Эксперты поделили миллениалов на типы, и каждый нам до боли знаком

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Мы часто слышим термин «миллениалы». Обычно все, что мы об этом знаем, — что это люди, родившиеся в период с 1980-х до середины 1990-х (сейчас им 23−38 лет). Студенты, молодые специалисты и состоявшиеся профессионалы. Одну из самых точных типологий миллениалов предложила компания Exponential. Ее эксперты изучили 4 млн человек, чтобы понять, как живет поколение Y. Результаты представили в 2014 году. Возможно, среди выделенных типов вы сможете узнать себя или своих знакомых.

AdMe.ru разобрался в типологии, предложенной Exponential, и дополнил ее собственными наблюдениями. Предлагаем посмотреть, с какими людьми всем нам предстоит общаться и работать ближайшие несколько десятков лет.

1. Бизнес-леди

Основные черты: Амбициозная, практичная, целеустремленная. Бизнес-леди выстраивает свой мир вокруг успеха и карьеры: ведет переговоры, заключает фантастические сделки и хорошо зарабатывает. Питает слабость к свежим круассанам. На свидании ведет себя как рекрутер. Не понимает, зачем мужчина принес букет цветов, подвинул ей стул или весь вечер болтал о всякой приземленной ерунде. Из-за этого ей бывает сложно наладить личную жизнь: на это нет ни времени, ни особого желания. Как общаться: На языке выгоды, цифр и рациональности.

2. Частично занятые

Основные черты: Независимые, самостоятельные. Найдут общий язык с ворчливым клиентом, незадачливым коллегой и строгим начальником. Они недавно получили диплом и пока еще не построили карьеру. Берутся за любую работу. Живут отдельно от родителей. На работе их обычно окружают нытики, сплетники и лентяи. Частично занятые понимающе кивают и идут дальше. У них есть цель, которая заставляет вставать по утрам, нарабатывать навыки и не сдаваться после очередного провала. Как общаться: Если вы видите таланты и умения, которые такой человек не замечает в себе, обязательно скажите ему.

3. Энтузиасты-путешественники

Основные черты: Гибкие, общительные, находчивые, смелые. Умудряются потратить на крутую поездку свой обычный недельный бюджет, попробовать экзотику и не отравиться, увидеть самое интересное без помощи гида. Одинаково хорошо общаются с японцами и австралийцами. Все, что им нужно, — карта, телефон, интернет. Ощущают себя в безопасности везде. Если у них все-таки уведут кошелек — заработают на дорогу обратно, показав местным мастер-класс по приготовлению шашлыка. Правильного шашлыка. Как общаться: Они с радостью поделятся, как организовать незабываемый отпуск и найти друзей на краю света.

4. Мамочки-миллениалы

Основные черты: Активные молодые мамы, много времени проводят в соцсетях. Интересуются спортом, здоровым образом жизни, создают домашний уют своими руками. Выбирают быструю и простую еду. Но если вдруг им не понравится обслуживание (где угодно), могут добиться полного возврата денег за 3 минуты. Не всегда могут достичь консенсуса в том, что должен делать папа малыша. Сами зарабатывают и сами тратят. Если понадобится, легко организуют бизнес по продаже детской одежды из натурального хлопка или начнут тренировать по скайпу будущих мамочек-миллениалов. Как общаться: У таких мам можно поучиться, как успевать работать, растить ребенка, заниматься спортом и быть хорошей хозяйкой.

5. Выпавшие из реальности

Основные черты: Умные, настойчивые, дисциплинированные. Часто это люди с профессией или научной степенью, которые не нашли способ продать свои навыки за хорошие деньги. Либо те, кто не смог получить образование, происходят из маленького города или небогатой семьи. Каждый месяц безработицы делает их резюме все менее интересным для работодателей. Часто выпавшие из реальности не задумываются, что можно не биться головой о стены компаний, а открыть свое дело. Как общаться: Если у вас есть такие знакомые, поддержите их стремление развиваться, поделитесь своим опытом.

