Этот простой тест раскроет всю вашу подноготную за 30 секунд

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Психологи давно подтвердили, что с помощью рисунков человека можно много узнать о его характере. AdMe.ru подготовил простой тест, который покажет самую яркую черту вашей личности.

Нарисуйте на листке круг и не задумываясь дополните его так, чтобы получился рисунок. Затем найдите ваш вариант картинки

Результаты

Если вы нарисовали солнце, то ваша сильная сторона характера — лидерские качества. Вы тот человек, который может сплотить любой коллектив и привести его к победе. Вы умеете прислушиваться к своим эмоциям, обладаете активной жизненной позицией и четко знаете, что вам нужно. Вы не боитесь иногда рискнуть и круто поменять свою жизнь.

Если вы нарисовали цветок, то вы добрая натура. Вы отзывчивы, с открытой душой, любите помогать другим, стараетесь избегать конфликтов и отличаетесь мягким характером. Вы адекватно ведете себя в любой жизненной ситуации, уважаете мысли и эмоции окружающих.

Если вы нарисовали воздушный шар или шарик, это значит, что благодаря своему легкому характеру вы легко сходитесь с людьми, стараясь не замечать их недостатков, и в любой компании становитесь душой общества. Вы эрудированный человек и легко можете поддержать любой разговор или завести тему, которая будет интересна всем.

Если вы нарисовали монетку, то ваша привычка планировать жизнь уже не раз оберегала вас от необдуманных поступков. Вы тот человек, на которого можно положиться в любой ситуации. Вы отличаетесь логичностью в суждениях и готовы отказаться от сиюминутного результата или удовольствия ради будущего успеха.

Если вы нарисовали глаз, ваше внимание к деталям и умение замечать нюансы уже не раз удивляли окружающих вас людей. Вы практичны и можете выполнять несколько задач одновременно, не теряя при этом в качестве выполняемой работы. Ваша наблюдательность распространяется не только на внешние факторы, вы также хорошо умеете подмечать и настроение окружающих.

Если вы нарисовали эмоциональную рожицу, то вы веселый человек, не представляете свою жизнь без иронии и сарказма. Вы любите посмеяться над собой и окружающим миром. Вы не подвержены стрессам, энергичны. легки на подъем и в любой ситуации находите повод для положительных эмоций. Вы сильны духом и способны улыбнуться в ответ на грубость.

Если вы нарисовали переплетение кругов, например олимпийские кольца или цепочку, то никто и ничто не может поколебать вашу уверенность в себе. Вы самодостаточны, не зависите от мнения окружающих, не боитесь совершать ошибки и привыкли отвечать за свои поступки. Вы стремитесь привести все вокруг к гармонии, обладаете природным обаянием и притягательностью.

Если вы нарисовали мячик, ваш оптимизм и жизнелюбие помогают вам не зацикливаться на проблемах, вы всегда готовы поддержать друзей в трудную минуту. Вы принимаете людей и окружающий мир такими, какими они есть, стараясь не замечать их недостатки. Вы уверены в будущем, хотя и не привыкли строить далеко идущие планы.

Если среди вышеперечисленных вариантов вы не нашли свой рисунок и нарисовали что-то другое, у вас развито творческое начало и вы привыкли мыслить нестандартно. Вы способны решить любую проблему, взглянув на нее с нового ракурса. Вы стараетесь избегать рутины, любознательны и наблюдательны, любите новые впечатления и не боитесь рисковать.

Бонус

Положение рисунка относительно свободного места на бумаге связано с вашей самооценкой. Выберите круг, который соответствует тому месту на бумаге, где вы нарисовали картинку.