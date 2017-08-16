Если мужчина делает эти 12 вещей, значит, он будет любить вас всю жизнь

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Отношения — это точно не так просто, как показывают в голливудских фильмах. Влюбленный взгляд, бабочки в животе и трепещущее сердце — это скорее влюбленность, чем истинная любовь. Но всем хочется найти такого человека, который сможет пронести чувства через долгие годы. Мы в AdMe.ru собрали признаки, которые обычно характеризуют не просто влюбленного, а по-настоящему любящего мужчину.

1. Выполняет обещания

2. Уважает вашу семью и друзей

3. Не ревнует, а гордится прекрасной женщиной рядом с ним

4. Любит проводить время с вами, а не постоянно сбегает к друзьям

5. Выслушивает вас, если вы чем-то сильно огорчены

6. Советуется с вами

7. Прощает мелкие недостатки

8. Строит совместные планы на будущее

9. Заботится о вашем здоровье

10. Поддерживает любые увлечения, если вы от них получаете удовольствие

11. Исполняет мечты

12. Запоминает, что вы говорите, даже если это мелочи