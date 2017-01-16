Этот короткий тест покажет ваши истинные жизненные приоритеты
AdMe.ru нашел интересный психологический тест, который состоит всего из одного вопроса. Может, именно благодаря ему вы узнаете о себе что-то новое.
Одновременно (ну, так получилось) вам нужно сделать 5 вещей:
- Успокоить кричащего ребенка.
- Снять висящее на балконе белье (начинается ливень).
- Выключить кран на кухне (вода сейчас начнет переливаться через край).
- Открыть входную дверь, в которую кто-то стучит.
- Снять трубку звонящего телефона.
В какой последовательности вы будете это делать?
Источник personalityquiz
Фото на превью Irina Dzhul