Доктор Комаровский назвал 7 признаков здравомыслящих родителей. Проверьте себя

17 0

59

12.8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вы когда-нибудь задумывались о том, кого можно назвать хорошими родителями? На первый взгляд, это очень абстрактное понятие, и почти каждый, наверное, выразился бы так о себе, своих мамах или папах. Оказывается, что и для родителей есть свои критерии. Во всяком случае их выделил известный педиатр Евгений Комаровский.

AdMe.ru публикует список признаков здравомыслящих родителей, по мнению доктора Комаровского. Рискнете проверить себя?

1. Готовность учиться

Родители, особенно молодые, не знают всех тонкостей воспитания. Неважно, сколько книг они прочли и сколько тематических курсов посетили, ведь это все равно не заменит практику. Хорошие родители готовы учиться на своих ошибках. Как правильно воспитывать детей? С учетом законов педагогики, которые взрослые часто нарушают. Например, ребенку нельзя есть конфету. Он начинает плакать и кричать, родитель дает ему конфету: плачем можно добиться своего. Если вы не готовы стоять на своем, не говорите ребенку «нет». Еще больше законов педагогики и связанных с ними ошибок родителей — в этом видео.

2. Наличие сомнений

Объективной истины не существует. Да-да, даже в вопросах воспитания ребенка, ведь тенденции постоянно меняются. Именно поэтому здравомыслящие родители оставляют за собой право на сомнение и ошибку. Это намного продуктивнее, чем проявлять тиранию или гиперопеку в отношении ребенка. Всякое ли отклонение от «нормы» опасно? Предположим, ребенок отказывается от мяса. Нужно ли вести его к доктору и заставлять есть? Обратите внимание на пищевое поведение в целом: если ребенок употребляет рыбу, яйца, молочные продукты, а гемоглобин в порядке, то повода для беспокойства нет. Потому что он получает белки животного происхождения в полном объеме. Если у вас возникли подобные сомнения, проконсультируйтесь с врачом, которому доверяете.

3. Не стесняются спрашивать

Это вытекает из двух предыдущих пунктов. Если родители чего-то не знают, они обращаются к доктору, воспитателю или другому квалифицированному специалисту. Им не стыдно задать вопрос, уточнить или переспросить, потому что они понимают: любое действие может пойти на пользу или же во вред. В каких случаях стоит задавать вопросы специалисту? Во всех, если вам что-то непонятно. Даже если вопрос кажется глупым, а ответ на него, по вашему мнению, знают все вокруг. Допустим, вы не очень хорошо понимаете разницу между ОРВИ и ОРЗ. Тогда просто спросите об этом. Доктор Комаровский регулярно отвечает на вопросы зрителей в специальной рубрике.

4. Совместное принятие решений

Такие родители в равной мере участвуют в воспитании ребенка, а все соответствующие вопросы решают вместе. Они обсуждают, что их чаду необходимо, а что совсем не обязательно. Обязанности распределяют так, чтобы и ребенку, и обоим родителям было максимально комфортно. Должен ли отец принимать участие в воспитании ребенка? Да. Есть такой стереотип: мать лучше понимает, как растить ребенка. Но после выписки из роддома оба родителя имеют приблизительно равные знания. Следовательно, решения, касающиеся ребенка (в какой садик пойти, к какому доктору обратиться и т. д.) принимают и мать, и отец.

5. Способность отстаивать свое мнение

Люди любят давать советы, а уж по части воспитания детей каждый считает себя едва ли не экспертом. Поэтому как только в семье появляется малыш, рекомендациями делятся все кому не лень: родственники, друзья, коллеги, а иногда и совершенно посторонние люди. Адекватный родитель может прислушаться к ним, а может и не принять во внимание — это только его право. Какое участие в воспитании должны принимать бабушки и дедушки? Часто голос бабушек и дедушек оказывается чуть ли не важнее голоса педиатра. Неплохо, если бабушка высказывает свои соображения или помогает по своему желанию. Плохо, когда она принимает ответственные решения относительно ребенка.

6. Принятие ответственности

Родители понимают: за воспитание своих детей ответственность несут только они сами. Ни врачи, ни учителя, ни те самые любители давать советы. Поэтому принимают решение самостоятельно, взвешивая все за и против. Они осознают, что несут всю ответственность за последствия, позитивные или негативные. Нужно ли безоговорочно следовать советам из книг, с форумов, от врачей и бабушек? Соотносите любой совет со своей семьей. Многие уверены: укладывать ребенка спать нужно в 21:00. Но «правильного» времени для этого не существует. Укладывайте ребенка в постель, когда удобно вам: так маленький человек будет с рождения жить интересами семьи. Более подробно — в поясняющем видео.

7. Умение контролировать эмоции

Будни мам и пап наполнены эмоциями. Остаться абсолютно спокойными трудно, не всегда можно и нужно. Однако в самые важные моменты здравомыслящие родители умеют держать эмоции под контролем. Неспособность сохранять самообладание приводит к неправильным решениям и ошибкам в воспитании. Как избежать эмоционального потрясения у ребенка, когда идет, например, череда праздников? Это невозможно и бессмысленно. Окружайте ребенка умеренным вниманием, учите его управлять эмоциями. Не ставьте их во главу угла, забывая о собственной жизни. Дозируйте заботу, пока она не переросла в гиперопеку.

Какими признаками вы бы дополнили классификацию доктора Комаровского и почему?