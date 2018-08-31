Девушка рассказала, как ее воспитывали, и интернет-сообщество в восторге от гениальных приемов ее папы

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Девушка с ником MissLoyality делится в блоге историями из жизни. Вспоминая детство, девушка поняла, что ее родителям удалось легко и просто воспитать в ней ценные личностные качества. Она попыталась найти секреты мамы и папы, которые будут интересны другим и помогут их детям вырасти многогранными и сильными людьми, любящими семью и жизнь.

Мы в AdMe.ru думаем, что живые истории могут оказаться полезнее обобщенных советов. С разрешения автора мы делимся с читателями секретами воспитания одной счастливой семьи.

Не заставлять, а заинтересовывать

Любому родителю требуется помощь с домашними делами, но детям бывает невыносимо скучно чистить ботинки или убирать игрушки. Папа MissLoyality нашел почти гениальный способ приобщить ребенка к бытовым обязанностям. К примеру, папа задавал маленькой дочке вопрос: «Ты видела, как вода испаряется на солнце?» Девочка еще не видела этого чуда и требовала доказательств. Отец поливал двор, а затем предлагал новую «авантюру»: «Нужно немного подождать, давай пока подметем и посмотрим, у кого получится быстрее и чище». Дочка равнялась на папу и пыталась смести каждую соринку. Так скучное подметание становилось увлекательным. Затем папа показывал, что шалость удалась — вода действительно испарилась на солнце. Папа мог увлечь дочерей даже чисткой собранных грибов. Он спрашивал, видели ли они, как это делает мама, и после отрицательного ответа предлагал попробовать самим. Что взять на заметку родителям. Любознательных и активных детишек лучше не заставлять через силу заниматься домашними обязанностями, а находить то, что окажется веселым и полезным. Увлечь детей помогают высказывания: «Хочешь, покажу...», «Вы когда-нибудь видели, как...», «Посмотрим, получится ли у вас сделать это так же».

А если ребенок не очень любознательный? Не беда!

Многочисленные вопросы подписчиков заставили MissLoyality задуматься, что делать, если малыш ответит, что не хочет и ему неинтересно. Папа девушки снова пришел на помощь и рассказал о других способах воздействия. Когда дочки подросли, увлечь их магией окружающего мира стало сложнее. Тогда папа стал говорить подобные фразы: «Давай уберемся, а мама придет и обрадуется». Детям хотелось осчастливить любимую маму, и они приступали к делу. Характер старшей сестры требовал похвалы и одобрения, поэтому ее мотивировали комплиментами: «А кто так красиво нарезал овощи?!», «Без тебя я бы не справился». Также родители отметили, что их младшая дочь была активным «испытателем», а старшая охотно брала на себя роль наставника. Поэтому они могли заинтересовать девочек общим заданием, но попросить старшую показать младшей, как правильно. «И даже если Кристина делала это впервые, она брала щетку и деловито, с умным видом, показывала тебе, как надо «правильно» [чистить палас], сама не имея об этом ни малейшего понятия». Помогали привлечь к работе просьбы совета и элемент соревновательности. Например, папа мог спросить у дочери, как лучше полить сад. Дочь отвечала, что из шланга, папа предлагал проверить это: он берет лейку, а она шланг, в конце — подсчет результатов. Хоть взрослый и опытный папа поливал больше растений, он все равно называл цифру поменьше и говорил: «Ты была права, шлангом быстрее». Тогда дочка чувствовала, что выиграла и ее ответ оказался верным. Проявление доверия тоже мотивировало сестер. Мама могла сказать: «Мне кажется, вы уже достаточно взрослые, чтобы научиться…». Детям опять-таки было радостно осознавать, что им дают свободу действий и что они становятся взрослее. Что взять на заметку родителям. Не забывайте положительно оценивать любой труд своих детей. Ребенку сложно понять пресловутое «надо», а осознание цели своих действий мотивирует его. Результат работы должен рождать подобные мысли: «Родителям будет приятно», «Я становлюсь взрослым», «Я умею больше, чем другие», «Я победил».

Не отбирать у ребенка свободу, но без скандалов исправлять их ошибки

MissLoyality рассказывает историю, которая, скорее всего, тоже с вами случалась. Мама разрешила ей и ее старшей сестре самим купить новый наряд для школы. Сестры вернулись домой с обновкой — коротенькой юбочкой и ярко-зеленой водолазкой. Мама наказала вернуть наряд: в таком виде не стоит ходить на уроки, да и качество вещей было сомнительным. Продавщица отказалась вернуть сестрам деньги, и на следующий день они вернулись на рынок вместе с мамой. Мама спокойно объяснила ситуацию и смогла вернуть деньги. «Она задавила продавщицу аргументами и вывела из себя окончательно своим спокойствием и твердой уверенностью в том, что деньги будут возвращены», — вспоминает девушка. Что взять на заметку родителям. Детям всегда хочется стать хоть чуточку взрослее, иметь свободу выбора и действовать самостоятельно. Но иногда наивность и недостаток опыта могут привести к ошибке. Родителям стоит давать ребенку возможность почувствовать себя взрослым, но при этом контролировать результат действий. В описанном случае мама объяснила недостатки купленной одежды, а затем показала, как можно ошибку исправить — потребовать деньги назад. Когда у сестер не получилось это сделать, она исправила ошибку сама, а дети узнали, что свои права можно и нужно отстаивать.

