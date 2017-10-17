Если вы увидите, что мы спрятали на этих картинках, то вы очень проницательный человек

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AdMe.ru предлагает отвлечься на минутку и вглядеться в глубину цвета. Сможете увидеть, что в нем спрятано?

Однако не всегда снижение работоспособности заметно сразу. Этот простой тест покажет, насколько вы внимательны и сконцентрированы прямо сейчас.

Все мы порой страдаем от недостатка внимания и отсутствия концентрации. Иногда достаточно хорошенько выспаться или съездить в отпуск, и мы снова готовы свернуть горы.

Результаты теста

Если вы увидели:

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Поздравляем! Вы находитесь на пике своей работоспособности. Вы довольно скрупулезны, благодаря чему без лишних усилий справляетесь со сложными жизненными ситуациями. Так держать!

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Вы подмечаете важные детали, которые многим не под силу, но порой вам не хватает упорства в достижении поставленной цели. Попробуйте взглянуть на препятствия с другой стороны, чаще всего они не так велики, как кажется. Проявите чуть больше настойчивости и сможете добиться желаемого результата, у вас для этого есть все необходимое.

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Сейчас ваше внимание несколько рассеянно. Однако не пугайтесь. Вероятно, ваш мозг просто занят решением какого-то более важного вопроса. В любом случае хороший отдых никому не повредит. Постарайтесь найти время на регулярный полноценный сон, а если есть возможность — отправьтесь в отпуск.