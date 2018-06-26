Экспресс-тесты на ассоциации, которые подскажут, на что вам следует обратить внимание в вашей жизни

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Современная психология знает и использует множество техник, и одна из них — это р абота с символами, ассоциациями и проекциями. При этом не обязательно интерпретировать рисунок, созданный непосредственно человеком: п сихологи используют и тесты по уже готовым изображениям с символами-триггерами и архетипами. Особенности личности в этом случае считываются по реакции на элементы картинки или первому впечатлению от нее.

AdMe.ru предлагает вам пройти 3 небольших теста, основанных на работе с ассоциациями. Мы не отрицаем, что на результаты может повлиять много всего «лишнего» (от настроения до личных предпочтений), и поэтому призываем не относиться к ним слишком серьезно. Но вы можете просто потратить 5 минут своего времени и, возможно, узнать что-то новое о себе.

Тест на скрытые черты личности

Этот тест призван выявить некоторые (возможно, скрытые) черты, которые могут мешать вам двигаться по жизни вперед. Сосредоточьтесь на центральном изображении инопланетянина и затем окиньте взглядом всю картинку. Какой образ привлек ваше внимание и вызвал чувство неудобства или даже тревоги? Бунтарь: вы твердо стоите на ногах и ощущаете угрозу в отклонении от общепринятой линии поведения. Вас часто пугает то, что сильно отличается от ваших представлений о жизни. Неприятие необычных вещей может лишить вас многих интересных открытий об окружающем мире.

вы твердо стоите на ногах и ощущаете угрозу в отклонении от общепринятой линии поведения. Вас часто пугает то, что сильно отличается от ваших представлений о жизни. Неприятие необычных вещей может лишить вас многих интересных открытий об окружающем мире. Женщина-вамп: в вас сильно начало, ставящее во главу угла семью, женственность, мягкость — все то, что принято считать истинно женскими чертами. Возможно, в жизни вам иногда не хватает жесткости, уверенности в себе и умения настоять на своем.

в вас сильно начало, ставящее во главу угла семью, женственность, мягкость — все то, что принято считать истинно женскими чертами. Возможно, в жизни вам иногда не хватает жесткости, уверенности в себе и умения настоять на своем. Принцесса: в вас силен голос разочарования в мечтах и в целом в своем детстве. Вы можете хранить их на самой дальней полке воспоминаний, но не воспринимать всерьез. Возможно, стоит вернуться к ним, посмотрев на все трезвым взглядом, и вам могут открыться новые возможности.

в вас силен голос разочарования в мечтах и в целом в своем детстве. Вы можете хранить их на самой дальней полке воспоминаний, но не воспринимать всерьез. Возможно, стоит вернуться к ним, посмотрев на все трезвым взглядом, и вам могут открыться новые возможности. Ученый: вы предпочитаете свободный полет. Ограничения, «правильность» и скука не для вас. К сожалению, повседневная жизнь зачастую требует от нас упорядоченности и систематичности. Закрепление соответствующих привычек может помочь вам эффективнее использовать свое время и оставлять больше пространства для творчества.

Тест на «подводные камни» подсознания

Этот тест может подсказать, чего вам не хватает для гармонии в душе на данный момент и к чему вы неосознанно стремитесь. Окиньте картинку рассеянным, несфокусированным взглядом, отталкиваясь от лица девушки. Что в пейзаже бросается вам в глаза в первую очередь? Зеленые холмы и луг: место, где человек может находиться в безопасности и отдыхать душой и телом. Возможно, именно такое место необходимо вам, чтобы войти в состояние гармонии с окружающим миром.

место, где человек может находиться в безопасности и отдыхать душой и телом. Возможно, именно такое место необходимо вам, чтобы войти в состояние гармонии с окружающим миром. Скала: монолит, символизирующий незыблемость и твердость. Место, к которому вы стремитесь, — оплот стабильности и безопасности. Именно этого вам не хватает.

монолит, символизирующий незыблемость и твердость. Место, к которому вы стремитесь, — оплот стабильности и безопасности. Именно этого вам не хватает. Вода, река или небо: движение от мысли к интуиции, от частного к общему, от сознательного к скрытому. Для счастья вам необходимо всегда двигаться вперед, застои губительно сказываются на вашем настроении и душевном состоянии.

движение от мысли к интуиции, от частного к общему, от сознательного к скрытому. Для счастья вам необходимо всегда двигаться вперед, застои губительно сказываются на вашем настроении и душевном состоянии. Корабль: символ тяги к приключениям. Если взгляд сразу падает на него, это может означать накопившуюся усталость и сильное желание отдохнуть. Возможно, стоит задуматься об отпуске?

символ тяги к приключениям. Если взгляд сразу падает на него, это может означать накопившуюся усталость и сильное желание отдохнуть. Возможно, стоит задуматься об отпуске? Костер и дым: символы активного мышления и творчества. Возможно, вам не хватает страстного увлечения, способного захватить вас и привнести в вашу жизнь новые краски.

символы активного мышления и творчества. Возможно, вам не хватает страстного увлечения, способного захватить вас и привнести в вашу жизнь новые краски. Бонус: а если вам прежде всего бросилось в глаза сходство девушки с Анджелиной Джоли, можно с уверенностью утверждать, что вы прекрасно разбираетесь в кино и в вашем организме наблюдается постоянная нехватка хороших фильмов и сериалов к просмотру.

Тест на ведущие черты личности

Этот тест поможет определить ведущие качества вашей личности. Что на этой картинке бросилось вам в глаза в первую очередь? При интерпретации возможен вариант сочетания символов. Горы: ваши основные качества — наблюдательность, основательность и твердость в принятии решений. Оборотная сторона — медлительность и зачастую чрезмерная осторожность.

ваши основные качества — наблюдательность, основательность и твердость в принятии решений. Оборотная сторона — медлительность и зачастую чрезмерная осторожность. Луна и звезды связаны с такими чертами, как мечтательность и развитое воображение. Из минусов — склонность к витанию в облаках и сложности в оперативном решении повседневных проблем.

связаны с такими чертами, как мечтательность и развитое воображение. Из минусов — склонность к витанию в облаках и сложности в оперативном решении повседневных проблем. Лес может символизировать общность людей вокруг вас. Вы прекрасно ощущаете себя в коллективе или в кругу друзей, но можете испытывать сложности при принятии решений.

может символизировать общность людей вокруг вас. Вы прекрасно ощущаете себя в коллективе или в кругу друзей, но можете испытывать сложности при принятии решений. Компас / роза ветров — знак четкого целеполагания, вектора движения. Вы целеустремленны и упорны в достижении поставленных задач. Оборотная сторона — недостаток гибкости при смене курса.

— знак четкого целеполагания, вектора движения. Вы целеустремленны и упорны в достижении поставленных задач. Оборотная сторона — недостаток гибкости при смене курса. Волк - фигура, означающая индивидуализм и яркую личность. Вы хорошо понимаете себя, знаете, чего хотите, и используете свой потенциал на все 100 %. Однако сильный перекос в сторону индивидуального может создать проблемы в общении с другими людьми и интеграции в общество.

Какие результаты вы получили? Совпали ли итоговые выводы с вашим внутренним состоянием? Поделитесь с нами в комментариях.