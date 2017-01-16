Этот короткий тест покажет ваши истинные жизненные приоритеты

AdMe.ru нашел интересный психологический тест, который состоит всего из одного вопроса. Может, именно благодаря ему вы узнаете о себе что-то новое.

Одновременно (ну, так получилось) вам нужно сделать 5 вещей:

  1. Успокоить кричащего ребенка.
  2. Снять висящее на балконе белье (начинается ливень).
  3. Выключить кран на кухне (вода сейчас начнет переливаться через край).
  4. Открыть входную дверь, в которую кто-то стучит.
  5. Снять трубку звонящего телефона.

В какой последовательности вы будете это делать?

Что означают ваши ответы:
  1. Если первым делом вы будете успокаивать ребенка, то главное в вашей жизни — семья.
  2. Если побежите снимать белье — любовь и интимные отношения.
  3. Выключите кран — деньги.
  4. Откроете входную дверь — друзья.
  5. Ответите на звонок — карьера и работа.

Источник personalityquiz
Фото на превью Irina Dzhul

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20 Комментарии

Очень динамично, пафосно и мурашчато.

Мне нужно больше интересных статей!

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