Дать конкретные рекомендации на случай опасности

MissLoyality вспоминает, как мама несколько раз объясняла дочке, что делать, если незнакомец на улице угрожает, пытается утащить или причинить вред. Поскольку силы в таких случаях часто неравны, нужно любыми способами прилечь внимание других людей: схватить с земли камни или палки и бросать в окна и машины. Посторонние часто боятся вмешиваться или просто не хотят напрягаться, а когда дело касается их имущества, то скорее вмешаются или вызовут полицию. Ущерб всегда можно возместить, а жизнь человека, увы, не вернуть. Что взять на заметку родителям. На уроках в школе нас учат привлекать внимание людей криками «Пожар!», но многие не относятся серьезно к этому совету. Не забывайте разговаривать с детьми и научите их конкретным действиям: защищать себя, а не свои вещи, будь то телефон или деньги.

В каких случаях нужно представить самые страшные последствия

Когда рассказчице было 6 лет, с ней произошла не очень приятная история. Она пошла в гости к соседям и решила покружиться вместе с маленькой девочкой младше нее года на три. Спустя время она упала на землю, но без повреждений, а вот младшая соседка разбила губу. Взрослые повели MissLoyality к маме и, конечно же, начали отчитывать. Мама сразу уточнила, почему все это произошло на глазах у других родителей, ведь выходит, что они сами позволили этому случиться. MissLoyality подчеркивает, что на людях сестер никогда не ругали и не наказывали, но дома объясняли, что они сделали не так и почему это плохо. Мама завела серьезный разговор и объяснила, почему важно представлять все возможные последствия поступков: каждая из девочек могла удариться сильнее, пострадать, попасть в больницу. Что взять на заметку родителям. Каждому человеку стоит принять ответственность за себя и свои поступки. К сожалению, об этом иногда забывают даже взрослые. Мама рассказчицы справедливо напомнила об этом дочке и дала наставление, чтобы избежать травм и других ошибок: нужно представить самые страшные последствия, которые могут произойти. Если ты готов к этим последствиям — действуй, а не готов — не испытывай судьбу.

Как отучить ребенка от «плохого» слова

Родители MissLoyality рассказали о случае из детства старшей дочери. История стара как мир: ребенок услышал нецензурное выражение и начал повторять его по любому поводу и без, толком не понимая, что оно означает. Мама и папа нашли способ отучить ребенка. Часто и громко перед дочкой они повторяли слова с похожими буквенными сочетаниями и окончанием — «жнец», «мудрец», «скворец» и другие. Через несколько дней дочка просто запуталась и забыла «правильное» слово. Что стоит взять на заметку родителям. Очень часто указание не говорить «плохое» слово не действует на ребенка, ведь запретный плод так сладок. В старшем возрасте, конечно, ребенок уже не забудет нецензурное слово, но, чтобы избежать казусов в младшем возрасте, можно воспользоваться способом выше.

Родители — главный пример

MissLoyality признается, что ее детство «можно показывать на выставках по воспитанию», если бы такие существовали. Мама и папа стали для нее прототипом идеальных отношений. У родителей бывали разногласия и ссоры, но они не скандалили при детях. Девушка никогда не видела, чтобы мама критиковала папу или обсуждала в кругу подруг. Мама признается, что папа любит крепкое словцо, но дочка слышала нецензурное выражение лишь один раз, в стрессовой ситуации на дороге. Кроме того, родители девушки поддерживали авторитет друг друга. К примеру, если девочки подходили к маме за разрешением, она добавляла: «Но еще спросите у папы». Родители помогали справиться с трудностями и выполняли обещания. Несерьезных проблем не существовало. Например, MissLoyality даже вспоминает, что папа вместе со своим другом помог ей вылепить у куклы-поделки тоненькие косички, которые у девочки не получались. Что взять на заметку родителям. Взрослые и дети — разные существа. Исследователи подтверждают, что на личность подрастающего ребенка особенно влияет семейная среда, в которой он вырос. Ссоры случаются у всех, но детям не стоит видеть истерику и слышать ругань. Создайте комфортную среду для ребенка, и в будущем вы скажете спасибо сами себе.

Интернет-сообщество теперь ожидает, когда папа девушки напишет книгу. А вы помните особенные методы воспитания ваших родителей, которые «сработали» на вас?