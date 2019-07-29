Девушки рассказали, какие фразы они никогда не хотели бы слышать от своих мужчин

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Недопонимание между противоположными полами существовало всегда. Например, парни часто недоумевают, на что обижаются их спутницы: «Ведь я ничего плохого не сказал, а она уже взорвалась!»

Женская часть редакции AdMe.ru решила помочь мужчинам разобраться, в чем же все-таки состоит проблема. Вот список фраз, которые очень раздражают нас, девушек, и объяснения, почему не стоит их произносить, если вы не хотите разбудить дракона.

1.

Мало кому хочется услышать такое в свой адрес. Звучит так, будто от вас ждали плохого результата потому, что вы девушка, а теперь удивляются, что вы все-таки выдали что-то стоящее.

2.

Эта реплика вызывает раздражение в том случае, когда кроме пустых извинений в ней больше ничего нет. Партнер в очередной раз накосячил, но думает, что шаблонная фраза решит проблему, а менять свое поведение он совсем не собирается.

3.

Этот комплимент совсем не радует, потому что он звучит как «Обычно женщины в целом не очень умные / интересные /..., но ты вполне себе ничего».

4.

Почему не стоит даже поднимать эту тему? Ну во-первых, этот вопрос является банальным хамством. А во-вторых, это абсолютно нелогично. Будто бы у женщин просто не может быть плохого настроения (даже если у нее сотня причин для этого), а по умолчанию заложено либо хорошее расположение духа, либо ПМС. Других вариантов нет.

5.

Любая девушка выйдет из себя, когда после «но» начинаются долгие оправдательные рассуждения. Мол, я накосячил, но виновата все равно ты.

6.

Чаще всего это обещание значит, что партнера не будет еще часа 3–4. Не нужно думать, будто бы большинство женщин против встреч мужа / бойфренда с друзьями. Вовсе нет. Они против бессмысленного ожидания. Если бы они точно знали время его прихода домой, то знали бы, как распланировать свое время с пользой. Например, легли бы спать. В общем, вместо «скоро буду» лучше бы указывать точное время.

7.

Почему проще — не всегда лучше? Хотя бы потому, что приготовление пищи в нашей стране чаще всего является женской обязанностью, и вряд ли вашей второй половине хочется слышать вашу критику (особенно если вы не помогаете ей на кухне). К тому же вариант «попроще» едва ли уместен в торжественных случаях: «Да, дорогой, я могу попроще. Кажется, где-то завалялся роллтон и банка тушенки. Думаю, гости будут рады такому угощению».

8.

Если бы девушка хотела решить все сама, то она даже не спрашивала бы мнения партнера. Складывается любопытная ситуация: мужчины все чаще жалуются, что с их мнением никто не считается, но сами при этом не хотят участвовать в совместном принятии решений, даже если они касаются всей семьи.

9.

По мнению некоторых молодых людей, девушки должны одеваться в брезент, чтобы их платье точно не помялось, не намокло и они, в случае чего, могли в этом одеянии сидеть в окопе. Все остальные вещи в магазине попадают в категорию «Непрактичные».

10.

Как известно, нет более эффективного способа вывести расстроенную девушку из себя, чем сказать ей «успокойся». Тем самым вы показываете ей, что ее переживания не стоят выеденного яйца, по крайней мере для вас. Неважно, что у нее там случилось: все, что вы хотите, — это чтобы она прекратила «истерику», которая вам неприятна.

Какие на первый взгляд безобидные фразы больше всего раздражают вас?