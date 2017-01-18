Эти фото «до» и «после» — лучшая в мире социальная реклама против наркотиков

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Все мы слышали о том, какое разрушительное влияние оказывают на наш организм наркотики, алкоголь или курение. Однако, пожалуй, никто не знает о последствиях пагубных привычек так хорошо, как те, кто сам прошел через это. AdMe.ru предлагает вам познакомиться с историями людей, которым удалось победить зависимость. Их пример — лучшее доказательство преимуществ здорового образа жизни.

4 года без героина и амфетамина

26-летняя Дейа Холл (Dejah Hall) поделилась своей историей на страничке в Facebook: «Сегодня исполняется ровно 4 года с тех пор, как я отказалась от героина и метамфетамина. <...> Левое фото сделано в день моего ареста. Он же по счастливому стечению обстоятельств стал тем днем, когда я наконец-то пришла к Богу. С Его помощью сейчас я заканчиваю учебу в бакалавриате и надеюсь когда-нибудь стать тюремным священником. У меня прекрасный ребенок, которому уже полтора года. Каждый день я благодарю Бога за то, что мне удалось выкарабкаться».

10 лет без метамфетамина

Героиня этих фото вспоминает времена зависимости как самый тяжелый период в своей жизни: «Мне было 19. Я считала себя самой крутой на свете. Я весила всего 45 кг и вела себя как последняя сволочь. Я крала у друзей и родственников. Я врала, причиняла боль самым близким людям». Благодаря отказу от наркотиков жизнь девушки кардинально изменилась: «Я уже не бывшая наркоманка. Я не прохожу реабилитацию. <...> Я уже совсем не та, которой была 10 лет назад. Я сильная, цельная личность, и я очень горда собой».

8 месяцев без героина

На своей страничке в Instagram эта девушка написала: «Восемь чудесных месяцев без наркотиков. Это дольше, чем я когда-либо держалась без принуждения. Потому что в этот раз я действительно этого хочу».

2 года 3 месяца без героина

Эту девушку подсадил на героин ее бывший бойфренд, который решил таким образом помочь ей справиться с семейными проблемами. В реабилитационный же центр ее устроил судья, который вел дело об опекунстве над ее дочерью. «Он обвинил меня в неуважении к суду и поместил в окружную тюрьму, пока он не найдет способ мне помочь. Из тюрьмы я попала в лучший реабилитационный центр в своем штате. Борьба с зависимостью далась мне непросто, но сейчас все произошедшее кажется просто страшным сном», — делится она.

6 лет без амфетамина

Шанна Экхолс-Уайт (Shannah Echols-White) из Техаса признается: «Я храню левое фото в качестве напоминания о том, куда меня привела зависимость. Я чувствовала себя полностью раздавленной. Потом я смотрю на второе фото и думаю: „Вау, я все-таки сделала это“. Сегодня я праздную жизнь! Шесть лет без наркотиков! Если вы все еще живете в этом ужасном кошмаре, знайте, что надежда есть. Вы тоже можете преодолеть зависимость и жить нормальной жизнью. Начинать НИКОГДА не поздно».

6 лет без кокаина и героина

На фото — фотограф Грэм Макиндоу (Graham MacIndoe). Вот как он вспоминает о своей зависимости и о том, как боролся с ней: «Когда у тебя наркозависимость, тебе кажется, что ты уже никогда не сможешь вернуться к нормальной жизни. Но это не так. Это нелегко, но возможно. Да, твоя жизнь уже никогда не будет прежней, но в ней все еще остается место для свершений, новых открытий и кардинальных перемен. Так произошло со мной. Мои взгляды сильно изменились. Я никогда не был плохим или эгоистичным человеком, но сейчас я вижу людей, да и человечество в целом совсем по-другому. Во мне проснулась жажда жизни».

3,5 месяца без наркотиков

Эту девушку зовут Ванесса. Она признается, что из-за своей зависимости не раз думала о том, чтобы покончить с собой, потому что была не в силах выносить постоянную боль. К счастью, девушка нашла в себе силы бороться с пагубным пристрастием и обратилась за помощью. «Сейчас меня окружают сильные женщины, я работаю с куратором и следую его рекомендациям. В трезвом образе жизни есть огромное количество преимуществ. Боритесь и не сдавайтесь до тех пор, пока не случится чудо!» — призывает она.

6 лет без опиатов

Этому парню борьба с зависимостью тоже далась непросто. «Моя реабилитация была похожа на ад. Меня ломало от всего, даже от ежедневной дозы метадона, который мне давали. Первую неделю я провел в тюрьме. Остальное время я был у моей мамы, где просто валялся в позе эмбриона», — делится он. Однако, по мнению самого героя, результат стоил того: «Если вы боретесь с зависимостью, ни в коем случае не сдавайтесь. Поверьте, вы даже не представляете, какое это классное чувство — просыпаться и не думать о том, где достать наркотики, чтобы тебя весь день не ломало».

1 год без героина

Алисса Годиньер (Alyssa Gaudinier) начала употреблять героин в 14 лет. Сейчас ей 20, и она работает воспитателем в детском саду. Вот что девушка вспоминает о времени, когда она страдала от наркотической зависимости: «Нам все время рассказывают страшилки о вреде наркотиков, но самое страшное заключается в том, что тебе все это нравится. И об этом почему-то все молчат». Реабилитация помогла ей вернуться к нормальной жизни: «Сейчас я уже не испытываю этого непреодолимого желания выйти и делать что-то и быть кем-то, кем я не являюсь на самом деле. Я могу просто быть собой».

5 месяцев без кокаина, героина и экстази

Как и многие другие наркозависимые, этот парень из-за своего пристрастия очутился в тюрьме: «Меня 3 раза судили за тяжкие преступления и 3 раза за мелкие правонарушения. Слава Богу, обвинения по двум преступлениям были сняты, а одно перевели в разряд административного правонарушения». Сейчас он проходит реабилитацию в Балтиморе. «Я здесь с тех пор, как вышел из тюрьмы. Моя жизнь постепенно налаживается. Я знаю, что 5 месяцев — не такой уж большой срок. Но для меня это большое достижение. Так долго я еще не держался. Мне многое еще предстоит, но я готов к этому», — признается он.

5 лет без героина

Джанетт Фидлер (Jeanette Fidler) из Манчестера неоднократно оказывалась в тюрьме за кражи в фитнес-центрах, спа и клубах отдыха. В результате ей запретили вход во все спортзалы Великобритании. Однако несмотря на 174 предыдущих обвинения, ей удалось избежать тюрьмы благодаря тому, что Джанетт прошла программу реабилитации и избавилась от своей зависимости. Женщина не употребляет наркотики уже 5 лет.

13 лет без наркотиков