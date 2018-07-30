Если вам не хватает мотивации для похудения, просто посмотрите фото людей, которые победили в борьбе с лишним весом

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Многие мечтают избавиться от ненавистных лишних килограммов, но почему-то постоянно оттягивают начало похудения. А ведь не стоит забывать, что избыточный вес способствует возникновению ряда болезней, включая диабет, сердечные заболевания и некоторые виды рака. Для тех, кто решил наконец взять себя в руки, мы подготовили мотивирующую подборку фотографий людей, сумевших сказать «прощай!» лишнему весу.

AdMe.ru познакомит вас с людьми, которые станут прекрасным примером для всех заложников собственного веса. Посмотрите на их улыбчивые лица. Они в очередной раз убеждают, что в жизни нет ничего невозможного.

1. «После смерти мамы в 2014 году я решил измениться. За 3 года я смог похудеть со 184 до 78 кг. Надеюсь, мама гордится мной»

2. «Я купила себе шорты впервые за последние 3 года!»

3. «4 года назад я понял, что пора что-то менять. Прогресс: 140 кг — и 89 кг»

4. «За 4 года я смогла сбросить 43 кг. Те, с кем я давно не виделась, не узнают меня!»

5. 2,5 года изнурительной работы над собой стоили того: вес уменьшился со 118 до 69 кг

6. «За 4 года — минус 74 кг. Повод гордиться собой»

7. Разница между фотографиями — 90 кг

8. «6 лет назад я был толстым, грустным, сердитым и подавленным. Сейчас я на 27 кг легче и люблю жизнь»

9. Скинула 32 кг за 2,5 года. Ключ к успеху — правильное питание и фитнес

10. «Попрощался с 50 кг! Мой индекс массы тела нормальный впервые с 1982 года!»

11. «Похудела со 127 до 80 кг. Коллега с моей бывшей работы даже не узнал меня!»

12. За год избавился от 60 кг

13. «Похудела со 135 кг до 66,5 за 15 месяцев. Чувствую себя потрясающе»

14. Всего за какой-то год смог скинуть с себя 54,5 кг

15. За 8 лет сказала «прощай!» 67 кг лишнего веса

16. «За 15 месяцев — минус 90,7 кг! На фото после пытаюсь воспроизвести тот же взгляд, что на снимке до»

17. «Ровно за 2 года скинула 45,5 кг (со 109 до 63,5). До моей окончательной цели осталось избавиться от каких-то 2,5 кг»

18. Этой прекрасной девушке понадобилось 48 месяцев, чтобы 130 кг превратились в 63,5. Вы только посмотрите, как изменилось лицо!

19. «За полгода мне удалось похудеть со 177 кг до 135. Еще есть над чем работать, но, думаю, мой прогресс может помочь кому-то другому»

20. «Безумно горжусь собой, что смогла привести себя в почти идеальную форму (138 и 84 кг). До моего идеального ИМТ осталось сбросить 11 кг»

21. За 8 месяцев смогла потерять 50 кг. Все благодаря кетодиете, отказу от сахара, кофеина, хлеба, макарон, а также большим физическим нагрузкам

22. «Фото слева было сделано 5 лет назад. Сейчас я счастлив как никогда»

23. За один год смогла избавиться от 50 кг

Есть ли среди ваших знакомых те, кто тоже смог взять себя в руки и круто изменить свою жизнь?