Этот простейший тест за пару секунд определит источник вашего стресса
Создатель теории стресса Ганс Селье говорил о том, что за выживание после стрессовой ситуации организм всегда расплачивается тем, что стареет. Не очень радужная перспектива, особенно учитывая тот факт, что данный недуг в наше время становится все более распространенным.
Многие ученые солидарны в том, что для эффективной борьбы со стрессом с самого начала следует выявить его первопричину. Здесь на помощь приходят проективные методики и ассоциативные методы, которые позволяют выявлять проблемы на уровне подсознания.
AdMe.ru подготовил для вас экспресс-тест, который всего за несколько секунд определит источник недавнего стресса.
Посмотрите на фотографии ниже и, недолго раздумывая, выберите вариант, который НЕ нравится вам больше всего.
Бонус
Факторы, вызывающие стресс, чрезвычайно индивидуальны. Например, незначительная стычка в общественном транспорте для одного человека может абсолютно ничего не значить, а для другого стать источником сильнейших переживаний. Вне зависимости от причины стресса с ним всегда нужно бороться, поскольку это влияет на иммунитет и сказывается на здоровье.
В настоящее время стали популярными так называемые раскраски для взрослых. Психологи отмечают положительный эффект такой терапии в борьбе со стрессом. Это отличный вариант для тех, кто еще не пробовал подобный способ творческой релаксации.
Фото на превью depositphotos.com