Для счастливого брака многим мужчинам не хватает всего одного качества

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Каким бы умным и сильным ни был мужчина рядом с женщиной, ей всегда хочется, чтобы ее понимали и принимали. Ведь с человеком, который идет тебе навстречу, легче строить гармоничные и счастливые отношения. AdMe.ru вместе с Рsychologies решили разобраться, почему одним парам удается находить компромиссы, а другие ссорятся по каждому пустяку.

Группа ученых из Вашингтонского университета под руководством Джона Готтмана провела долгосрочное исследование семейных отношений на примере 130 пар. Они наблюдали за ними на протяжении 6 лет с момента свадьбы. Вывод: пары, в которых мужья идут навстречу жене, более крепкие. Представьте семейную пару: Лорен и Стивен. На словах Стивен согласен, что равенство — залог счастливого и долгого брака, но его действия показывают обратное. Стивен: Мы с друзьями собираемся на рыбалку. Выезжаем сегодня вечером. Лорен: Но завтра ко мне приезжают подруги. Ты же обещал помочь с уборкой. Неужели ты забыл? Ты не можешь уехать завтра утром? Стивен: Это ты забыла про рыбалку! Я не могу уехать завтра. Мы выезжаем через несколько часов. Лорен злится. Она называет Стивена эгоистом и вылетает из комнаты. Стивен чувствует себя подавленным, он наливает виски и включает футбол. Лорен возвращается, чтобы поговорить, но Стивен игнорирует ее. Лорен начинает плакать. Стивен говорит, что ему нужно в гараж, и уходит. Такие ссоры переполнены взаимными обвинениями, поэтому сложно найти главную причину. Но очевидно одно: Стивен не хочет идти на уступки.

В браке случаются жалобы, вспышки гнева, взаимная критика. Но если супруги не пытаются уладить конфликт, а только разжигают его, отвечая друг другу негативом на негатив, брак оказывается под угрозой. Джон Готтман подчеркивает: 65 % мужчин только усугубляют конфликт во время ссоры. Реакция Стивена говорит о том, что он не слышит претензии Лорен. Вместо этого он занимает оборонительную позицию и высказывает ответные претензии: как она могла забыть про его планы? Критика, защитное поведение, неуважение, игнорирование — сигналы того, что муж не хочет идти на уступки. Конечно, чтобы брак был счастливым, оба человека должны работать над отношениями. Но большинство жен делают это. Они могут злиться на мужей или проявлять неуважение, но позволяют мужьям влиять на их решения, принимают мнения и чувства мужей во внимание. Но мужья редко отвечают им тем же. В результате вероятность развода в парах, где муж не готов делить власть с женой, возрастает до 81 %.

Все начинается в детстве. Когда мальчики играют между собой, они концентрируются на победе, их не волнуют переживания других игроков. Если один разбивает коленку, остальные не обращают внимания. В любом случае игра продолжается. Для девочек эмоции — главный приоритет. Если одна девочка говорит: «Я с вами не дружу», — игра прекращается. Девочки возобновляют игру только после того, как помирятся. Игры девочек лучше готовят к семейной жизни, нежели игры мальчиков. Конечно, есть женщины, которые плохо разбираются в социальных нюансах, и мужчины, которые тонко чувствуют переживания других. Однако в среднем только 35 % мужчин одарены развитым эмоциональным интеллектом.

Мужчины, которым недостает эмоционального интеллекта, отказываются уступать женам. Они боятся потерять власть. В результате жены тоже отказываются идти навстречу таким мужьям. Мужчина с развитым эмоциональным интеллектом, напротив, считается с чувствами жены, потому что ценит и уважает ее. Когда жене нужно поговорить, он выключает футбол и слушает ее. Он выбирает «мы» вместо «я». Он учится понимать внутренний мир жены, восхищается ею и показывает уважением тем, что идет навстречу. Его удовлетворение от секса, отношений и жизни в целом будет гораздо выше, нежели у мужчины с низким эмоциональным интеллектом. Жена в ответ на это будет глубоко привязана к нему. Он также будет лучшим отцом, поскольку не боится чувств, он научит детей уважать собственные и чужие эмоции.

Говорите о своих эмоциях : «я огорчена», «я так рада», «это может обидеть».

: «я огорчена», «я так рада», «это может обидеть». Замечайте и отмечайте его эмоции : «ты расстроен», «ты так обрадовался, когда...».

и отмечайте : «ты расстроен», «ты так обрадовался, когда...». Обращайте его внимание на эмоции людей из вашего окружения

на эмоции людей из вашего окружения Не бойтесь проявлять искренние эмоции. Плачьте, если хочется. Смейтесь.