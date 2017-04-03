Эксперт по питанию рассказала, как мы должны есть, чтобы выглядеть лучше

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Для многих из нас слово диета звучит как наказание, которое лишает нас возможности наслаждаться любимыми лакомствами и питаться полезной едой. Но это не совсем так. Мишель Адамс-Арент (Michelle Adams-Arent), консультант по питанию и спорту, говорит, что диета — это не столько ограничение своего питания, сколько правильное его распределение в течение дня. AdMe.ru публикует «секрет» питания, который поможет вам избавиться от лишнего веса без душевных страданий по вкусненьким печенькам и тортикам.

Как часто следует есть?

У разных диет разные причуды: отказаться от жареного, не есть сладкое, питаться только белком или вовсе перейти на одни овощи. Все это в большинстве случаев вредит нам если не физически, то психически. На самом же деле не так важно, сколько мы едим, важнее то, когда мы это делаем. Наш организм устроен так, что за определенное время он усваивает какое-то количество пищи или энергии. А все, что мы не потратили (не усвоили), мирно запасается «в боках». Но если кормить организм порциями, которые будут полностью усваиваться, то и запасаться будет нечему. И на самом деле вы можете есть все, что захотите (в рамках разумного, конечно).

«Шесть приемов пищи в день — это намного лучше для похудения, чем стандартные три, как бы странно это ни звучало», — говорит Мишель.

Посмотрите, когда мы кушаем каждые несколько часов небольшими порциями, мы получаем намного больше полезного от еды и к тому же теряем лишний вес. Но тем не менее качество питания по-прежнему важно: если вы будете съедать по шесть гамбургеров в день, то здоровее вы точно не станете. Не стоит забывать употреблять также и полезную пищу, такую как овощи или фрукты.

Если же вы привыкли считать каждую составляющую в своем обеде, то мы приготовили для вас небольшую таблицу, которая поможет посчитать количество калорий, белков, жиров и углеводов, которые вы должны съедать в день, чтобы просто оставаться в «форме».

Чтобы узнать, например, сколько калорий необходимо получать в день, нужно свой вес умножить на 25 (если вы женщина) или 28 (если мужчина). Но стоит сказать, что это минимальное количество калорий, если мы лежим на диване и ничего не делаем.