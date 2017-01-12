Доктор из Парижа рассказал, почему француженки сногсшибательны в любом возрасте

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Француженки славятся тем, что сохраняют отличную фигуру и свежесть кожи до старости. А кроме того, они дольше живут. И это еще одно подтверждение, что их здоровые привычки и образ жизни стоит перенять. Мишель Симес, известный парижский врач, телезвезда, консультант по вопросам здоровья написал книгу «Живи лучше и больше», в которой раскрыл секреты, позволяющие француженкам прекрасно выглядеть в любом возрасте. Самое важное из своей книги он рассказал в статье, которую AdMe.ru для вас перевел.

Пейте, как сомелье

Огромное количество людей не считают себя алкоголиками, но не преминут опрокинуть стаканчик-другой всегда, когда появляется такая возможность. Это называется социальным алкоголизмом и быстро перерастает в привычку. И вот оказывается, что вы уже не представляете себе вечера без спиртного. Это плохо влияет на сердце, сушит кожу и волосы, более того — укорачивает жизнь. Пейте, как сомелье. Налейте себе вина в красивый бокал, сделайте небольшой глоток и наслаждайтесь вкусом и ароматом, держа его во рту как можно дольше. Кроме того, если вы привыкли расслабляться с бокалом каждый вечер, пропустите день-другой. И постепенно увеличивайте количество «трезвых» дней.

Вечно юной Одри Тоту исполнилось 40 лет.

Купите дорогие солнцезащитные очки

С возрастом часто возникают проблемы со зрением — катаракта и дегенерация желтого пятна, особенно если вы не защищаете глаза от солнца. Поэтому, покупая солнцезащитные очки, не стоит экономить. Они должны быть: Достаточно широкими (до бровей) и с широкими дужками, чтобы защищать глаза максимально, не пропуская свет сверху и сбоку.

(до бровей) и с широкими дужками, чтобы защищать глаза максимально, не пропуская свет сверху и сбоку. С правильными линзами. Задача линз — защищать глаза от ультрафиолетовых лучей. Лучше всего с этим справляется поликарбонат, пластик CR-39 или минеральное стекло. Обратите внимание, есть ли маркировка CE, означающая, что продукт сделан по европейским стандартам.

Задача линз — защищать глаза от ультрафиолетовых лучей. Лучше всего с этим справляется поликарбонат, пластик CR-39 или минеральное стекло. Обратите внимание, есть ли маркировка CE, означающая, что продукт сделан по европейским стандартам. Подходящего класса защиты от ультрафиолета. Он варьируется от одного до четырех, и я рекомендую третий. Очки с линзами первого класса — просто модный аксессуар, второго — все еще дают слишком слабую защиту, а четвертый больше подходит для горнолыжников.

Красотке Еве Грин — 36.

Ешьте чеснок, как француженка

Французы едят много чеснока, добавляя его в супы, салаты, мясо и пасту. Это отличный антиоксидант, защищающий клетки от свободных радикалов, которые ускоряют процессы старения. Также антиоксидантными свойствами обладают многие овощи и фрукты. Действует и сырой, и обработанный чеснок (но сырой все же полезнее). Кроме борьбы со свободными радикалами, он защищает нас от рака кишечника и прямой кишки, сердечно-сосудистых заболеваний. По последним исследованиям Шанхайского института исследований рака, чеснок также способен снижать риск заболеть раком груди и предстательной железы.

Холодильник должен быть безупречно чистым

Чем мы старше, тем наша иммунная система слабее, и очень важно защищать ее от различных вредоносных вирусов и бактерий. А холодильник — отличная среда для их размножения, и если не содержать его в чистоте, он превратится в рассадник вредных микроорганизмов, среди которых плесень, листерия, кишечная палочка, сальмонелла и прочие. Вы говорите, что бактерии не выживают в холоде? Как бы не так. При такой температуре, как в холодильнике, прекрасно выживают, и питательной среды там достаточно. Мыть холодильник нужно не реже двух раз в месяц. Не используйте химических моющих средств — все это в конечном итоге тоже осядет на пище. Протрите его губкой, смоченной в обычном уксусе, а затем еще раз пройдитесь чистой и сухой мягкой тканью. Этого вполне достаточно, чтобы не дать бактериям шанса.

Фанни Ардан сейчас 67 лет, и она в прекрасной форме.

