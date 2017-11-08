9 качеств человека, которому никогда не достичь высот в карьере

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Для того чтобы построить карьеру, человеку все чаще требуются не только профессиональные, но и социальные навыки. В исследовании Гарвардского университета было установлено, что с 1980 года количество рабочих задач, которые требуют социальных навыков, выросло на 24 %, а задач, которые используют интеллект или технические знания, не стало настолько больше. Мы в AdMe.ru решили рассказать об основных антисоциальных навыках и паттернах поведения, которые не дают человеку преуспеть в карьере.

Жертва

Поначалу профессиональные жертвы вовсе не кажутся такими. Коллеги им сочувствуют и поддерживают. Но со временем становится ясно, что жертва — это стиль жизни, а не кратковременная черная полоса. Жертвы обычно избегают ответственности и постоянно жалуются. Каждое препятствие на их пути — непреодолимая трудность, о которой они готовы рассказывать всем 24 часа в сутки. До решения же проблемы может так и не дойти.

Управляемый

С одной стороны, таким коллегам сложно не сочувствовать. Руководство постоянно их эксплуатирует, и даже обычные, но недобросовестные сотрудники могут использовать такой склад характера в своих целях. С другой стороны, эти мягкотелые и податливые люди вызывают раздражение. Человек, который постоянно со всем соглашается и не имеет смелости высказать недовольство и постоять за себя, вряд ли сможет занимать высокую должность.

Извиняющийся

Люди, которые никогда не извиняются перед другими людьми и считают себя выше остальных, ни у кого не вызывают положительных эмоций. Но еще больше недовольства вызывают те, кто извиняется постоянно и часто без повода. Между тем ненужные извинения уменьшают шанс, что идеи таких коллег в принципе будут услышаны. Они нерешительны, часто замкнуты, пассивны и боятся критики. Именно поэтому какие-то карьерные высоты им не светят.

Трус

Страх — очень мощная сила, с помощью которой можно управлять массами. Но трусливый коллега или даже паникер обычно действует иррационально. Трусливые коллеги могут винить в своих промахах других сотрудников, а могут и вовсе замалчивать свои недочеты, вместо того чтобы быстро исправить ошибку. Все это неблагоприятно сказывается на результатах их работы и работы всего коллектива.

Вспыльчивый

Вспыльчивые или темпераментные сотрудники обычно выплескивают все свои эмоции на коллег. И неважно, радость ли это или обида, злость, нетерпение. Такие люди убеждены, что коллеги их доводят. Поэтому даже особо не стараются сдержаться, обрушивая шквал эмоций на людей, которые на самом деле ни в чем не повинны. С такими коллегами редко получается наладить нормальный контакт и продуктивно работать. В команде им чаще всего не рады.

Спринтер

Спринтеры часто винят в своих поражениях недостаток возможностей, утверждая, что им просто не повезло. Но успешное дело — это всегда в большей мере кропотливый труд, а не просто удача. Спринтеры же в своей работе обычно не понимают, что им предстоит бежать не коротенькую стометровку, а марафон. Поэтому и «закипают» уже на второй день работы над проектом. А в результате могут не довести его до конца.

Консерватор

Такие сотрудники не могут трезво оценивать реальность. Время и прогресс не стоят на месте, появляются новые подходы к работе и даже совершенно новые ее виды. Консерваторы же живут в прошлом. Их навыки не развиваются, так как они убеждены, что достигли пика своих умений. В результате такой человек никогда не сможет добиться значительного карьерного роста просто потому, что привык отвечать на любое новшество фразой: «Всегда так делали, зачем что-то выдумывать».

Высокомерный

Слишком высокомерные люди могут тратить время впустую. Причем как свое, так и ваше. Проблема в том, что любое замечание в свой адрес они воспринимают как вызов и пытаются исправить или сделать то, что совершенно не нужно. Внешне такие люди выглядят очень самоуверенно, но на деле это не так. В результате они могут совершать крупные ошибки, что и мешает им двигаться по карьерной лестнице.

Дементор

В фильме про волшебника Гарри Поттера дементоры — это магические существа, которые питаются положительными эмоциями, оставляя человеку только самые страшные кошмары и ужасные воспоминания. В рабочем коллективе легко можно столкнуться с таким же персонажем. Он навевает ужас одним своим видом и распространяет вокруг себя негатив, не говоря ни слова. Эффективно работать с таким человеком практически невозможно, так как его пессимизм достигает просто эпидемических масштабов, а ваше хорошее настроение и рабочий запал при общении с ним иссякают в считаные секунды.