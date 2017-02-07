Этот тест из 4 вопросов расскажет, кто вы на самом деле

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Сегодня AdMe.ru приготовил для вас один небольшой, но довольно точный личностный тест.

Чтобы пройти его, вам понадобятся бумага, ручка и ваше воображение. Лучше всего отвечать не задумываясь первое, что пришло в голову.