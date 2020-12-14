«Джинсы у меня были одни»: трогательный текст о нашей одежде в 90-е и одежде наших детей сейчас

Те, кто жил в 90-е, знают, каково это — носить одну пару джинсов и в пир, и в мир, покупать пуховики на вырост, примерять обновки, пытаясь удержать равновесие на картонке. Все это осталось в детстве, современным детям этого не объяснить, да и не надо — они живут в совсем других реалиях. Но так или иначе условия, в которых мы росли, наложили на нас отпечаток, и решения, которые мы сегодня принимаем, во многом зависят от того, что было тогда, в наши 90-е.

Специально для AdMe.ru Женя Борисова поделится своими мыслями о том, почему решила не покупать любимой дочке очередную пару кроссовок и как это связано с ее детскими воспоминаниями.

Старшая дочь просит купить ей новые кроссовки. Просить она умеет как никто — ласково, потихоньку, но каждый день шлет мне фото распродажных кроссовок в ватсапе. Все бы ничего. Одно но: у дочери уже есть 4 пары кроссовок. Разных цветов, моделей и брендов. Одни она носит только с джинсами, другие — с брюками, третьи более универсальны, четвертые, на самом деле это кеды, она носит на сменку и в грязь. Кроссовки у моей 16-летней дочери — основной вид обуви, она ходит в них до зимы и зимой порывается, но все же 5-ю пару покупать я отчаянно сопротивляюсь. Моя дочь Соня действительно разбирается в одежде, классно составляет комбинации, и уже несколько лет я с ней советуюсь относительно покупаемых мною вещей. Надо ли говорить о том, что у нее с десяток свитеров, столько же футболок, да и джинсы не одни.

Я вспоминаю себя. Мое детство пришлось на 90-е годы. Джинсы у меня были одни, и я носила их до тех пор, пока между ног они не протирались. Сначала мама эти дыры штопала, а когда и штопка приходила в негодность, мы ехали на рынок и покупали мне новые джинсы. Одни джинсы я помню особенно хорошо: во-первых, они были зеленые, а во-вторых, криво скроенные. Но очень долговечные, я носила их пару лет. Кофт было несколько, тут повезло, что у меня есть младшая сестра-погодка, и в средней и старшей школе мы с ней делили кофты и блузки на двоих. Моя любимая серая кофта модели «летучая мышь» и вовсе была мамина. А моя самая-самая юбка, которую я таскала еще на 1-м курсе универа, была сшита мною на «трудах» в 7-м классе, сносу ей не было.

В 8-м классе был какой-то период, когда у родителей не было денег мне на осеннюю куртку. Или пуховик. Помню только, что я поехала в школу в мамином пальто: мама была 54-го размера, а я — 44-го. Пальто было огромное и длинное, хотя роста мы с мамой были уже одного. И вот в автобусе перед моей остановкой кто-то стучит меня по плечу и говорит: «Женщина, вы выходите?» А мне 14 лет, и меня этим словом «женщина» словно оскорбили. Усугублялось положение тем, что в 8-м классе я поступила в лицей, лучший в городе, и большинство моих одноклассников были из обеспеченных семей. Проблем с одеждой у них не было. Однажды мы с подружкой-одноклассницей поехали в санаторий, который был должен денег подружкиной маме. О 90-е, до чего вы были разнообразны. И в счет этого долга мы там жили неделю на каникулах. У меня там украли на дискотеке новенькую куртку! Это был удар, в первую очередь по кошельку родителей. Но чтоб вы понимали разницу в уровне жизни моем и моих подруг: пока мы не вернулись домой, я ходила в санатории в подружкином лисьем полушубке. Моя первая шуба из каракуля была выдана папе на работе в счет зарплаты.

В общем, я знаю, что жить с одними джинсами и двумя свитерами возможно. Причем жить счастливо. Я не помню, чтобы меня в детстве так уж заедало то, что я плохо одета, или расстраивало. Я лезла во все движухи, в которые было можно, я занимала места на городских и областных олимпиадах по литературе, вела концерты, писала в лицейский журнал. В общем, я была полноценна и благополучна. Иногда я спрашиваю себя: была бы я счастливее, если бы у меня были не одни джинсы, а несколько? Платье не одно, коричневое с ремешком на животе, а несколько разных платьев? Не пытаюсь ли я ограничения своей юности перенести на свою дочь?

По поводу кроссовок у нас с дочерью сегодня состоялся решающий разговор. Я сказала, что она может найти подработку или подкопить из карманных расходов, я могу добавить, но полностью покупать 5-ю пару не буду. Потом я спрашивала себя, почему я упираюсь, ведь, в отличие от своих родителей 25 лет назад, я могу позволить купить дочери и 5-ю, и 6-ю пару кроссовок. Справедливо ли это? В моем детстве и юности не было не только денег, но и достаточного разнообразия одежды. А сейчас все есть: и деньги, и одежда. Почему бы не купить? Вон у героини Сары Джессики Паркер в фильме «Секс в большом городе» целая гардеробная туфель! И ничего страшного в этом нет, а даже здорово — есть выбор. В общем, однозначного ответа я в себе не нашла. Мне хочется, чтобы детям моим оставалось чего хотеть. Чтобы на «лишние» вещи они зарабатывали уже сами или хотя бы прилагали усилия к тому, чтобы их получить. Чтобы оставались где-то в рамках разумного потребления, о котором сейчас все начинают говорить.