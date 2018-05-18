Эксперты посоветовали 15 неочевидных мест, куда дешево поехать отдыхать в этом году

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Если вы твердо решили, что не хотите проводить отпуск на популярном курорте, где цены завышены в 10 раз, то у нас для вас хорошие новости. Журнал Forbes пообщался с экспертами, которые рассказали про самые необычные и малоизвестные места, которые подарят множество новых впечатлений и, возможно, изменят вашу жизнь.

А мы в AdMe.ru дополнили этот список и выбрали не только самые интересные, но и недорогие направления, куда стоит поехать в этом году. О многих из них вы, вероятно, даже не слышали.

1. Занзибар (Zanzibar)

Если исходить из названия, кажется, что это остров, куда можно поехать только в свадебное путешествие, но он не такой дорогой, как многие думают. Это райское место принадлежит Танзании и окружено теплым Индийским океаном. Бескрайние пляжи с белым песком, бирюзовой водой и красивой природой — все как на картинке. Как добраться: Самый дешевый вариант — прилететь в Танзанию в Дар-эс-Салам, а оттуда на новеньком пароме всего за $ 35 (3 часа). Или на маленьком самолете за $ 100 (20 минут). Жилье: Опытные путешественники советуют отель Surf Escape, где номер стоит $ 40 за ночь, находится он прямо на пляже, есть место для серфинга, пляжная зона. И невероятные закаты. Куда пойти: Для искателей приключений — прогулки по джунглям, экскурсии по островам, дайвинг и серфинг. Для тех, кто хочет умиротворенно отдохнуть, — пляж с белым песком.

2. Неаполь, Италия (Naples, Italy)

Неаполь — один из старейших городов на европейском континенте. Он до краев наполнен культурными памятниками: от приморских замков до подземных катакомб. Это настоящий архив истории, который завлекает и завораживает. Как добраться: Цены на билеты в Неаполь начинаются со $ 150. Жилье: Цены на отели, как правило, высокие, от $ 116 за «4 звезды». А вот уютную квартиру в европейском стиле можно снять всего за $ 35 в сутки. Куда пойти: Вулкан Везувий, капелла Сан-Северо, Галерея Умберто. Неаполь известен как родина пиццы, местная пиццерия была добавлена в список ЮНЕСКО как нематериальное наследие. Поэтому стоит отведать местной пиццы всего за $ 5.

3. Дубровник, Хорватия (Dubrovnik, Croatia)

Дубровник — один из главных курортов на Адриатическом море. Включен в список ЮНЕСКО как один из значимых памятников эпохи Возрождения. В XV веке город превратился в богатый центр науки и искусств с дворцами, площадями и соборами невероятной красоты. Древняя архитектура, чистейшие воды и головокружительные пейзажи — этим запоминается город. Как добраться: В городе есть аэропорт, куда летят самолеты со всего мира. По городу лучше передвигаться пешком. Жилье: Отель «5 звезд» — $ 115 в сутки. Апартаменты — $ 20 в сутки. Куда пойти: Средневековые крепости Ловриенац и Бокар, церковь Святого Блейза, ренессансный Дворец Спонца, готический Дворец ректора.

4. Тасмания, Австралия (Tasmania, Australia)

Если вы хотите попасть на курорт, то Тасмания не для вас. Тут есть пляжи и озера, где можно покупаться в чистейшей воде, но сюда приезжают не за этим. Тут проходят походы мирового класса. Тасмания может похвастаться эпичными пейзажами, подвесными мостами, лесными хижинами, огромными водопадами, неоновым ночным сиянием и чистейшим воздухом. Как добраться: В Тасманию есть множество бюджетных местных рейсов: из Сиднея, Канберры, Перта или Мельбурна. Но самый лучший вариант — это арендовать машину в крупном соседнем городе и исследовать штат самостоятельно. Жилье: Отели начинаются от $ 39 в сутки, хостелы — от $ 31. Дешевле будет снять апартаменты — от $ 15 в сутки. Куда пойти: Национальный парк «Фрейсине», Музей искусства Мона, национальный парк «Крэдл Маунтин», Порт-Артур.

5. Куско, Перу (Cuzco, Peru)

Столица империи инков, которая находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, — один из самых необычных городов мира. Тут памятники древней цивилизации, колоритные сооружения нескольких культур, а местные жители ходят в национальных костюмах и торгуют одеждой из шерсти лам. Как добраться: Рейсы в местный аэропорт есть со всего мира. А по городу опытные путешественники советуют передвигаться только пешком. Жилье: Хостел — $ 13, гостиница — $ 35, апартаменты — $ 24 в сутки. Куда пойти: Саксайуаман, Куско-де-Куско, Пласа-де-Армас, планетарий.

6. Стамбул, Турция (Istanbul, Turkey)

За последнее время курс турецкой лиры сильно упал, а это означает, что съездить в Стамбул стало в разы дешевле. Стамбул — место, где находится один из старейших рынков в мире, древние дворцы, музеи и многое другое. Как добраться: На сегодня это одно из самых дешевых направлений. Сам город лучше всего исследовать пешком или на велосипеде. Жилье: Хостелы — $ 14, гостиницы — $ 18, апартаменты — от $ 18 в сутки. Куда пойти: Голубая мечеть, собор Святой Софии, район Султанахмет, любой из старинных рынков (Гранд Базар, Араста, Аврупа).

