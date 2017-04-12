Есть всего 5 признаков, что это не ваш человек. Но все игнорируют последний

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Кажущиеся идеальными отношения не всегда таковыми являются. Вы наверняка были свидетелями того, как люди расстаются, несмотря на то что любят друг друга. Ведь мы уверены: если они хотят быть вместе, все должно закончиться хеппи-эндом. Но, увы, в жизни так происходит не всегда. Мы в AdMe.ru считаем, что порой не лишним будет задуматься, а ваш ли это человек. Проверить отношения вам помогут эти 5 признаков — согласно мнению большинства психологов, они сигнализируют о том, что в паре не все в порядке.

«Милые бранятся — только тешатся», — шутят многие. Конечно, совсем без выяснения отношений нельзя обойтись, это неизбежно и даже важно для их развития. Но стоит серьезно задуматься, если это стало для вас обыденной вещью. Грань здесь очень тонкая, вы и не заметите, как после очередного замечания услышите грубое оскорбление, а так и до рукоприкладства недалеко.



Впору задуматься: что же будет с вами через пару лет? А через 5–10 лет, когда пройдет влюбленность и останутся только постоянные ссоры и оскорбления. Представьте себе еще раз картинку своего будущего с этим человеком. И подумайте, как это согласуется с вашим понятием семьи и любви.

Нередко приходится слышать мнение, что чем больше ревности в отношениях, тем крепче любовь. Но на деле это вовсе не так. Если наш партнер принимает, например, чью-либо помощь, это вовсе не означает, что речь идет о личных чувствах. Но многие словно этого не понимают и считают, что любимый человек является их собственностью. Существует много вещей, которые могут сближать нас друг с другом, но все это способна разрушить ревность.



Ревность на самом деле является показателем внутреннего недоверия человека к самому себе. Чтобы не испытывать боль от этого недоверия, человек переносит его на окружающих близких людей. К любви оно не имеет никакого отношения. Зато к зависимым отношениям — самое прямое. Кажется, вывод в данном случае очевиден.

Когда любимый человек собирается учиться за границей, жить в другом государстве — чаще всего это губительно для отношений. Ведь чем больше расстояние между вами, тем реже ваши встречи, да и свободное время каждый из вас проводит по-разному. На расстоянии очень тяжело. Спустя месяцы разлуки образ любимого человека начинает если не стираться из памяти, то как минимум размываться. Никакие разговоры в скайпе, Viber и ежедневные переписки не заменят живого общения. И даже если любовь остается, конец в отношениях практически неминуем.

Это нормально — иметь моменты сомнений в отношениях, поддаваться трусости время от времени и немного нервничать, когда дело доходит до размышлений о возможности брака на всю жизнь. Но в здоровых отношениях время всегда будет уменьшать сомнения и страхи. Чем дольше вы встречаетесь, тем меньше их становится. Так как постепенно вы раскрываете для себя черты и качества вашего партнера, правильные отношения приведут вас к миру, а не к панике. Если у вас постоянные сомнения, то это сигнал, что что-то не так в отношениях или внутри вас. Может быть, это ваше прошлое удерживает вас, заставляет бояться. Или что-то в самих отношениях подталкивает вас пересмотреть свое решение. Так или иначе, не стоит игнорировать этот сигнал.

«Противоположности притягиваются» — наверняка всем знакома эта фраза. Но в жизни зачастую это далеко не так. Возможно, отношения были прекрасны, пока вы что оба учились в одном и том же учебном заведении, но когда нашли работу, то стали меньше времени проводить вместе. И в результате ваши чувства охладели.



Выстроить общие планы и быть счастливыми удастся только при совпадении взглядов на жизнь. Конечно, невозможно найти человека, чьи планы полностью совпадут с вашими. Но представления об устройстве быта, распределении ролей в семье, воспитании детей, образовании, моральных ценностях должны в целом совпадать. Если же они не совпадают радикально, тогда обольщаться не стоит, какой бы сильной ни была любовь.

Посмотрите внимательно на того, кто рядом с вами: а стоит ли строить с ним отношения?