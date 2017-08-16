Если мужчина делает эти 12 вещей, значит, он будет любить вас всю жизнь
Отношения — это точно не так просто, как показывают в голливудских фильмах. Влюбленный взгляд, бабочки в животе и трепещущее сердце — это скорее влюбленность, чем истинная любовь. Но всем хочется найти такого человека, который сможет пронести чувства через долгие годы.
Мы в AdMe.ru собрали признаки, которые обычно характеризуют не просто влюбленного, а по-настоящему любящего мужчину.
1. Выполняет обещания
2. Уважает вашу семью и друзей
3. Не ревнует, а гордится прекрасной женщиной рядом с ним
4. Любит проводить время с вами, а не постоянно сбегает к друзьям
5. Выслушивает вас, если вы чем-то сильно огорчены
6. Советуется с вами
7. Прощает мелкие недостатки
8. Строит совместные планы на будущее
9. Заботится о вашем здоровье
10. Поддерживает любые увлечения, если вы от них получаете удовольствие
11. Исполняет мечты
12. Запоминает, что вы говорите, даже если это мелочи
Иллюстратор Natalia Kulakova специально для AdMe.ru