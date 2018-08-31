Девушка рассказала, как ее воспитывали, и интернет-сообщество в восторге от гениальных приемов ее папы
Девушка с ником MissLoyality делится в блоге историями из жизни. Вспоминая детство, девушка поняла, что ее родителям удалось легко и просто воспитать в ней ценные личностные качества. Она попыталась найти секреты мамы и папы, которые будут интересны другим и помогут их детям вырасти многогранными и сильными людьми, любящими семью и жизнь.
Мы в AdMe.ru думаем, что живые истории могут оказаться полезнее обобщенных советов. С разрешения автора мы делимся с читателями секретами воспитания одной счастливой семьи.
Не заставлять, а заинтересовывать
Любому родителю требуется помощь с домашними делами, но детям бывает невыносимо скучно чистить ботинки или убирать игрушки. Папа MissLoyality нашел почти гениальный способ приобщить ребенка к бытовым обязанностям.
К примеру, папа задавал маленькой дочке вопрос: «Ты видела, как вода испаряется на солнце?» Девочка еще не видела этого чуда и требовала доказательств. Отец поливал двор, а затем предлагал новую «авантюру»: «Нужно немного подождать, давай пока подметем и посмотрим, у кого получится быстрее и чище». Дочка равнялась на папу и пыталась смести каждую соринку. Так скучное подметание становилось увлекательным. Затем папа показывал, что шалость удалась — вода действительно испарилась на солнце. Папа мог увлечь дочерей даже чисткой собранных грибов. Он спрашивал, видели ли они, как это делает мама, и после отрицательного ответа предлагал попробовать самим.
- Что взять на заметку родителям. Любознательных и активных детишек лучше не заставлять через силу заниматься домашними обязанностями, а находить то, что окажется веселым и полезным. Увлечь детей помогают высказывания: «Хочешь, покажу...», «Вы когда-нибудь видели, как...», «Посмотрим, получится ли у вас сделать это так же».
А если ребенок не очень любознательный? Не беда!
Многочисленные вопросы подписчиков заставили MissLoyality задуматься, что делать, если малыш ответит, что не хочет и ему неинтересно. Папа девушки снова пришел на помощь и рассказал о других способах воздействия. Когда дочки подросли, увлечь их магией окружающего мира стало сложнее. Тогда папа стал говорить подобные фразы: «Давай уберемся, а мама придет и обрадуется». Детям хотелось осчастливить любимую маму, и они приступали к делу.
Характер старшей сестры требовал похвалы и одобрения, поэтому ее мотивировали комплиментами: «А кто так красиво нарезал овощи?!», «Без тебя я бы не справился». Также родители отметили, что их младшая дочь была активным «испытателем», а старшая охотно брала на себя роль наставника. Поэтому они могли заинтересовать девочек общим заданием, но попросить старшую показать младшей, как правильно.
- «И даже если Кристина делала это впервые, она брала щетку и деловито, с умным видом, показывала тебе, как надо «правильно» [чистить палас], сама не имея об этом ни малейшего понятия».
Помогали привлечь к работе просьбы совета и элемент соревновательности. Например, папа мог спросить у дочери, как лучше полить сад. Дочь отвечала, что из шланга, папа предлагал проверить это: он берет лейку, а она шланг, в конце — подсчет результатов. Хоть взрослый и опытный папа поливал больше растений, он все равно называл цифру поменьше и говорил: «Ты была права, шлангом быстрее». Тогда дочка чувствовала, что выиграла и ее ответ оказался верным.
Проявление доверия тоже мотивировало сестер. Мама могла сказать: «Мне кажется, вы уже достаточно взрослые, чтобы научиться…». Детям опять-таки было радостно осознавать, что им дают свободу действий и что они становятся взрослее.
- Что взять на заметку родителям. Не забывайте положительно оценивать любой труд своих детей. Ребенку сложно понять пресловутое «надо», а осознание цели своих действий мотивирует его. Результат работы должен рождать подобные мысли: «Родителям будет приятно», «Я становлюсь взрослым», «Я умею больше, чем другие», «Я победил».
Не отбирать у ребенка свободу, но без скандалов исправлять их ошибки
MissLoyality рассказывает историю, которая, скорее всего, тоже с вами случалась. Мама разрешила ей и ее старшей сестре самим купить новый наряд для школы. Сестры вернулись домой с обновкой — коротенькой юбочкой и ярко-зеленой водолазкой. Мама наказала вернуть наряд: в таком виде не стоит ходить на уроки, да и качество вещей было сомнительным. Продавщица отказалась вернуть сестрам деньги, и на следующий день они вернулись на рынок вместе с мамой. Мама спокойно объяснила ситуацию и смогла вернуть деньги. «Она задавила продавщицу аргументами и вывела из себя окончательно своим спокойствием и твердой уверенностью в том, что деньги будут возвращены», — вспоминает девушка.
