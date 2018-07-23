Мы выяснили, как мозг реагирует на алкоголь, и почему-то больше не хочется пить (Предупреждение: вам тоже не захочется)

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С сожалением сообщаем вам, что британские ученые (настоящие) провели исследование о влиянии алкоголя на мозг, и его результаты огорчат даже тех, кто не злоупотребляет спиртными напитками. Оказывается, даже небольшие, но регулярные дозы алкоголя приводят к повреждению зон мозга, отвечающих за процессы получения и усвоения информации.

Однако этим негативное влияние алкоголя на мозг не ограничивается, поэтому мы в AdMe.ru решили выяснить, какими еще проблемами вы рискуете обзавестись, регулярно балуя себя бокалом любимого напитка, и что все-таки происходит в мозге при поступлении алкоголя в организм.

Что происходит с мозгом при употреблении алкоголя

Когда алкоголь проникает в организм, он начинает немедленно сужать кровеносные сосуды и капилляры. При этом он склеивает проходящие по ним кровяные тельца — эритроциты — в своеобразные гроздья. В результате в сосудах образуются тромбы, и из-за этого нарушается поступление кислорода к самым важным отделам головного мозга. Клетки мозга гибнут, но, что интересно, в момент их смерти человека охватывает чувство эйфории, он ощущает прилив энергии и радостное возбуждение. Несмотря на то, что в это самое время он как никогда близок к инсульту. Самый значительный урон мозгу и организму в целом наносит этиловый спирт, входящий в состав спиртных напитков. Он является водорастворимым веществом и накапливается в критических объемах в тех органах, где больше всего крови. Мозг из их числа. Обычно мозг защищен от отравления токсичными веществами гематоэнцефалическим барьером. Но, к сожалению, этиловый спирт легко преодолевает эту преграду. Именно поэтому мозг оказывается беззащитным даже перед «полезным» бокалом красного вина во время ужина.

Какие зоны мозга страдают больше всего

Кора головного мозга — это область, которая отвечает за все мыслительные процессы, усвоение информации и сознание. Алкогольное повреждение этой части мозга приводит к тому, что человек с трудом соображает и плохо говорит. Но в то же время может расслабиться и чувствовать себя уверенно. Проблемы с прямохождением и удержанием предметов возникают из-за нарушений в мозжечке, который призван контролировать двигательную активность и координацию. Гипоталамус, отравленный этиловым спиртом, усиливает сексуальное возбуждение. А вкупе с заторможенной мыслительной деятельностью (помним про кору головного мозга) это может привести к неосознанной измене постоянному партнеру. Когда алкоголь воздействует на продолговатый мозг — отдел мозга, регулирующий дыхание и кровообращение, — высок риск задохнуться из-за кратковременной остановки дыхания. Но чаще всего отравление этой зоны приводит к сонливости, поэтому у многих людей, переборщивших со спиртными напитками, возникает желание вздремнуть.

Пара слов о похмелье

Доктор Джоэл Сейпер (Dr. Joel Saper), основатель Мичиганского неврологического института, называет похмелье «метаболическим ураганом», во время которого в теле происходит серия биологических изменений. Ключевые симптомы похмелья — головная боль, тошнота, диарея, сильная усталость и жажда. Причина такого ужасающего состояния кроется в том, что печень перерабатывает алкоголь в ацетальдегид — еще более токсичное, чем этиловый спирт, вещество. К тому же, когда человек пьет, алкоголь влияет на нейротрансмиттеры головного мозга, заставляя их вырабатываться в огромных количествах. Среди них, например, допамин — это он вызывает у вас чувство эйфории после дозы спиртного. Утром, когда действие алкоголя прекращается, возникает совершенно противоположное состояние.

Как понять, что пора сократить частоту приема алкоголя

Мы хотим помочь вам определиться, является ли количество потребляемого алкоголя безопасным для вашего мозга или все же стоит сократить частоту дегустаций красного и белого. Для этого предлагаем изучить 5 пунктов, в которых вам откроется вся неприятная правда о влиянии спиртного на ментальные способности.

1. У вас случаются провалы в памяти

Ади Джеффи (Adi Jaffe), лектор и специалист по ментальным расстройствам и зависимостям, объясняет провалы в памяти недостаточным поступлением крови в участки головного мозга, которые обеспечивают запоминание информации, например в гиппокамп. Вопреки распространенному мнению, временные провалы в памяти случаются не только у закоренелых алкоголиков. Амнезия, или нарушение памяти, может возникнуть даже после одного бокала алкогольного напитка. Разумеется, чем больше спиртного поступает в организм, тем больше шансов, что вы будете восстанавливать события вчерашнего веселого вечера по фотографиям в соцсетях.

