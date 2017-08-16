Если мужчина зациклен хоть на одной из этих 10 тем — сворачивайте отношения

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Первые свидания — тест на дальновидность и (будем откровенны) аналог собеседований. Желая понять, стоит ли продолжать отношения с ухажером, вы стараетесь узнать о нем больше. Ваше умение слушать может стать альтернативой наводящим вопросам. Просто обратите внимание на то, что мужчина обсуждает слишком часто. AdMe.ru знает, какие темы-индикаторы разоблачат неподходящего партнера.

1. Бывшая

Предыдущие отношения — тема сама по себе скользкая. А уж если свидание превращается в сеанс психоанализа, адекватность кавалера вызывает сомнения. Скорее всего, он «застрял» в неудачном романе. Неужели вы готовы часами слушать жалобы на бывшую или стать жилеткой?

2. Женская меркантильность

«У женщин лишь одна цель — соблазнить богатого мужчину и узнать ПИН-код его карты». Если кавалер многократно озвучивает такую мысль — бегите. Скорее всего, он пытается оправдать свою жадность. Согласно его сценарию, вы должны будете постоянно доказывать отсутствие корыстных намерений.

3. Мать (его)

Любовь к родителям — это хорошо, но демонстрировать ее лучше в меру. Особенно на первых свиданиях. Если ухажер часто и не в тему говорит о матери, насторожитесь. Вряд ли вы создадите с таким мужчиной автономную семью. «Ценное» мнение свекрови не даст покоя.

4. Ролевые игры

Точнее, долгие рассуждения об «истинном» мужском/ женском предназначении. Конечно, если в будущем вы хотите ограничиться ролью хранительницы домашнего очага — дерзайте. Если же стремитесь к равноправию в отношениях, лучше держитесь подальше от поклонника домостроя.

5. Демонстрация силы

Ухажер из кожи вон лезет, доказывая мужественность? Играет мускулами и вспоминает, как наказал обидчиков точным ударом? С ним небезопасно. Может, до рукоприкладства и не дойдет, но его асоциальные повадки притянут проблемы. О конструктивном диалоге с таким партнером тоже придется забыть.

6. Дети

Мужчина с упоением рассказывает о племянниках, крестниках, соседских ребятишках. Вы едва знакомы, а он уже делится мечтой о большой семье. Хм... Возможно, он использует стереотип «все женщины хотят детей», стараясь показаться милым. Либо говорит правду. Это неплохо, но при условии, что вы сами хотите поскорее познать радость материнства. Если такая перспектива не вдохновляет, лучше поискать человека со схожими ценностями.

7. Красота

Речь о зацикленности на достоинствах и недостатках внешности. Пресекайте отношения с мужчиной, который рассуждает об идеалах женской фигуры, цвете волос, длине ног. Он попытается вас «отформатировать». Не готовы жертвовать самооценкой? Тогда прощайтесь с «ценителем прекрасного».

8. Мужская дружба

С друзьями связаны почти все интересные события, упомянутые кавалером. Иногда проскакивают пренебрежительные фразы в адрес товарищей, которые отделяются от коллектива. Например, предпочитают посиделкам в баре семейный ужин. Сложно взаимодействовать с таким мужчиной. Придется всегда предугадывать мнения и планы его друзей. Может, лучше сразу поберечь свои нервы?

9. Враждебность мира

Собеседник оправдывает любой свой промах или бездействие. Активно выносит обвинительные приговоры всем вокруг. Опоздал на свидание — таксист подал авто аж на 2 (!) минуты позже. Лишили премии — из-за происков злого начальника. У сотрудницы Кати зарплата выше — явно не за трудовые заслуги... «Это все они!» — избранник с таким жизненным кредо не создан для здоровых отношений. Отпустите страдальца и не заражайтесь инфантилизмом.

10. Вы

Комплименты как удобрения: в разумных дозах они помогают нам расцветать, а в избытке провоцируют недоверие. Бурные восторги на первых свиданиях настораживают. Скорее всего, эти фразы уже слышали многие девушки. Не спутайте искренние чувства с пикап-уловками и красноречием.