Эта игра поможет узнать истинный характер любого человека

Эта игра поможет узнать истинный характер любого человека

«Игра в вопросы» — это довольно занимательное развлечение, которое поможет узнать любого человека, как говорится, изнутри. Это отличный способ начать общение с незнакомцем и хорошая возможность раскрыть с неожиданной стороны давнего друга. После игры вам будет казаться, что вы буквально прочитали этого человека и знакомы с ним уже сто лет.

Мы в AdMe.ru предлагаем взять интересных вам людей «на слабо» и сыграть с ними в эту игру.

  • Собеседники поочередно задают друг другу вопросы. Вопросы абсолютно любые: неожиданные, личные, провоцирующие, но главное, предполагающие развернутый ответ, а не просто согласие или отрицание. Вопросы можно поворачивать в любое интересное вам русло (ниже мы привели 30 примеров, с которых вы можете начать, чтобы почувствовать вкус игры).
  • Но при этом стоит помнить, что ответный ход может быть еще более неожиданным, и на совсем запретные темы тоже переходить не стоит.
  • Нельзя отвечать односложно. «Да, нет, не знаю, не помню» — не принимаются, нужно давать максимально полные ответы.
  • По предварительной договоренности можно включить опцию «пропустить вопрос», но только 1 раз.
  1. Какой твой самый большой страх?
  2. Какие самые необычные люди встречались тебе в самолетах и поездах?
  3. Существует ли отрицательный книжный или киногерой, который тебе нравится?
  4. Бывало такое, что ты однажды сильно разочаровался в человеке?
  5. Ты обладаешь каким-нибудь бесполезным талантом?
  6. Расскажи о своем самом забавном свидании.
  7. Какую жестокую правду тебе говорили прямо в лицо?
  8. Ты можешь сказать, что 5 лет назад был совершенно другим человеком?
  9. Как звучала самая нелепая произнесенная тобой шутка?
  10. Назови самое приятное воспоминание за последний год.
  11. О каком своем поступке ты жалеешь больше всего?
  12. По какому поводу ты в последний раз плакал(а)?
  13. За что тебе больше всего стыдно?
  14. Существует ли фильм, после просмотра которого тебе стало реально не по себе?
  15. Какое у тебя было прозвище в школе?
  16. Ты доволен, как родители воспитали тебя? Что бы ты поменял?
  17. Какой у тебя был самый страшный и опасный момент в жизни?
  18. На твой взгляд, кто из твоих знакомых абсолютно счастлив и почему?
  19. Какой бы совет ты дал совершенно незнакомому подростку 18 лет?
  20. Какая маленькая вещь сделала бы тебя счастливее прямо сейчас?
  21. Что тебя раздражает в поведении окружающих?
  22. Ты когда-нибудь бескорыстно помогал незнакомому человеку?
  23. Кем стали твои одноклассники?
  24. Существует ли книга, которая поменяла твои взгляды на жизнь?
  25. Был ли момент в твоей жизни настолько счастливый, что ты понимал, что тебе больше ничего не нужно?
  26. Какое у тебя было самое интересное путешествие?
  27. Какой жанр кино наиболее тебя впечатляет?
  28. Какой был самый трудный выбор в твоей жизни?
  29. Расскажи свой самый запомнившийся сон.
  30. Самый безумный поступок, который ты сделал в своей жизни.

Фото на превью Astkhik Rakimova

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4 Комментарии
  • 24 марта 2017
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