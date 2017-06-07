Этот тест для двоих покажет, так ли вы близки, как думаете
AdMe.ru подготовил тест, который покажет, насколько хорошо вы знаете личные предпочтения и психологию любимого человека или лучшего друга.
Для этого задайте ему представленные ниже вопросы. Он записывает ответы так, как ответили бы вы, а вы записываете свой вариант. После этого поменяйтесь ролями и повторите действия.
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Теперь сравните ответы и подсчитайте количество совпадений.
0–6. Вы много времени проводите друг с другом, но при этом мало общаетесь на сокровенные темы. Почаще делитесь своими эмоциями.
7–14. Вас точно не назовешь чужими людьми. А подобная игра еще больше сблизит вас.
15–20. Вы настолько близки, что научились понимать друг друга без слов.
Фото на превью pixabay