6. Ностальгирующие

Основные черты: Увлечены всем, что было в прошлом, с ностальгией вспоминают свое детство. Пытаются найти в прошлом крепкую опору для современной жизни. Девиз — «раньше все было лучше»: дороги ровнее, люди добрее, сахар слаще, работа легче, денег больше. У всех бывает ностальгия по временам, когда все было проще и понятнее, но у этого типа есть склонность жить прошлым, не работая над настоящим. Они могут потратить год, чтобы сделать вышивку на рубашке, но при этом не запишутся на курсы, которые помогут им зарабатывать больше. Как общаться: С ними можно отлично ладить, веселиться и отдыхать, но не стоит всерьез воспринимать их категоричность и советы о том, как надо жить.

7. Современная Марта Стюарт

Основные черты: Креативность, коммуникабельность, энергичность. Они ведут блоги на YouTube, организуют курсы и рассылки, открывают стартапы и придумывают крутые продукты, учат выбирать лучшее на рынке товаров и услуг. Работают в узких нишах, поэтому не конкурируют и не конфликтуют между собой за аудиторию. Вдохновляют и мотивируют других. Глядя на современную Марту, думаешь, что у нее 30 часов в сутках и 3 гнома-помощника. Энергия так и норовит пробить экран. Как общаться: У них можно научиться презентовать себя, создавать готовый продукт и зарабатывать на этом.

8. Коллекционеры-наблюдатели

Основные черты: Наблюдательные интроверты, которые поглощают чужой контент, не создавая своего. Обычно это люди, у которых не хватает времени, желания или умений, чтобы получить впечатления от жизни, и они впитывают опыт других — звезд, друзей и знакомых. Наблюдатели знают, как сформировался характер и сложилась судьба всех, кто жил с ними в одном дворе, ходил в одни ясли и закончил одну школу. Глубина погружения в информацию сделает из них прекрасных аналитиков и менеджеров проектов. Если захотят. Как общаться: Вы можете узнавать у них последние новости обо всем на свете.

9. Кризис-миллениалы

Основные черты: Берут на себя слишком много ответственности, отчего живут в постоянной борьбе. Часто у них уже есть долги по кредитам к 25 годам: это могут быть траты на образование, машину или ипотеку. Обилие выбора парализует их. Им тяжело определиться во всем: карьера, образ жизни, религия, покупки, как провести выходные. Страх упустить одну из тысяч возможностей может привести к тому, что дом превратится в эклектический склад, фотоархив — в хронику покупок, а жизнь — в погоню за тем, что не приносит никаких эмоций, кроме облегчения. Как общаться: Вы можете помочь им немного быстрее принимать решения и не стремиться прожить идеальную жизнь.

10. Гурманы-кулинары

Основные черты: Любознательные, креативные, легко экспериментируют. Обожают создавать кулинарные произведения так же, как энтузиасты-путешественники ездить по миру. Презирают фастфуд и тех, кто его ест. У них есть деньги, но нет времени на поездки, поэтому даже обычный обед они превращают в событие. Умеют готовить дома панакоту, марсельский суп буйабес, свинину в апельсиновой глазури, знают историю каждого блюда. Как общаться: У них можно научиться наслаждаться моментом, не бояться экспериментировать и находить интересное, не отправляясь на край света.

11. Брограммеры

Основные черты: Умные, целеустремленные специалисты-технари, ориентированные на карьеру. Стараются реализовать себя на полную катушку, порой страдают от болей в спине и бессонницы. Сбрасывают напряжение в тренажерном зале. Брограммеры умеют выстраивать алгоритмы и придумывать решения для самых нетривиальных задач. Как общаться: Вы можете перенять у них подход к построению карьеры.

12. Отчаянные блогеры

Основные черты: Публичность, страх что-то упустить, погоня за трендами. Они создатели контента: фотографируют и подмечают все, что видят и слышат, публикуя это в своем блоге или на страничке в соцсети. Умело создают себе виртуальный имидж и тратят много энергии на его поддержание. Отчаянный блогер может провести день в поисках идеального ракурса: в бассейне, возле бассейна, с коктейлем под цвет купальника, в очках, без очков, с улыбкой, без улыбки, лежа, стоя, боком. В общем, пока хватит сил создать то самое селфи. Их аккаунты — манифест совершенства. Но когда жить? Как общаться: У них можно позаимствовать интересные приемы, как поддерживать имидж и общаться с публикой.