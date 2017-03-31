Если ваш мужчина обладает этими 10 качествами — никогда не позволяйте ему уйти

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вступление в брак — это не только одно из самых радостных событий в жизни женщины, но и одно из самых ответственных. Поэтому прежде чем сказать «да», проверьте, соответствует ли избранник обязательному набору требований, ведь эмоции не должны заглушать доводы рассудка. Чтобы помочь в этом вопросе, AdMe.ru предлагает вместе узнать о 10 обязательных качеств достойного мужа, список из которых составила психолог Лори Питерс.

Если он избегает непростых разговоров, забудьте о нем. Если вы мало общаетесь или плохо понимаете друг друга, разочарования не избежать. Жизнь подкидывает нам разные трудности, никто не хочет проходить их в одиночку. Вы вместе именно для того, чтобы поддерживать друг друга и решать проблемы сообща.

Если он исчезает из виду или говорит, что нужно отдохнуть друг от друга, когда наступают трудные времена, он не готов для брака. Если вам не нравится его поведение во время преодоления препятствий, поговорите об этом. Поведение людей в трудных ситуациях способно сказать многое об их характере.

Здорово, если ваши желания совпадают. А если нет, нужно уметь приходить к компромиссу, который устроит вас обоих. Если он не хочет это обсуждать или вы не можете прийти к общему решению сейчас, подумайте, что будет дальше. Тяжело думать о таких вещах, когда вы любите мужчину. Но в будущем вас потянет к той жизни, которая вам предначертана.

Понаблюдайте, как он относится к другим женщинам, как обращается с матерью или сестрой. Посмотрите, насколько он добр и уважителен по отношению к женщинам в целом. Потому что с вами он будет обращаться точно так же.

Проблемы с деньгами возглавляют список причин, по которым пары разводятся. Если у вас огромное состояние или вы оба сошлись на том, что он останется дома с ребенком, а вы будете всех обеспечивать, — нет проблем. В противном случае ему придется работать. И если он со всей ответственностью готовится к этому и работает над этим — это еще одна галочка в списке требований.

Он говорит «я приеду», а потом часами не появляется? Или «я все сделаю, не переживай»? Все это пустые обещания. Он должен показывать как словами, так и действиями, что вы и ваши отношения для него на первом месте.

Очевидный пункт, но порой такие вещи ускользают от нас. Человек, который работает над собой и старается стать лучшей версией себя, который признает свои ошибки и меняет поведение, достоин уважения. Рядом с таким мужчиной захочется быть вместе и через 5, и через 10 лет.

Не обязательно, чтобы все ваши убеждения совпадали на 100 %. Но по крайней мере вы должны разделять определенные ценности, сходиться в вопросах морали и этики. Весьма вероятно, что он не изменится, если сам этого не захочет. Вы выросли с определенным набором стандартов, по которым живете. Как правило, их нельзя изменить. Если у вас разные убеждения и он не готов менять свои, ничего не выйдет.

Помогает всегда, а не только время от времени. Даже если вы физически далеко, он должен убедиться, что с вами все в порядке. Однако не перегибайте палку, если он занят другими обязательствами, например работой или детьми. Вы должны входить в двойку его главных приоритетов. Если это не так, не выходите за него.

Если это не так — не миритесь с этим и не выдумывайте оправдания. Если он сейчас не может сказать 3 важных слова и доказать это своими поступками, представьте, что будет дальше. Предоставьте ему время и место, чтобы сделать это. А потом посмотрите, подходите ли вы друг другу.

Замужество — одно из самых важных решений в жизни. На самом деле вы уже знаете, подходит ли он на роль мужа. Только вам решать. Создавайте ту жизнь, которую хотите. Любовь побеждает все до тех пор, пока вы оба готовы продолжать путешествие вместе.