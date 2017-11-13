Частный детектив рассказал о 4 верных признаках того, что муж вам изменяет

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Руководитель австралийских детективных агентств Lipstick Investigations Дэвид Кинг рассказал о самых распространенных признаках, которые свидетельствуют о мужской измене. По его словам, женщины, которые обращаются к детективам, оказываются правы в 80 % случаев. Все дело в том, что они умеют подмечать детали, которым их супруги не придают значения. Мы в AdMe.ru решили поделиться с вами этой информацией. Ниже вас ждут 4 признака мужских измен.

Первый признак

Первый и самый очевидный признак заключается в том, что мужчина начал тщательнее за собой ухаживать: новый парфюм и стрижка, новый стиль в одежде. Если все это не сопровождается повышенным вниманием к вам или желанием чаще проводить время вместе, то, вероятнее всего, супруг изменяет.

Второй признак

Если мужчина без какой-то веской причины запаролил компьютер, смартфон и планшет — это повод задуматься. Конечно, если вы бесцеремонно влезаете в его рабочие папки и мониторите все звонки, то, пожалуй, в поступке мужа нет ничего необычного — ему просто необходимо личное пространство. Но если ваши отношения были достаточно доверительными, а потом ни с того ни с сего он поставил везде пароли, то, вероятно, ему действительно есть что скрывать.

Третий признак

Третья черта поведения изменщика — злость и чрезмерная агрессия. При каждом звонке неверный муж подрывается с места и выходит говорить из комнаты. Каждый ваш, даже самый безобидный вопрос может обернуться ссорой. Он словно сам ищет повод для конфликта. А после выяснения отношений и попытки доказать, что неправы именно вы, он может хлопнуть дверью и уйти из дома, чтобы «проветриться». На самом деле мужчина в такой ситуации просто пытается избавиться от чувства вины и найти оправдание своим поступкам, виня вас в случившемся.

Четвертый признак

Четвертый признак неверности вашего мужчины — это желание постоянно выходить из дома без вас. Если раньше муж звал в кино и рестораны, предлагал встретиться с друзьями или поехать на выходные в другой город, а теперь постоянно придумывает причины выбираться куда-то, но без вас, это мощный сигнал. Аналогична ситуация и в случае, если ваш муж всегда был домоседом, а теперь у него регулярные встречи. Вероятнее всего, он нашел себе новую спутницу, но вы об этом еще не знаете.

Важный нюанс

Каждый из этих признаков по отдельности может ничего не значить. Но в совокупности они служат сигналом, который точно не стоит игнорировать. Как думаете, стоит добавить в этот список что-то еще?