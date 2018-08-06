Если гороскопы — это полная ерунда, то почему они так часто сбываются?

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Знаете ли вы свой знак зодиака? Что за вопрос! Вряд ли можно найти человека, который хотя бы раз в жизни не читал свой гороскоп, пусть даже с самым скептическим выражением лица. И хотя астрологию считают псевдонаукой, так и хочется узнать, что день завтрашний нам готовит. И ладно бы только праздный интерес. Дело в том, что многие предсказания и гороскопы действительно сбываются. Но происходит это вовсе не по той причине, что Юпитер в Водолее, а Луна в Тельце.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему психологические портреты знаков зодиака так близки к истине, из-за чего некоторые прогнозы оказываются правдой и что мы с этим можем сделать.

Самый точный астропрогноз лично для вас

У вас много амбициозных целей и планов, однако не всегда хватает решительности довести начатое до конца. Зачастую вы довольны жизнью, но бывают моменты, когда внутренний критик отравляет вам настроение. Вы держитесь уверенно и независимо, но в глубине души нуждаетесь в одобрении и поддержке дорогих вам людей. Вы любите разнообразие и перемены, но при этом цените и домашний уют. Вас можно назвать сильным и независимым человеком. Вы не раскрываете свою душу перед посторонними. Только те, кого вы любите и кому доверяете, знают вас настоящего. Впереди вас ожидает немало испытаний, но вы с честью преодолеете их все. Старайтесь побольше отдыхать, тогда и ваша продуктивность вырастет. Будьте добрее к людям, но не позволяйте никому садиться себе на шею. Как вам такой прогноз? Насколько он соответствует вашей личности? Узнали ли вы в нем себя? Автору AdMe.ru понадобилось примерно 15 минут, чтобы его написать. И половина времени ушла на знакомство с эффектом Барнума.

Почему же он выглядит так правдоподобно?

Научный скептик Джеймс Рэнди провел интересный эксперимент. Он собрал данные о своих студентах и заказал для них персональные гороскопы у опытного астролога. На лекции Рэнди раздал каждому слушателю его прогноз и попросил поднять руку тех, кто был согласен с написанным. Три четверти студентов подняли руки. Но оказалось, что все прогнозы были абсолютно одинаковыми. Люди принимают туманное, общее описание личности как уникальное и подходящее только им. Одним из первых такую закономерность заметил психолог Бертрам Форер. Это наблюдение было названо эффектом Барнума — в честь циркового артиста и мастера психологических манипуляций Финеаса Барнума. Этот эффект по сей день активно используют в сфере астрологии, хиромантии и парапсихологии. А ведь все довольно просто. Нужно создать описание, которое легко применить к совершенно любому человеку .

. Наполнить его позитивными характеристиками для повышения чувства собственной значимости.

для повышения чувства собственной значимости. Ссылаться на авторитетное мнение экспертов, людей, которым доверяют. Как видим, создать астропрогноз для любого человека и попасть в яблочко совсем не сложно. Если правильно написать текст, то каждый решит, что это точно о нем.

Люди сами программируют себя на успех и неудачу

Психологам известно, что гороскопы влияют на людей, для которых они составлены, и действительно имеют свойство сбываться. Но и этому есть научное объяснение, и называется оно эффект Розенталя, или эффект самосбывающихся пророчеств. Если вы прочитали гороскоп, в котором вам обещали успех и невероятное везение, то вы будете замечать только хорошие моменты дня, а на неудачи попросту не обращать внимания. Все люди играют большое количество ролей. На работе они ответственные сотрудники, в магазине — покупатели, а дома — заботливые родители. Поэтому, узнав свой знак зодиака, они воспринимают это как очередную роль и начинают соответствовать, играя злопамятного Скорпиона или хозяйственного Тельца.