7. Карпатос, Греция (Karpathos, Greece)

Греческий остров Карпатос — то место, где сочетаются солнце, песок, история и низкие цены. Тут можно увидеть древние руины в Агия Анастасия или посетить национальный археологический музей. Помимо отдыха на пляже можно заняться активным спортом: рыбной ловлей, виндсерфингом, сноркелингом, дайвингом и парусным спортом. Как добраться: Греция — одно из самых выгодных направлений в этом году, поэтому найти дешевые рейсы в местный аэропорт не составит труда. По городу стоит ходить пешком. Жилье: Опытные путешественники предпочитают снимать квартиры-студии, цены на которые начинаются от $ 50. Также много бюджетных отелей «5 звезд» до $ 100 в сутки. Куда пойти: На один из пляжей (Chicken Bay, Apella, Kato Lako, Lefkos, Achata), туры.

8. Остров Чеджудо, Корея (Jeju Island, Korea)

Покрытые лесом храмы, голубые минеральные воды и множество необычных блюд. Остров Чеджудо не самая известная часть Кореи, однако цены тут более чем доступны для любого путешественника. Как передвигаться: Остров лучше всего исследовать на машине, но есть также быстрые и удобные автобусные маршруты. Жилье: Хостел или отель начинаются от $ 27 в сутки. Квартиры в азиатском стиле можно найти от $ 20 в сутки. Куда пойти: Водопад Чеджу, национальный парк «Халласан», пляж Хамдеок, причудливый музей Alive, смотровые вышки.

9. Черногория (Montenegro)

Путешественники, которые решают приехать в Черногорию, будут встречены массивными горами, древнеримскими виллами, прозрачными водами и невероятными пейзажами. Кроме того, тут находятся шикарные пляжи Адриатики в Будве, Бечичах и на острове Свети-Стефан. А также знаменитые спа-курорты Которского залива. Как передвигаться: Большинство городов настолько крошечные, что их можно исследовать пешком. Между городами ходят удобные автобусы и поезда. Жилье: Хостелы — $ 13, отели — $ 60 в сутки. Квартира у моря — от $ 35. Куда пойти: Монастырь Острог, Биоградска-Гора, Черное озеро, озеро Riblje.

10. Мостар, Босния (Mostar, Bosnia)

Мостар — старинный город и нетронутый участок Оттоманской империи. Место уникально тем, что тут уживаются две разные культуры (Европа и Азия), две религии (мусульманство и христианство), и соединяет их средневековый арочный мост (Star Most), история которого так же уникальна, как город. Как передвигаться: По городу лучше передвигаться пешком или арендовать велосипед. Жилье: Хостел — $ 19, отель — $ 25. А хорошие апартаменты можно снять всего за $ 16 в сутки. Интересные места: Stari Most, Kravice Falls, Музей преступлений против человечности, пешие туры по окрестностям.

11. Острова Комодо, Индонезия (Komodo Islands, Indonesia)

Для тех, кто собрался на Бали, но ищет по-настоящему эпичное путешествие, стоит обратить внимание на острова Комодо, названные одним из новых 7 чудес природы. Комодо является домом известных комодских драконов. Чтобы их увидеть, нужно сесть на лодку, которая доставит вас на трехцветный остров с диким пляжем и невероятными пейзажами. Как добраться: Доплыть до Комодо можно с Бали на лодке за $ 40. Жилье: Отели на Бали дешевые, и двойной номер обойдется в $ 9–25. Куда еще пойти: Древние руины Mount Kawi, рисовые террасы Джатилувих, лес обезьян в Убуде, водопады Секумпул, водные дворцы Тирта Ганга, гробницы Гунунг Кави.

12. Шри-Ланка (Sri Lanka)

Шри-Ланка — это маленькое государство, которое подарит огромный опыт и не потребует много денег. Тут вкусная еда, скалы Сигирии, серфинг в заливе Аругам, восхождение на вершину пика Адама. Как передвигаться: Долететь до Коломбо можно за $ 230. А оттуда уже передвигаться на поезде — это самый дешевый и удобный вид транспорта. Жилье: Настоящая магия этой страны начинается за пределами Коломбо, но поскольку весь транспорт идет отсюда, то жилье стоит искать тут. Номер в хорошем отеле — от $ 18 в сутки. Апартаменты — от $ 14 в сутки. Куда еще пойти: городок Элла (на поезде за $ 10), курорт Бентота, храм Зуба Будды в Канди, Львиная скала в Сигирии, заповедник в дождевом лесу Синхараджа.

13. Фес, Марокко (Fez, Morocco)

Марокко — это недорогой вариант восточной сказки. А Фес — второй по величине город, где находятся дворцы, старые рынки и причудливые кафе, где подают марокканский мятный чай с местной выпечкой. Как передвигаться: Удобнее всего передвигаться на автобусах с кондиционерами, билет стоит $ 3. А там, где автобус не проедет, можно взять верблюда и гида. Жилье: Двухместный номер — от $ 40–60 в сутки. Есть апартаменты в местном стиле за $ 10 в сутки. Куда еще пойти: Пляж Легзира, синий город Шефшауэн, ущелье Дадес.

14. Виндхук, Намибия (Windhoek, Namibia)

Если вы всегда мечтали увидеть «ржавые» пустыни Африки и животных в их естественной среде, то сейчас самое время. В отличие от других частей Африки, в Намибии много сафари. Это дом для многих африканских животных: жирафов, носорогов, гепардов и слонов. А еще тут низкие цены. Как добраться: Лучше всего изучать Намибию на машине, так как местные автобусы довольно медленные. Жилье: Курс обмена тут очень выгодный, благодаря чему отели «5 звезд», такие как Hilton Windhoek и Olive Exclusive, стоят меньше чем $ 150 в сутки. Но можно и дешевле: кровать в хостеле или кемпинги — всего $ 25, а также небольшие отели — $ 40 в сутки. Куда пойти: Национальный парк «Этоша», Соссусфлей, Твифелфонтейн, Каньон рыбьей реки, дюна Большой папа, Колманскоп — город-призрак. Билет в парки стоит всего $ 5 на день.

15. Джайсалмер, Индия (Jaisalmer, India)