Этот простейший тест за пару секунд определит источник вашего стресса

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Создатель теории стресса Ганс Селье говорил о том, что за выживание после стрессовой ситуации организм всегда расплачивается тем, что стареет. Не очень радужная перспектива, особенно учитывая тот факт, что данный недуг в наше время становится все более распространенным.

Многие ученые солидарны в том, что для эффективной борьбы со стрессом с самого начала следует выявить его первопричину. Здесь на помощь приходят проективные методики и ассоциативные методы, которые позволяют выявлять проблемы на уровне подсознания.

AdMe.ru подготовил для вас экспресс-тест, который всего за несколько секунд определит источник недавнего стресса.