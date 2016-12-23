Эта женщина доказала, что идеального размера одежды просто не существует
Однажды Дина Шумейкер (Deena Shoemaker) наводила порядок в шкафу и, перебирая вещи, заметила, как сильно отличаются размеры всех ее брюк. Она примерила их и обнаружила, что брюки и шорты 46-го размера идеально сидят на фигуре, точно так же, как 48-го и 52-го.
«И тут я вспомнила о своей работе с девочками-подростками в течение 6 лет. Бесчисленное множество детей только и говорили о диетах и обсуждали нездоровые способы сбросить вес. Я убеждала их не пропускать приемы пищи, ловила их, когда они пытались вызвать рвоту, чтобы избавиться от недавно съеденного.
Но сегодня все встало на свои места. Позвольте объяснить: не секрет, что моделей и актрис нещадно фотошопят, прежде чем поместить на обложки журналов. И этим формируют ложное представление о том, как должно выглядеть идеальное женское тело.
Но что я могу сделать, когда подросток 9–16 лет видит, что входит в категорию „плюс сайз“? Объяснить девочке, как обрабатывают фотографии моделей, — это одно, но как ее убедить, что размер одежды на ярлычке — это тоже ложь? Как мне убедить ее не пропускать обеды в течение следующего месяца, просто потому что якобы ее размер не идеален?»
Тогда Дина разместила этот коллаж на Facebook, чтобы показать, как сильно нас вводят в заблуждение цифры на ярлыках.
Она надеялась, что некоторые из девушек, с которыми она работала в прошлом, увидят этот пост. Но результат превзошел все ее ожидания — более 57 000 людей сделали репосты этой записи на своей странице.
«Самое главное, что общество может сделать, чтобы изменить нездоровую тенденцию к худобе, — это ориентироваться на здоровье, а не на размеры, и помнить, что эти две вещи не всегда связаны.
Без разницы, 44-го вы размера или 58-го, знайте, что эти параметры не определяют вашу красоту. Не дайте диктовать обществу, какими вы должны быть. Вы прекрасны именно такими, какие вы есть», — говорит Дина, и мы с нею полностью согласны.
Фото на превью Deena Shoemaker/facebook
По материалам Deena Shoemaker