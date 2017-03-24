Эта игра поможет узнать истинный характер любого человека

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«Игра в вопросы» — это довольно занимательное развлечение, которое поможет узнать любого человека, как говорится, изнутри. Это отличный способ начать общение с незнакомцем и хорошая возможность раскрыть с неожиданной стороны давнего друга. После игры вам будет казаться, что вы буквально прочитали этого человека и знакомы с ним уже сто лет.

Мы в AdMe.ru предлагаем взять интересных вам людей «на слабо» и сыграть с ними в эту игру.