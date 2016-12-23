Эта женщина доказала, что идеального размера одежды просто не существует

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Однажды Дина Шумейкер ( Deena Shoemaker ) наводила порядок в шкафу и, перебирая вещи, заметила, как сильно отличаются размеры всех ее брюк. Она примерила их и обнаружила, что брюки и шорты 46-го размера идеально сидят на фигуре, точно так же, как 48-го и 52-го.

«И тут я вспомнила о своей работе с девочками-подростками в течение 6 лет. Бесчисленное множество детей только и говорили о диетах и обсуждали нездоровые способы сбросить вес. Я убеждала их не пропускать приемы пищи, ловила их, когда они пытались вызвать рвоту, чтобы избавиться от недавно съеденного.

Но сегодня все встало на свои места. Позвольте объяснить: не секрет, что моделей и актрис нещадно фотошопят, прежде чем поместить на обложки журналов. И этим формируют ложное представление о том, как должно выглядеть идеальное женское тело.

Но что я могу сделать, когда подросток 9–16 лет видит, что входит в категорию „плюс сайз“? Объяснить девочке, как обрабатывают фотографии моделей, — это одно, но как ее убедить, что размер одежды на ярлычке — это тоже ложь? Как мне убедить ее не пропускать обеды в течение следующего месяца, просто потому что якобы ее размер не идеален?»