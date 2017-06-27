Есть всего 6 признаков родственной души. Но все ошибаются в последнем

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Найти общий язык с человеком довольно легко. А вот «совпасть» в самом возвышенном смысле этого слова невероятно трудно. Такое совпадение называется обретением родственной души, и случается оно всего несколько раз в жизни, если вообще случается. AdMe.ru, прочитав монолог La mente es maravillosa о родственных душах, решил разобраться, как же понять, что вы встретили именно ее.

Родственная душа и любимый человек, судьба, вторая половинка — как хотите — это ни в коем случае не одно и то же. Это может быть ваш друг, родственник, любовник или просто знакомый. Бывает так, что иногда, даже просто увидев, услышав лишь одну его мысль, вместе посмеявшись на одном и том же моменте фильма, вы понимаете, что это невероятно близкий вам по духу человек.

Наверное, главный признак родственной души — это ощущение, что вы уже 100 лет знакомы. Бывает такое, что вы встречаете человека, который вдвое вас старше или младше, другой национальности, религии, но при этом вы понимаете, что он вас понимает — в самом глубоком смысле этого слова.

У вас могут быть разные предпочтения в одежде, еде и прочих мелочах, но в вопросах нравственных устоев, морального выбора и эмоционального выражения вы очень похожи. У вас единая система ценностей и мировосприятие в целом.

Если завернуть посложнее, то родственная душа выступает в качестве нашего собственного отражения или отражения нашего внутреннего «я». Вы понимаете его и одновременно себя, потому что смотрите на него, как в зеркало, — именно на душу, разумеется, а не на внешность — это называется «законом зеркала».

Тесная душевная связь и похожее мировоззрение имеют большой потенциал вылиться в нечто творческое, в совместное создание чего-либо — от этакой креативной, только вам понятной авантюры подшофе до плана по завоеванию мира.

Вы вот просто такие похожие. Сразу. Если человек будет пытаться вас менять, значит, у него другие ценности, взгляды, планы, а значит, это уже не ваше отражение.