. Вы ныряете, чтобы полюбоваться морским дном и его обитателями, как вдруг видите русалку. Какого цвета ее хвост?
  2. Но русалка не единственная, кто попался вам на глаза. Рядом с нею плавает рыба. Какая она? Опасная и агрессивная или, наоборот, спокойная и безобидная?
  3. Вы погружаетесь еще глубже и на самом дне замечаете раковину. Как выглядит эта раковина? Плоская и гладкая или, например, коническая с завитками?
  4. Наконец, пришла пора возвращаться на сушу. Вы подплываете к берегу и оказываетесь на пляже. Сколько людей вы там видите?

Запомните или запишите свои ответы. Готово?

Узнать, что означают ваши ответы.

1. Цвет русалочьего хвоста расскажет, насколько вы общительны.

  • Холодные и спокойные цвета, такие как синий или зеленый, говорят о вашей застенчивости.
  • Яркие цвета, например розовый или желтый, означают, что вы легко находите общий язык с новыми знакомыми.

2. Рыба символизирует то, как вы разрешаете спорные ситуации.

  • Если вы представили себе неагрессивную, спокойную рыбу — у вас нет проблем с высказыванием и отстаиванием собственного мнения.
  • Если же рыба была хищной и вела себя агрессивно, то это говорит о том, что вы предпочитаете избегать споров и конфликтных ситуаций.

3. Раковина отражает степень вашей открытости окружающим людям.

  • Простая раковина без завитков означает, что вы легко открываетесь людям и без стеснения рассказываете о себе.
  • Наоборот, если вы представили необычную раковину замысловатой формы, то вы закрытый человек и не склонны делиться подробностями своей личной жизни с окружающими.

4. Люди на пляже указывают на количество ваших друзей.

  • Пляж полон народа — скорее всего, вы самый настоящий король (или королева) вечеринок.
  • Несколько человек — у вас не так много друзей, зато они близкие и проверенные.
  • Ну а если вы представили себе совсем пустой пляж, то это означает, что вы не очень-то доверяете людям и не стремитесь обзаводиться друзьями.

А у вас были совпадения? Делитесь результатами в комментариях.

Фото на превью OlenaKucher / DEPOSITPHOTOS.COM
По материалам Mind Warehouse / youtube.com

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