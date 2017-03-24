Эта игра поможет узнать истинный характер любого человека
«Игра в вопросы» — это довольно занимательное развлечение, которое поможет узнать любого человека, как говорится, изнутри. Это отличный способ начать общение с незнакомцем и хорошая возможность раскрыть с неожиданной стороны давнего друга. После игры вам будет казаться, что вы буквально прочитали этого человека и знакомы с ним уже сто лет.
Мы в AdMe.ru предлагаем взять интересных вам людей «на слабо» и сыграть с ними в эту игру.
- Собеседники поочередно задают друг другу вопросы. Вопросы абсолютно любые: неожиданные, личные, провоцирующие, но главное, предполагающие развернутый ответ, а не просто согласие или отрицание. Вопросы можно поворачивать в любое интересное вам русло (ниже мы привели 30 примеров, с которых вы можете начать, чтобы почувствовать вкус игры).
- Но при этом стоит помнить, что ответный ход может быть еще более неожиданным, и на совсем запретные темы тоже переходить не стоит.
- Нельзя отвечать односложно. «Да, нет, не знаю, не помню» — не принимаются, нужно давать максимально полные ответы.
- По предварительной договоренности можно включить опцию «пропустить вопрос», но только 1 раз.
- Какой твой самый большой страх?
- Какие самые необычные люди встречались тебе в самолетах и поездах?
- Существует ли отрицательный книжный или киногерой, который тебе нравится?
- Бывало такое, что ты однажды сильно разочаровался в человеке?
- Ты обладаешь каким-нибудь бесполезным талантом?
- Расскажи о своем самом забавном свидании.
- Какую жестокую правду тебе говорили прямо в лицо?
- Ты можешь сказать, что 5 лет назад был совершенно другим человеком?
- Как звучала самая нелепая произнесенная тобой шутка?
- Назови самое приятное воспоминание за последний год.
- О каком своем поступке ты жалеешь больше всего?
- По какому поводу ты в последний раз плакал(а)?
- За что тебе больше всего стыдно?
- Существует ли фильм, после просмотра которого тебе стало реально не по себе?
- Какое у тебя было прозвище в школе?
- Ты доволен, как родители воспитали тебя? Что бы ты поменял?
- Какой у тебя был самый страшный и опасный момент в жизни?
- На твой взгляд, кто из твоих знакомых абсолютно счастлив и почему?
- Какой бы совет ты дал совершенно незнакомому подростку 18 лет?
- Какая маленькая вещь сделала бы тебя счастливее прямо сейчас?
- Что тебя раздражает в поведении окружающих?
- Ты когда-нибудь бескорыстно помогал незнакомому человеку?
- Кем стали твои одноклассники?
- Существует ли книга, которая поменяла твои взгляды на жизнь?
- Был ли момент в твоей жизни настолько счастливый, что ты понимал, что тебе больше ничего не нужно?
- Какое у тебя было самое интересное путешествие?
- Какой жанр кино наиболее тебя впечатляет?
- Какой был самый трудный выбор в твоей жизни?
- Расскажи свой самый запомнившийся сон.
- Самый безумный поступок, который ты сделал в своей жизни.
Фото на превью Astkhik Rakimova