Заботьтесь о декольте

Многие дамы усердно заботятся о лице и шее, но по неведомой мне причине забывают о зоне декольте, а ведь мужские взгляды притягиваются туда как магнитом. В этой зоне недостаточно сальных желез, а значит, кожа там рано растягивается и истончается, если за ней не ухаживать. Я предлагаю всем взять за правило каждый день соблюдать ритуал ухода за декольте. Он состоит их трех этапов: Увлажнение . Сегодня есть много специальных кремов для этой зоны, и все, что требуется от вас, — мягкими круговыми движениями втирать их ладонью по направлению вверх. Пяти минут каждый день будет достаточно для того, чтобы стимулировать естественную выработку коллагена, который будет предотвращать растяжение кожи.

. Сегодня есть много специальных кремов для этой зоны, и все, что требуется от вас, — мягкими круговыми движениями втирать их ладонью по направлению вверх. Пяти минут каждый день будет достаточно для того, чтобы стимулировать естественную выработку коллагена, который будет предотвращать растяжение кожи. Отшелушивание . Используйте деликатные средства с мелкими отшелушивающими частичками или вообще без них. Кожа в этом месте особо чувствительная.

. Используйте деликатные средства с мелкими отшелушивающими частичками или вообще без них. Кожа в этом месте особо чувствительная. Защита . Весной и летом зона декольте находится под усиленным облучением, поскольку поверхность кожи здесь перпендикулярна солнечным лучам. Поэтому не жалейте защитного крема.

. Весной и летом зона декольте находится под усиленным облучением, поскольку поверхность кожи здесь перпендикулярна солнечным лучам. Поэтому не жалейте защитного крема. И еще. Духи лучше наносить на одежду, а не на область декольте. Спирт сушит кожу и сведет на нет все ваши усилия.

Прекрасной Марион Котийяр 41 год.

Ужинайте стильно

Отнеситесь к еде, как к приятному ритуалу. Накройте стол, после чего спокойно и с удовольствием поужинайте. И ни в коем случае не перед телевизором. Нашему желудку требуется 20 минут, чтобы сообщить мозгу о насыщении. Замечено, что перед телевизором человек ест быстрее и меньше жует. Значит, вы будете переедать и наращивать бока, сами того не замечая.

Тренируйтесь по-французски

Чтобы предотвратить появление остеопороза, который часто приходит с возрастом, и хрупкость костей, вызванную потерей костной массы, тренируйтесь в воде. Аквааэробика и подводный велофитнес — лучшие, на мой взгляд, виды фитнеса для здоровья. Во-первых, когда тело под водой, сердце бьется не так часто, как на воздухе, и вы можете тренироваться интенсивнее. Во-вторых, в воде больше нагрузка на мышцы, но при этом ущерб для суставов минимальный. И в третьих, вода благотворно воздействует на ваше тело, массируя всю его поверхность. Во Франции подводным велофитнесом увлекаются все больше людей разного возраста. А у тех, кто живет на побережье, есть другая альтернатива — бег вдоль берега по грудь в воде. Некоторые умудряются заниматься этим круглый год — в костюмах для подводного плавания.

Катрин Денев, гранд-даме французского кино, 73 года.

Найдите идеальную подушку

Для того чтобы сохранять бодрость и здоровье как можно дольше, необходимо заботиться о правильном отдыхе для мышц и сухожилий, особенно в области шеи — очень часто с возрастом проблемы начинаются именно в этой зоне. Когда вы в последний раз меняли подушку? Это не праздный вопрос — если вы страдаете от боли в шее, самое время подобрать подушку хорошего качества, которая подходит для вашей любимой позы во сне. Любите спать на спине? Найдите твердую подушку. Предпочитаете отдыхать на животе? Ваш выбор — тонкая, упругая подушка, которая будет держать вашу голову на одной линии с позвоночником.

Пошлите все на фиг

Вы постоянно обвиняете себя в том, что не успели то и это, вспоминаете старые обиды и жалеете о том, что когда-то упустили какую-то возможность? Когда вы грызете себя и переживаете из-за собственного несовершенства, мечты о долгой и здоровой жизни уходят от вас все дальше. Просто помните: Никто не совершенен, ни вы, ни я. Ваша важнейшая задача — принять это и смириться раз и навсегда. Это не значит, что теперь вы не достойны хорошей жизни, совсем наоборот. Именно это и есть самый главный шаг по направлению к ней.

Ваша важнейшая задача — принять это и смириться раз и навсегда. Это не значит, что теперь вы не достойны хорошей жизни, совсем наоборот. Именно это и есть самый главный шаг по направлению к ней. Мир не черный и не белый, он куда сложнее. У всего на свете, и у нас с вами в том числе, есть теневая сторона. Именно это делает нас уникальными, сложными и интересными для окружающих. Стремление к совершенству в любом случае закончится провалом. Слушайте свои желания и живите.