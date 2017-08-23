7 правил жизни доктора из Японии, который дожил до 105 лет

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За несколько месяцев до смерти японский врач Хинохара Сигэаки продолжал лечить пациентов и работал до 18 часов в день. Ему было 105 лет. AdMe.ru публикует основные принципы жизни и советы долгожителя из Японии.

1. Главное в жизни — это вклад, который ты вносишь в окружающий мир

Очень важно начинать день с желания творить, ведь каждое мгновение — это возможность сделать что-то замечательное для других людей. Например, Анджелина Джоли, американская актриса и режиссер, выступает послом доброй воли ООН и уделяет значительную часть жизни благотворительности.

2. Меньше беспокойтесь о строгом режиме питания и сна и больше веселитесь

Когда мы были детьми, среди остальных дел мы забывали поесть и поспать. Именно такую вдохновенность миром нужно сохранить во взрослой жизни.

3. Не переставайте работать. По крайней мере, не раньше, чем в 70 лет

Полвека назад, когда продолжительность жизни в Японии была 68 лет, уходить на пенсию в 64 было разумным. Сейчас, когда эта цифра поднялась до 84, покидать свое дело так рано — то же, что и осознанно сокращать собственную жизнь.

4. Если вы хотите жить долго, не набирайте лишний вес

Я пью на завтрак апельсиновый сок со столовой ложкой оливкового масла — это укрепляет сосуды. На обед — молоко и печенье. Ужин — овощи, немного рыбы и риса. Два раза в неделю — 100 граммов постного мяса. Часто я слишком занят, чтобы проголодаться.

5. Никогда слепо не верьте тому, что говорит врач

Нередко врачи советуют своим пациентам то, на что никогда бы не пошли сами. Прежде чем решиться на серьезное лечение, очень важно найти своего специалиста, которому бы вы могли доверять целиком и полностью.

6. Не концентрируйтесь на боли, не усугубляйте ее

Единственное, что может отвлечь нас от боли, — это удовольствие. Не отказывайте себе в нем. Не погружайтесь в болезнь и всегда ищите выход.

7. Всегда поднимайтесь по лестнице

Нужно использовать каждую возможность для тренировки мышц — лишний раз пройтись пешком или донести продукты до дома.

Врач Хинохара Сигэаки дожил до 105 лет, работал до последних дней и был уверен: наша жизнь — это в первую очередь созидание.