Если вы согласны с 6 из 7 утверждений, значит, вам пора увольняться с этой работы

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Редакция AdMe.ru нашла человека, который знает толк в увольнениях, — это Эдмонд Лау. Инженер с легкостью ушел из Google и Microsoft, когда понял, что перерос эту работу, начал вести свой блог и теперь пишет книгу о профессиональном росте. Эдмонд рассказал о том, как понять, что пора сменить пластинку, и нас впечатлила простота его метода. Итак, все, что вам нужно, — быть предельно честным с самим собой и отпустить все страхи, а мы в этом немного поможем.

Начальство недооценивает меня и критикует при всех. Я не согласен с основной стратегией компании и не в силах ее изменить. У специалистов моего уровня в другой компании / городе зарплата больше. У меня не ладятся отношения с коллегами или начальством. Мне чужда культура компании, я не понимаю ее идеологии. Я не мечтаю быть начальником отдела / директором этой компании / в этой отрасли. Эта работа больше ничему не учит меня.

Если все в точку, то, скорее всего, реакция будет такой: ну и что мне теперь с этим делать? Идти-то некуда... Спасибо, после этого я останусь на своей работе, но буду ненавидеть ее еще больше. На самом деле когда человек говорит, что ему некуда идти, он глубоко ошибается. Почти в любой профессии можно стать фрилансером, а хендмейд сейчас ценится как никогда. К тому же наличие негосударственных пенсионных фондов и развитие такой отрасли, как пенсионное страхование, — отличный способ отложить себе деньжат на старость, не полагаясь на государство.

Еще один метод, помогающий в принятии решений, особенно таких трудных, как уйти с работы, — это квадрат Декарта. Нужно расчертить лист на 4 части и вписать честные ответы и даже те, что кажутся несерьезными, — все, что придет в голову.

Кому-то это поможет сразу, ну а для кого-то этот разговор с самим собой станет просто ключиком, запустившим механизм, который рано или поздно приведет к верному решению. Мы не будем рассказывать о том, сколько есть возможностей для заработка, буквально валяющихся под ногами. Кто-то торгует носками на рынке, а кто-то открыл свою носочно-чулочную фабрику, но и тот и другой занимаются носками. Угадайте, кто из них влюблен в свое дело, а кому пора менять работу?