Если у вас совпадают эти 10 пунктов, то ваши отношения продлятся всю жизнь

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В начале отношений складывается ощущение, что это точно навсегда. Потом часто, к сожалению (или к счастью?), реальность все расставляет на свои места. Но есть универсальные способы определить, получится ли из отношений союз на всю жизнь. AdMe.ru узнал 10 факторов, наличие которых убедительно говорит, что вы будете счастливы с партнером всю жизнь. Но важно понимать: если у вас нет совпадений по всем пунктам, это не повод расстраиваться, ведь все субъективно.

10. Вы примерно одного социального уровня

В самом начале отношений такие различия не бросаются в глаза, ведь мы влюблены и не замечаем несоответствий. Но представьте: ваш партнер совсем по-другому воспитан, у него иное отношение к самым простым вещам, и он точно так же не очень понимает вас. Конечно, если люди хотят быть вместе, они будут учиться друг у друга и подстраиваться. Но все же намного проще, если вы выросли на одних и тех же книгах.

9. У вас похожее чувство юмора

Просто замечательно, когда вы понимаете, о чем шутит ваш партнер, и вдвойне приятнее видеть, как ему нравятся ваши шутки. Иногда в семейной жизни только чувство юмора и спасает. И, если вы на одной волне, это уже 90 % удачной совместной жизни!

8. Вы одинаково смотрите на воспитание детей

Конечно, мы забегаем немного вперед. Когда люди приняли решение завести ребенка, это говорит о том, что отношения у них уже сложились. Но тут есть место подводным камням: вам кажется, что одного ребенка достаточно, а муж хочет еще двоих; или вы всецело за закаливание, а ваш партнер холодеет при мысли о том, что малыш будет спать без носочков. Лучше такие моменты обсудить заранее (не на первом свидании, конечно), чтобы примерно представлять, с чем вы столкнетесь дальше.

7. Вы солидарны в отношении к финансам

Очень сложно найти общий язык человеку, который привык не считать деньги, и человеку, который очень ответственно относится к каждой покупке. Тема финансов очень щекотлива, и связывать жизнь стоит с тем человеком, который разделяет ваши ценности. Потому что иначе это будет повод для скандалов № 1.

6. У вас сходные взгляды на быт

«Семейная лодка разбилась о быт» — чтобы не стать непосредственным участником этой драмы, лучше заранее пожить с предполагаемым спутником жизни хотя бы месяц. Если вы аккуратист до мозга костей, а ваш партнер не знает, где в вашем доме шкаф, — есть повод задуматься, выдержите ли вы постоянные стычки из-за разбросанных вещей?

5. Ваши темпераменты в интимной сфере совпадают

Ну тут понятно: вряд ли вы будете в восторге, если ваши потребности в близости регулярно не будут удовлетворяться. Лучше немного подождать, когда схлынет эйфория влюбленности, и посмотреть, насколько вы совпадаете в этой сфере.

4. У вас примерно одинаковые жизненные приоритеты.

Да, сложно ужиться людям, у которых совсем разные жизненные приоритеты. Если ваша жена хочет посвятить себя дому, а вы не рассчитывали быть единственным добытчиком в семье, то вам придется искать компромисс. И если вы не готовы тратить много сил там, где можно было принять иное решение, то стоит хорошенько подумать, прежде чем вступать в отношения.

3. Вы оба созрели для совместного будущего

Если вы уже созрели для семьи, а ваш партнер тянет с заветным предложением руки и сердца, это очень расстраивает. Стоит присмотреться в начале отношений, какие приоритеты у человека, хочет ли он того же, чего и вы? И если да, то смело вступайте в отношения.

2. Вам интересно вместе

Когда ваши отношения уже довольно длительные и кажется, что вы знаете партнера вдоль и поперек, очень ценно и важно уметь проводить время так, чтобы вам было интересно. Это может быть поход в кино, романтический вечер или прогулка — главное, чтобы было комфортно вам обоим.

1. Вы не стремитесь друг друга переделать

Это касается тех, кто, вступая в отношения, думает: «Да, мне не очень нравится его характер, но я смогу его переделать». Не сможете. В лучшем случае вдохновите на перемены, но, если вам действительно что-то сильно не нравится и вы думаете, что сможете это исправить, — лучше не начинайте отношения. Вам было бы приятно, если бы из вас лепили то, кем вы быть не хотите?