Если хотите узнать кого-то получше, предложите ему этот тест на 1 минуту

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Выберите фигуру, которая нравится вам больше всего:
Каждая из фигур соответствует определенному типу личности:
Квадрат
Вы логик и перфекционист. Строгость, выносливость и обучаемость делают вас отличным специалистом в своей области. Однако многие считают вас неэмоциональным и слишком консервативным человеком.
Треугольник
Уверенность, энергичность и умение отстаивать свое мнение делают вас лидером как на работе, так и среди друзей. Вы легко концентрируетесь на конкретных задачах и уверенно идете к своей цели, но часто не умеете признавать собственные ошибки.
Прямоугольник
Скорее всего, вас не устраивают сложившиеся жизненные обстоятельства, и вы мечтаете о переменах. Стремление к самореализации, поиск новых знаний, любознательность и умение принимать смелые решения — вот те позитивные черты характера, которые помогут вам на пути к цели.
Круг
Вы доброжелательный и эмоциональный человек. Умеете слушать и сопереживать. Люди ценят вас за доброту и тактичность. Стремление угодить всем и нерешительность являются, пожалуй, единственными негативными чертами вашего характера.
Зигзаг
Вы цените независимость и креативность и никогда не последуете за мнением большинства, если оно отличается от вашего. К любому вопросу вы подходите творчески, стремитесь к эстетике и оригинальности во всем. Однако часто вам мешает несдержанность.