Если вы согласны с 6 из 7 утверждений, значит, вам пора увольняться с этой работы
Редакция AdMe.ru нашла человека, который знает толк в увольнениях, — это Эдмонд Лау. Инженер с легкостью ушел из Google и Microsoft, когда понял, что перерос эту работу, начал вести свой блог и теперь пишет книгу о профессиональном росте.
Эдмонд рассказал о том, как понять, что пора сменить пластинку, и нас впечатлила простота его метода. Итак, все, что вам нужно, — быть предельно честным с самим собой и отпустить все страхи, а мы в этом немного поможем.
- Начальство недооценивает меня и критикует при всех.
- Я не согласен с основной стратегией компании и не в силах ее изменить.
- У специалистов моего уровня в другой компании / городе зарплата больше.
- У меня не ладятся отношения с коллегами или начальством.
- Мне чужда культура компании, я не понимаю ее идеологии.
- Я не мечтаю быть начальником отдела / директором этой компании / в этой отрасли.
- Эта работа больше ничему не учит меня.
Если все в точку, то, скорее всего, реакция будет такой: ну и что мне теперь с этим делать? Идти-то некуда... Спасибо, после этого я останусь на своей работе, но буду ненавидеть ее еще больше.
На самом деле когда человек говорит, что ему некуда идти, он глубоко ошибается. Почти в любой профессии можно стать фрилансером, а хендмейд сейчас ценится как никогда.
К тому же наличие негосударственных пенсионных фондов и развитие такой отрасли, как пенсионное страхование, — отличный способ отложить себе деньжат на старость, не полагаясь на государство.
Еще один метод, помогающий в принятии решений, особенно таких трудных, как уйти с работы, — это квадрат Декарта.
Нужно расчертить лист на 4 части и вписать честные ответы и даже те, что кажутся несерьезными, — все, что придет в голову.
Кому-то это поможет сразу, ну а для кого-то этот разговор с самим собой станет просто ключиком, запустившим механизм, который рано или поздно приведет к верному решению.
Мы не будем рассказывать о том, сколько есть возможностей для заработка, буквально валяющихся под ногами. Кто-то торгует носками на рынке, а кто-то открыл свою носочно-чулочную фабрику, но и тот и другой занимаются носками. Угадайте, кто из них влюблен в свое дело, а кому пора менять работу?
Фото на превью twitter