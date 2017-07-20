Если хотите узнать кого-то получше, предложите ему этот тест на 1 минуту

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Чтобы лучше узнать самого себя и людей вокруг, достаточно всего 1 минуты. AdMe.ru нашел короткий тест , который это подтверждает.

Каждая из фигур соответствует определенному типу личности:

Квадрат

Вы логик и перфекционист. Строгость, выносливость и обучаемость делают вас отличным специалистом в своей области. Однако многие считают вас неэмоциональным и слишком консервативным человеком.

Треугольник

Уверенность, энергичность и умение отстаивать свое мнение делают вас лидером как на работе, так и среди друзей. Вы легко концентрируетесь на конкретных задачах и уверенно идете к своей цели, но часто не умеете признавать собственные ошибки.

Прямоугольник

Скорее всего, вас не устраивают сложившиеся жизненные обстоятельства, и вы мечтаете о переменах. Стремление к самореализации, поиск новых знаний, любознательность и умение принимать смелые решения — вот те позитивные черты характера, которые помогут вам на пути к цели.

Круг

Вы доброжелательный и эмоциональный человек. Умеете слушать и сопереживать. Люди ценят вас за доброту и тактичность. Стремление угодить всем и нерешительность являются, пожалуй, единственными негативными чертами вашего характера.

Зигзаг

Вы цените независимость и креативность и никогда не последуете за мнением большинства, если оно отличается от вашего. К любому вопросу вы подходите творчески, стремитесь к эстетике и оригинальности во всем. Однако часто вам мешает несдержанность.