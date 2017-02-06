Эти девушки рассказали всему миру, почему рады каждому лишнему килограмму

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Пока одна половина женщин на планете занята мыслями о том, как похудеть, другая — ломает голову, как бы поправиться. AdMe.ru впечатлен историями девушек, которые считают не потерянные, а набранные килограммы. Несмотря на все психологические и физические трудности, они научились любить себя такими, какие они есть. Чего и вам советуем.

Хэйли Харрис

Хэйли Харрис (Hayley Harris) признается, что начала голодать, чтобы приблизиться к идеалу хрупкой и стройной жещины из глянцевых журналов. Аккаунт в инстаграме девушка завела, пока лежала в больнице, где лечилась от пищевого расстройства. Хэйли утверждает, что именно поддержка подписчиков помогла ей справиться с болезнью. Теперь девушка активно выступает против пропаганды худобы.

Кортни Блэк

Кортни Блэк (Courtney Black) еще пару лет назад весила около 45 кг. Она работала фитнес-моделью, и ей казалось, что красивый рельеф мышц виден только при абсолютной худобе. Она урезала свой рацион до 800 ккал и буквально морила себя голодом, что довело ее до клиники. После реабилитации Кортни начала употреблять 2 000 ккал в день. Сейчас она успешный фитнес-инструктор.

Меган Джейн Крэйбб

Меган Джейн Крэйбб (Megan Jayne Crabbe) в 13 лет весила 28 кг. Подростковые комплексы завели ее слишком далеко. Сколько бы она ни весила, все равно была недовольна своим телом. Сейчас Меган не стесняется своих форм и пропагандирует в инстаграме идею о том, что некрасивых женщин нет, а бывает просто много комплексов.

Сара Рамадан

Это Сара Рамадан (Sarah Ramadan). Разница между двумя фото — 2 года и 20 кг. В 18 лет девушка страдала депрессией, которая привела ее к анорексии. «Я слишком долго жила, извиняясь за лишние калории, которые потребляла», — признается Сара в своем инстаграме. Теперь она занимается бодибилдингом и совершенно довольна своим телом.

Маргэрита Барбьери

Маргэрита Барбьери (Margherita Barbieri) работала танцовщицей. Несколько раз получив отказы на важных прослушиваниях, она решила: все из-за того, что она недостаточно худа. И начала буквально голодать. В итоге довела свой вес до 25 кг. Сейчас Маргэрита понимает, что здоровье превыше всего, и утверждает, что новое тело нравится ей куда больше прежнего.

Аруша Неконам

Сегодня Аруша Неконам (Aroosha Nekonam) — успешный фитнес-блогер и личный инструктор, к которому выстраиваются очереди. Но в своем инстаграме она как-то призналась: «Дорогое мое тело, прости, что плохо с тобой обращалась». После окончания колледжа Аруша, перфекционист по натуре, решила сесть на диету, которая впоследствии превратилась в голодание.

Кони Инглис

Кони Инглис (Connie Inglis) страдает анорексией с подросткового возраста, то есть вот уже 10 лет. У нее то получается поправиться, то опять случаются рецидивы болезни. Именно поэтому она завела свой аккаунт в инстаграме. Здесь девушка получает поддержку от своих подписчиков и публикует мотивирующие посты. Например фото сладостей, которые она старается есть больше.

Эрика «Тигрица»

Эрика «Тигрица» (Erika The Tiger) страдала анорексией и булимией с 16 лет. Как и многие молодые девушки, она считала себя слишком толстой и однажды перестала есть. Потом же начала ненавидеть свою худобу и скрывать ее под балахонами. Справившись с болезнью, Эрика начала заниматься спортом, вышла замуж и перестала стесняться своего тела.