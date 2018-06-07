Если вы думаете, что после 70 жизни нет, просто посмотрите на этих людей

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Мысли о старости ни у кого не вызывают энтузиазма. Время, когда организм и мозг начнут нас подводить, представляется нам полной катастрофой. Что можно сделать, чтобы продлить период активной и насыщенной жизни? Узнаем у героев, которые в зрелом возрасте подняли свою планку и показали всему миру, на что они способны.

AdMe.ru расскажет о 8 долгожителях, доказавших, что возраст не повод отказываться от полноценной жизни.

1. Певица Айше Аджа Пеккан, 72 года

Суперзвезда турецкой поп-сцены Айше Аджа Пеккан выглядит значительно моложе своих лет, поэтому ее часто называют женщиной, остановившей время. За свою музыкальную карьеру, которая продолжается уже более 50 лет, она записала свыше 20 альбомов, исполнив песни на 9 различных языках. В повседневной жизни певица свободно говорит по-английски и по-французски.

Последние исследования в неврологии доказывают, что занятия музыкой улучшают работу мозга и делают мышление более гибким. Именно по этой причине музыканты могут одновременно решать несколько задач. Занятия музыкой развивают память и способствуют более быстрому освоению новых навыков и языков. В свои 70 с небольшим Аджа Пеккан ведет активный образ жизни, занимается спортом и регулярно проходит детокс-программы под наблюдением швейцарских специалистов. Она не спешит покидать сцену и с оптимизмом смотрит в будущее.

2. Велогонщик Робер Маршан, 106 лет

Робер Маршан трижды становился мировым рекордсменом в велоспорте в возрастных категориях 100+ и 105+. В молодости он отказался от карьеры велогонщика из-за небольшого роста, но в 67 лет решил возобновить регулярные тренировки. Выход на пенсию позволил ему осуществить мечту и совершить поездки на дальние расстояния: Париж — Бордо, Париж — Рубе, Париж — Москва. По мнению врача, наблюдающего за здоровьем велогонщика, у Маршана сердечная мышца 60-летнего человека.

Медицинские исследования подтверждают: велоспорт укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает подвижность суставов, повышает выносливость и снижает уровень стресса. Катаясь на велосипеде всего 2–4 часа в неделю, можно значительно улучшить и физическое здоровье, и психическое состояние. Робер Маршан говорит, что никогда не придерживался специальной диеты. Он ест всего понемногу и по случаю может пропустить стаканчик. Утром в течение часа делает растяжку, а затем садится на велосипед или велотренажер — в зависимости от погоды. Для поддержания сил с собой всегда берет воду с медом.

3. Блогер Бадди Винкл, 89 лет

В 85 лет Бадди Винкл стала интернет-сенсацией, покорив тысячи людей яркими образами и природной артистичностью. С помощью своей внучки она завела твиттер и инстаграм, где размещает фотографии в эксцентричных, а порой и провокационных нарядах. У Бадди Винкл миллионы подписчиков в социальных сетях. В основном это молодые люди, которым смелая бабушка-блогер оказалась близка по духу.

Психологи считают, что секрет благополучной старости кроется в социальных связях. Человечество научилось выживать благодаря тому, что люди действовали сообща. Поэтому большинству из нас нужна компания, мы наслаждаемся общением друг с другом. Одиночество, напротив, делает нас несчастными и увеличивает риск преждевременной смерти на 14 %. Бадди Винкл говорит, что никогда не была стеснительной и всегда любила шутки и танцы. В ее жизни были тяжелые времена, связанные с уходом близких, но она решила не сдаваться: «Я устала скорбеть и создала новую себя. Я только надеюсь, что смогу протянуть подольше, ведь у меня хорошие гены. И я отлично смотрюсь в джинсах».

4. Фотограф Кимико Нисимото, 89 лет

Кимико Нисимото впервые взяла в руки камеру в 72 года, и занятие фотографией поглотило ее с головой. Она переоборудовала 2-й этаж своего дома в мастерскую и начала экспериментировать с разными техниками и фотокамерой. Кимико Нисимото снимает пейзажи, натюрморты, занимается макросъемкой, но популярность ей принесли ироничные автопортреты.

