Психологи назвали самый главный предвестник расставания

Профессор психологии Джон Готтман, который завоевал мировое признание благодаря работам о стабильности браков и вероят­ности разводов, изучил за годы своей деятельности тысячи пар. Это и позволило ему сделать много полезных открытий в области отношений.

AdMe.ru решил рассказать о самом главном из 4 «всадников апокалипсиса», который, по мнению Готтмана, может разрушить любой брак.

«Всадники апокалипсиса»

Готтман убежден, что пара находится на грани развода в тот момент, когда в отношениях супругов преобладают критика, презрение, защитное поведение и игнорирование. Самым же опасным среди них является презрение.

Оно может заключаться в чем угодно: в злых шутках, передразнивании или даже прямых оскорблениях. В это же время презрение часто можно заметить по невербальным сигналам: закатывание глаз или усмешки. Всем этим каждый из партнеров пытается сказать: «Я лучше тебя. Я тебя не уважаю».

По мнению Готтмана, таким парам очень сложно восстановить былую связь.

Противоядие от презрения

Профессор убежден, что развод ждет пару только в том случае, если презрение царит в семье уже долгое время. Именно в этом и заключается хорошая новость. Супруги могут избавиться от презрения на ранней стадии и сохранить брак. Чтобы этого добиться, необходимо вернуть любовь и восхищение партнером.

Вот основные советы, которые помогут избавиться от презрения в отношениях:

  • Говорите о прошлом. Теплые воспоминания о ваших чувствах в начале отношений могут не на шутку разжечь их вновь. Возродив любовь, вы снова станете командой и сможете преодолевать любые препятствия.
  • Расскажите о том, что вас привлекало друг в друге. Большинство этих качеств наверняка сохранились. Это поможет стать ближе и вновь увидеть положительные стороны партнера.
  • Смотрите друг на друга сквозь «розовые очки». В том смысле, что подмечайте, когда партнер делает что-то хорошее, а не постоянно корите его за промахи.

Кажется слишком простым? Но действенность этих советов уже испытали на себе сотни пар.

Другие советы от профессора Готтмана, которые помогут сохранить брак:

  • Используйте «любовную карту». По мнению Готтмана, это та часть мозга, где содержатся все важные сведения о жизни супруга, заботы о нем, а также чувства к нему. Готтман уверен, что счастливые супружеские пары используют свои «карты любви», чтобы выразить понимание и восхищение.
  • Чаще обращайтесь друг к другу за помощью. Это поможет быть важным для партнера даже во время незначительных событий в его жизни. В такой ситуации главное — отклик с обеих сторон.
  • Принимайте решения вместе. Таким образом вы делите влияние и ответственность, а также учитесь прислушиваться к чувствам и мнениям друг друга.
  • Решайте конфликты. Вместо того чтобы выплескивать свои чувства через крик или вовсе о них молчать, поделитесь своим беспокойством и выразите потребности. Будьте терпимы к ошибкам друг друга.
  • Создайте то, что будет важно для вас обоих. Это могут быть общие ритуалы, определенные роли партнеров, их общие цели или что-то иное, что может связать двух людей. Согласно Готтману, в браке людей, которые имеют общее чувство смысла, намного реже возникают конфликты, приводящие к тупиковым ситуациям.

Фото на превью depositphotos

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3 Комментарии
  • 5 октября 2017
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