Экс-возлюбленные, которые до сих пор дружат, обладают тремя весьма странными качествами

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Не будем затрагивать тему: «Почему возвращаться к бывшему — это как смотреть один и тот же фильм ужасов и все еще надеяться на другой конец» (кстати, фраза принадлежит одной из наших читательниц), а взглянем на проблему экс-партнеров с точки зрения дружбы. А точнее, нормален ли в психическом плане тот, кто постоянно поддерживает общение с бывшим возлюбленным.

Для ответа на этот вопрос AdMe.ru, опираясь на исследования, представленные в Daily Mail, выяснил, что склонность к подобному общению возникает неспроста и объясняется тремя весьма любопытными свойствами характера человека.

Вообще существуют два взгляда на такое явление, как бывшие. Давайте определимся

1) За дружбу после расставания.

«Тот, кто счастлив, бывшим нe пишет», — это всего лишь ванильная формулировка с женских психологических форумов и пацанских цитатников из соцсетей. А взрослые образованные люди с экс-партнерами общаются адекватно. Вот по этим двум причинам: Человек — это не объект. Человек — это период. В то время, когда вы встречались с человеком, вы переживали некий отрезок своей жизни. Неважно, плохим он был или хорошим, — он был. И он представлял собой отражение ваших целей и чувств на тот момент. Поэтому глупо вырывать из жизни страницу с именем человека, который по вашему же собственному выбору стал ее соавтором.

Человек — это не объект. Человек — это процесс. Люди постоянно меняются, меняются их привычки, знания, суждения, принципы. Даже клетки тела полностью обновляются за 7 лет: можно сказать, что каждые 7 лет человек буквально становится новым существом. Так что вполне логично, что ваши интересы и принципы в какой-то период могут разойтись. Это может быть поводом расстаться, но это не повод истерить, ведь человек не виноват в том, что меняется.

2) Против дружбы после расставания.

«Тот, кто счастлив, бывшим нe пишет», — нет, ну правда же. И да, фраза ванильна, но рациональна, давайте признаем. И вот почему: «Если отношения закончились, то, наверное, неспроста» — этим кэпским соображением пренебрегает львиная доля этих самых «закончившихся» партнеров. Как показывает статистика, они ворошат старое лишь из чувства ностальгии, жалости, вины, незакрытых гештальтов и невозможности морально протрезветь после разрыва.

Общение и нечаянные сиюминутные близкие связи с экс-партнерами — это просто флешбэки бывших отношений, которые ни к чему хорошему не приведут. Они существуют лишь потому, что вновь ненадолго сойтись или попросить помощи, провести вечер с экс-возлюбленным легко. Это как влезть в старые тапочки: знакомо, нестрашно, без сюрпризов.

Кто из них прав?

Никто. Оба этих варианта могут быть верными, но в то же время они могут быть и абсолютно неверными, потому что каждый случай разрыва уникален. Согласитесь, случай, когда расставание произошло из-за тройной измены, и случай, когда люди разошлись из-за чужих сплетен, — это разные вещи. Когда-то действительно стоит забыть человека, а иногда повторный союз может оказаться крепче изначального. Но тем не менее, как оказалось, существует тип людей, которые вне зависимости от своих взглядов поддерживают отношения с экс-партнерами.

Что говорит о человеке его дружба с экс-партнерами

Этим вопросом задались психологи Оклендского университета Джастин Могильски и Лайза Уэллинг. Они провели целое исследование, изучив ответы ни много ни мало 861 человека. Ученые спрашивали участников о том, общаются ли они с бывшими и, если да, по какой причине. А также участники заполнили анкеты, по которым можно было определить их клинически значимые черты личности. В итоге выяснилось, что те, кто поддерживает дружбу с эксами, чаще всего обладают следующими чертами характера: Нарциссизм. Эксперт по нарциссизму доктор Тони Ферретти прокомментировал это так: «Нарциссы ненавидят проигрывать, поэтому делают все возможное, чтобы поддерживать связь, если они прервали ее не сами. Если же партнер отвергнет их даже в плане дружбы после отношений, для нарциссов это будет серьезной психологической травмой».

Эксперт по нарциссизму доктор Тони Ферретти прокомментировал это так: «Нарциссы ненавидят проигрывать, поэтому делают все возможное, чтобы поддерживать связь, если они прервали ее не сами. Если же партнер отвергнет их даже в плане дружбы после отношений, для нарциссов это будет серьезной психологической травмой». Манипулятивность. Конечно же, манипулятор не упустит такой хорошей жертвы, как бывший партнер.

Конечно же, манипулятор не упустит такой хорошей жертвы, как бывший партнер. Беспринципность. Этой чертой характера обладают чаще те, кто склонен выбирать любовника, да и вообще все свое окружение, из стратегических соображений.

А если в человеке сочетаются все три вышеуказанные черты, то мы говорим уже о психопатии. Более того, психопат, помимо этих трех характеристик, отличается полным отсутствием эмпатии, всегда поступает лишь из мотивов собственной выгоды или ради развлечения. Такие люди практически всегда поддерживают хорошие отношения со всеми бывшими партнерами, потому что по-прежнему хотят держать человека в руках, в нужных им ситуациях получать помощь, информацию, деньги, секс или просто играть роль жертвы.

Если вы также дружите с бывшими, это значит...