Люди часто недооценивают пользу смеха. А вот норвежские исследователи в результате 15-летних наблюдений выяснили, что чувство юмора продлевает жизнь, особенно женщинам. Улыбка приносит удовольствие и помогает противостоять невзгодам. Бабушка-самоучка стала успешным фотографом. Ее персональную выставку в Токио за несколько дней посетили более 16 тыс. человек. Кимико Нисимото регулярно дает мастер-классы по всей стране, и желающих попасть на ее лекции, как правило, больше, чем мест в группе.

5. Альпинист Масаси Тойода, 94 года

Масаси Тойода — самый старый человек, совершивший восхождение на гору Фудзи в 2017 году. Во время похода ему было 93 года. После того, как он покинул пост президента строительной компании в возрасте 74 лет, пешие прогулки стали для Масаси настоящей страстью. Он регулярно совершает восхождения разной сложности в компании единомышленников и уже 20 раз достигал вершины Фудзи. Количество шагов, которые мы делаем за день, напрямую связано с продолжительностью нашей жизни, что подтверждают многолетние исследования. Ходьба снижает уровень стресса, восстанавливает сон, снижает риск сердечных заболеваний, замедляет умственный спад и улучшает настроение. В 80 лет Масаси Тойода перенес инсульт, но от походов не отказался. В этом году, после открытия нового сезона, он планирует еще раз подняться на самую высокую гору в Японии.

6. Инструктор йоги Тао Порчон-Линч, 99 лет

Тао Порчон-Линч — старейший инструктор йоги, в августе этого года ей исполняется 100 лет. В молодости она была моделью модных французских домов, а в 87 занялась бальными танцами и стала звездой танцевальных конкурсов. Секрет долголетия этой энергичной женщины заключается в непрерывном движении: она путешествует со своими семинарами по всему миру и практикует йогу и медитацию по 3–4 часа в день.

Занятия йогой — один из лучших способов обрести душевное равновесие. Йога помогает снять стресс и избавиться от беспокойства. Укрепляет бронхи и легкие, снижает риск сердечных заболеваний, развивает гибкость и улучшает координацию движений. Тао учит, что не стоит есть ради пищи и накладывать слишком много еды на тарелку. Она отдает предпочтение фруктам и овощам в своем рационе и с юных лет не ест мясо.

7. Марафонец Фауджа Сингх, 107 лет

Фауджа Сингх — мировой рекордсмен в марафонском беге в возрастных группах 90+ и 100+ и самый быстрый возрастной бегун на короткие дистанции. Большую часть своей жизни Фауджа Сингх занимался земледелием в Индии, и лишь в 80 лет, переехав к сыну в Лондон, увлекся бегом и стал участвовать в марафонах.

Бег является одним из самых простых способов поддерживать физическую форму. Он ускоряет метаболизм, улучшает кровообращение, способствует насыщению кислородом органов и тканей. Регулярные пробежки укрепляют сердечную мышцу, улучшают состояние костей и суставов. Также бег повышает уровень концентрации и самоконтроля. Работоспособность увеличивается, а эндорфины в крови приносят ощущение счастья. Сегодня 15 км пешком или бегом являются для Сингха ежедневной нормой. Он придерживается вегетарианской диеты, не ест жареной пищи, не употребляет алкоголь и не курит. Не позволяет негативным мыслям задерживаться в голове и старается чаще улыбаться.

8. Модель Кармен Делль’Орефиче, 86 лет

Обычно карьера модели заканчивается в 30 с небольшим, но Кармен Делль’Орефиче удалось совершить невозможное. В 56 лет она вернулась в модный бизнес и стала еще более востребованной, чем в свои лучшие годы. Благодаря внутренней дисциплине и умению прислушиваться к своему телу, супермодель на протяжении многих лет сохраняет отличную форму. Каждое утро она выполняет комплекс дыхательных упражнений, помогающих проснуться и привести сознание в порядок.

Внутреннее спокойствие — залог хорошего самочувствия. Достичь его помогают регулярные дыхательные упражнения. Глубокое дыхание избавляет от тревожности, восстанавливает эмоциональный баланс, позволяет стать более спокойным и уверенным в себе человеком. Кармен Делль’Орефиче уделяет большое внимание состоянию кожи. Она считает, что увлажнение должно быть не только снаружи, но и изнутри, поэтому ежедневно пьет натощак воду с лимонным соком. Гены позволяют модели сохранять стройность без диет, так что иногда она не прочь побаловать себя любимым мороженым.

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