Зачем думать и переживать? Все давно решено за нас

Чаще всего к астрологам обращаются люди, которые считают себя не очень удачливыми и счастливыми и опасаются будущего. Эти «симптомы» объясняют большой интерес к астрологии, который особенно подогревается в годы кризисов, реформ, экономической нестабильности и туманных перспектив. Людям в такие моменты особенно сильно нужна положительная информация об их характере и о будущем, которая исходит из авторитетных источников. В таком случае астрологию и составление прогнозов можно считать своего рода психотерапией, которая ослабляет волнение и страх перед завтрашним днем. Вот только здесь кроется большой подвох. Вместо того чтобы приложить усилия, найти и бороться со своими внутренними проблемами, а затем изменить свое отношение к жизни, человек решает, что от него ничего не зависит. Всему виной дата рождения — это судьба, а против судьбы не пойдешь. Люди снимают с себя ответственность за свою жизнь и начинают плыть по течению прогнозов. «Да, я ударил кого-то на улице, но ведь Марс в это время был в Овне, что и вызвало такую агрессию», — это точно не слова взрослого и умного человека.

Статистика против астрологии: победа всухую

«Астрологическое предсказание стоит одну драхму, и оно ровно на драхму дороже своей истинной цены». Quintus Ennius, римский поэт

Искать спутника жизни или судить об успехе человека по знаку зодиака — худшая из затей, и современные научные исследования это доказывают. Психолог Берни Силверман выбрал около 3 000 супружеских пар и почти 500 разведенных, проверил их совместимость по гороскопу и не нашел абсолютно никакой связи между семейным счастьем и датой рождения. Идеальные с точки зрения астрологии пары распадались, а абсолютно несовместимые строили крепкие семьи и выглядели счастливыми. Профессор астрономии Эндрю Фраккой решил проверить, какая связь между знаком зодиака человека и его лидерскими качествами. Он не поленился изучить биографии сотен политиков и ученых и опять-таки не нашел никакой зависимости между датой рождения и личным успехом человека. Среди успешных политиков примерно одинаковое количество как «амбициозных Львов», так и «нерешительных Дев». Астрономы Роджер Калвер и Филипп Йенна изучали гороскопы для мировых знаменитостей и увидели, что сбылась только 10-я часть из предсказанного. Об этом впоследствии они рассказали в своей книге «Астрология: правда или ложь?». Даже если бы вы составляли гороскопы, «попаданий в цель» и то было бы больше.

Несколько научных замечаний, которые очень не нравятся астрологам

Звезды находятся в космосе вовсе не там, куда их 2 000 лет назад поместили астрологи. Они уже давно сместились благодаря процессии . Сообщение на эту тему было размещено на портале НАСА SpacePlace и вызвало бурную реакцию и шквал возмущения. НАСА даже обвинили в том, что оно обновило астрологические знаки, из-за чего у 86 % людей поменялся знак зодиака. Что ж, можно представить, какой стресс новость вызвала у тех, кто верит в астрологию. Впрочем, никаких знаков зодиака в НАСА менять не собираются хотя бы по той причине, что мало интересуются астрологией.

. Сообщение на эту тему было размещено на портале НАСА SpacePlace и вызвало бурную реакцию и шквал возмущения. НАСА даже обвинили в том, что оно обновило астрологические знаки, из-за чего у 86 % людей поменялся знак зодиака. Что ж, можно представить, какой стресс новость вызвала у тех, кто верит в астрологию. Впрочем, никаких знаков зодиака в НАСА менять не собираются хотя бы по той причине, что мало интересуются астрологией. В течение всего августа нас ожидает период ретроградного движения Марса, который к тому же формирует напряженный аспект с Юпитером. А значит, ждать скандалов и интриг. Вот только подобные выводы можно сделать, лишь исходя из веры в римских и греческих богов. Бог войны Марс (Арес) конфликтует с верховным божеством Юпитером (Зевсом), а значит, жителям Земли придется несладко. В XXI веке эта причинно-следственная связь совсем не кажется убедительной .

. В астрологии очень многие звезды вообще не имеют какого-то значения. Большая и Малая Медведица, Сириус, Орион — все они ни на что не влияют. А ведь есть еще огромное количество невидимых звезд, и их тоже предпочитают «не замечать».