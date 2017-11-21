7 ситуаций, повторение которых психологи назвали симптомами «нездоровой» любви

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Многие мечтают о той самой головокружительной и всепоглощающей любви, о которой пишут книги и снимают кино. Но есть любовь, в которой один человек сильно зависит от другого. И это уже не любовь, а самообман. AdMe.ru решил рассказать о 7 признаках того, что вы находитесь в любовной зависимости. И с этим срочно нужно что-то делать. Итак, вам стоит задуматься, если...

7. Вам тревожно, когда его нет рядом

И это касается не только тех моментов, когда он ушел грабить банк или отправился на деловой ужин со своей секретаршей, а вообще всегда. Стоит ему уйти из дома, как в вашей голове возникает масса сценариев того, что с ним обязательно произойдет что-то нехорошее и он не вернется.

6. Вы все контролируете

Геолокатор — это ваше все. А стоит ли говорить о вашем полнейшем знании всех его паролей от страничек в соцсетях и о том, что его телефон находится в ваших руках чаще, чем у него самого?

5. Вы ведете себя так, как нравится ему

Если вы постоянно скрываете, что вам не нравится носить лишь кожаную и черную одежду из-за его маниакальной любви к тяжелому року, то не обманывайте себя мыслью, что вы всего лишь проявляете гибкость и гармонизируете ваши отношения.

4. Вы надеетесь, что ваша любовь его изменит

Если уже сейчас с ним что-то не так (карточные долги, друзья с лицами, напоминающими фотороботы на вокзалах, заваленный пивными крышками дом или уверенность в том, что 46 лет — это период «я пока не готов к семье»), то никакая любовь его не изменит! Исключения возможны, но чаще всего — ненадолго.

3. У вас нет времени на всех остальных

И здесь речь идет не о романтическом помешательстве на первых этапах отношений. Когда весь мир сводится лишь к нему или, что еще хуже, он ограничивает вас в общении с кем-то еще — это явно тревожный звоночек.

2. Вы отказываетесь от своих целей

Вы можете регулярно ходить с любимым на рок-концерты, хоккейные матчи или кулинарные шоу, но отказывать себе в желании писать детские книги или петь в хоре, когда вы всю жизнь этим занимались, — это несерьезно. Вы потеряете себя.

1. Вы просто боитесь одиночества

Не бойтесь! Помните, что пока вы одна, это место остается свободным для кого-то, кто действительно соответствует вашему представлению об идеале. И такой человек непременно появится в вашей жизни!