2. Вы плохо запоминаете информацию

Даже если вы давным-давно получили дипломы всех образовательных учреждений, способность к усвоению информации терять не стоит. Она вам еще пригодится. Как минимум — на работе, как максимум — везде и всегда, если вы стремитесь к личностному росту. А для того чтобы быстро и в больших объемах получать новые знания, вам придется пересмотреть свои отношения с алкоголем. Сьюзан Таперт (Susan F. Tapert), основываясь на своем опыте работы с алкозависимыми, заявляет, что мозг людей, регулярно употребляющих спиртные напитки, вынужден работать больше и усиленнее для того, чтобы удержать в памяти новую информацию: номер телефона, список покупок или адрес офиса, где будет проходить собеседование. Как видите, даже в таких ситуациях периодически опьяняемый мозг должен прикладывать гигантские усилия. Что уж говорить про MBA и курсы испанского?

3. Вы медленно реагируете

Когда в организм регулярно попадает алкоголь, в коре головного мозга начинают происходить негативные изменения. Поскольку эта область отвечает за процессы мышления и обработки информации, последние неминуемо страдают. Поэтому все сигналы, поступающие из внешнего мира через уши, глаза, нос и другие органы восприятия информации, обрабатываются с задержкой. В этом нет ничего катастрофического, если вы просто долго думаете при ответе на вопрос или не можете быстро среагировать, увидев убегающий из турки утренний кофе. Проблемы возникают, когда вы не можете вовремя среагировать на клаксон автомобиля или окрик «Поберегись!» от рабочих на стройке.

4. Вы не можете сосредоточиться

Группа исследователей заметила, что, часто поступая в кровь, алкоголь повышает уровень норэпинефрина — гормона возбуждения. Именно он вызывает кратковременный эмоциональный подъем, когда вы выпиваете. Со временем высокий уровень этого гормона делает человека импульсивным, рассеянным и создает проблемы с концентрацией. Поэтому, когда вы в очередной раз потеряете нить повествования в книге или «залипнете» во время важного доклада коллеги, не спешите использовать такие модные выражения, как «прокрастинация», «отсутствие мотивации» и «синдром дефицита внимания». Просто подумайте, не слишком ли часто вы сопровождаете ужин бокалом хорошего красного вина.

5. Вы часто не можете подобрать слова

Как уверяет Аня Топиуoла (Anya Topiwala), психиатр Оксфордского университета, у людей, часто употребляющих алкоголь, есть большие шансы обзавестись проблемами с активным словарным запасом. Вместе с группой других исследователей она провела эксперимент, в котором регулярно выпивающих людей попросили за минуту назвать как можно больше слов на одну букву. Как вы можете догадаться, «алкогольный опыт» испытуемых сказался на выполнении задания. Люди, которые употребляли от 7 до 14 порций алкоголя в неделю, справились с задачей на 14 % хуже, чем те, кто выпивал одну порцию и меньше. Так что если вы постоянно затрудняетесь с подбором слов для выражения мыслей, возможно, стоит реже баловать себя любимыми коктейлями в баре. Или просто читайте побольше хороших книг и статей.

Хорошая новость

Даже люди с большим алкогольным «стажем» избавляются от большинства вышеупомянутых проблем с мозгом уже к концу первого трезвого месяца. Поэтому если вам стало сложно выполнять рабочие / учебные обязанности, запоминать содержание статей на нашем сайте или выражать свои мысли, вы знаете, что делать. Кстати, дорогие читатели, вероятно, вы слышали про стандартную суточную норму потребления алкоголя: 1 бокал для женщины и 2 для мужчины. Так вот, несмотря на то что эта рекомендация все еще распространена, уже были проведены исследования, доказывающие, что такое количество спиртного — это все же многовато. Результаты этих исследований говорят о том, что потребление более 100 граммов алкоголя в неделю грозит сокращением продолжительности жизни. У тех, кто потреблял от 100 до 200 граммов в неделю, продолжительность жизни сократилась на полгода. Те, кто выпивал от 200 до 350 граммов, потеряли 2 года, а 350 граммов в неделю, оказывается, могут забрать целых 5 лет жизни.

С какими из описанных проблем вы столкнулись в последнее время и считаете ли вы, что они могут быть связаны с алкоголем?