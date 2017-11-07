Эйнштейн считал, что это правило способно сделать счастливым любого

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В конце октября на аукционе в Иерусалиме была продана записка Альберта Эйнштейна. Он написал ее после того, как узнал, что стал лауретом Нобелевской премии. Записку уже окрестили «рецептом счастья». Мы в AdMe.ru решили рассказать о правиле, которое, по мнению известного физика, сделает счастливым любого человека.

Аукцион

Аукционный дом Winner’s провел торги 24 октября 2017 года. Изначально записку оценили в $ 2 000. Но во время торгов ее стоимость быстро увеличивалась. В итоге лот был продан за $ 1,56 млн. Вторую записку Альберта Эйнштейна, которая была написана сразу после первой, продали за $ 240 000. Ее стартовая стоимость составляла $ 1 000.

История записок

Эйнштейн написал обе записки в отеле «Империал» в Японии в 1922 году. Физик отдал их курьеру, который принес радостную весть: Эйнштейн получил Нобелевскую премию в области физики за 1921 год. В первый раз он был номинирован на премию в 1910 году. Но в течение 12 лет Нобелевский комитет считал экспериментальные доказательства теории относительности Эйнштейна недостаточными. И только в 1922 году физика удостоили премии за теорию фотоэффекта, которая была самой бесспорной и проверенной с помощью множества экспериментов. После Японии Эйнштейн продолжил свое путешествие в соответствии с планом и не присутствовал на церемонии вручения премии в Стокгольме.

Рецепт счастья

Обе записки были написаны для курьера. Эйнштейн, отдавая их, попросил сохранить эти бумаги, так как в будущем они имели бы большую ценность, чем обычные чаевые. И ведь не ошибся! Первая записка, в которой и был отражен простой рецепт счастья физика, гласит: «Спокойная и скромная жизнь приносит больше радости, чем стремление к успеху в сочетании с постоянным беспокойством». Вторая записка касалась проблемы силы воли и отражала взгляд Эйнштейна на этот вопрос: «Кто имеет волю, найдет и способ».