- Что взять на заметку родителям. Детям всегда хочется стать хоть чуточку взрослее, иметь свободу выбора и действовать самостоятельно. Но иногда наивность и недостаток опыта могут привести к ошибке. Родителям стоит давать ребенку возможность почувствовать себя взрослым, но при этом контролировать результат действий. В описанном случае мама объяснила недостатки купленной одежды, а затем показала, как можно ошибку исправить — потребовать деньги назад. Когда у сестер не получилось это сделать, она исправила ошибку сама, а дети узнали, что свои права можно и нужно отстаивать.
Дать конкретные рекомендации на случай опасности
MissLoyality вспоминает, как мама несколько раз объясняла дочке, что делать, если незнакомец на улице угрожает, пытается утащить или причинить вред. Поскольку силы в таких случаях часто неравны, нужно любыми способами прилечь внимание других людей: схватить с земли камни или палки и бросать в окна и машины. Посторонние часто боятся вмешиваться или просто не хотят напрягаться, а когда дело касается их имущества, то скорее вмешаются или вызовут полицию. Ущерб всегда можно возместить, а жизнь человека, увы, не вернуть.
- Что взять на заметку родителям. На уроках в школе нас учат привлекать внимание людей криками «Пожар!», но многие не относятся серьезно к этому совету. Не забывайте разговаривать с детьми и научите их конкретным действиям: защищать себя, а не свои вещи, будь то телефон или деньги.
В каких случаях нужно представить самые страшные последствия
Когда рассказчице было 6 лет, с ней произошла не очень приятная история. Она пошла в гости к соседям и решила покружиться вместе с маленькой девочкой младше нее года на три. Спустя время она упала на землю, но без повреждений, а вот младшая соседка разбила губу. Взрослые повели MissLoyality к маме и, конечно же, начали отчитывать. Мама сразу уточнила, почему все это произошло на глазах у других родителей, ведь выходит, что они сами позволили этому случиться.
MissLoyality подчеркивает, что на людях сестер никогда не ругали и не наказывали, но дома объясняли, что они сделали не так и почему это плохо. Мама завела серьезный разговор и объяснила, почему важно представлять все возможные последствия поступков: каждая из девочек могла удариться сильнее, пострадать, попасть в больницу.
- Что взять на заметку родителям. Каждому человеку стоит принять ответственность за себя и свои поступки. К сожалению, об этом иногда забывают даже взрослые. Мама рассказчицы справедливо напомнила об этом дочке и дала наставление, чтобы избежать травм и других ошибок: нужно представить самые страшные последствия, которые могут произойти. Если ты готов к этим последствиям — действуй, а не готов — не испытывай судьбу.
Как отучить ребенка от «плохого» слова
Родители MissLoyality рассказали о случае из детства старшей дочери. История стара как мир: ребенок услышал нецензурное выражение и начал повторять его по любому поводу и без, толком не понимая, что оно означает. Мама и папа нашли способ отучить ребенка. Часто и громко перед дочкой они повторяли слова с похожими буквенными сочетаниями и окончанием — «жнец», «мудрец», «скворец» и другие. Через несколько дней дочка просто запуталась и забыла «правильное» слово.
- Что стоит взять на заметку родителям. Очень часто указание не говорить «плохое» слово не действует на ребенка, ведь запретный плод так сладок. В старшем возрасте, конечно, ребенок уже не забудет нецензурное слово, но, чтобы избежать казусов в младшем возрасте, можно воспользоваться способом выше.
Родители — главный пример
MissLoyality признается, что ее детство «можно показывать на выставках по воспитанию», если бы такие существовали. Мама и папа стали для нее прототипом идеальных отношений.
У родителей бывали разногласия и ссоры, но они не скандалили при детях. Девушка никогда не видела, чтобы мама критиковала папу или обсуждала в кругу подруг. Мама признается, что папа любит крепкое словцо, но дочка слышала нецензурное выражение лишь один раз, в стрессовой ситуации на дороге.
Кроме того, родители девушки поддерживали авторитет друг друга. К примеру, если девочки подходили к маме за разрешением, она добавляла: «Но еще спросите у папы». Родители помогали справиться с трудностями и выполняли обещания. Несерьезных проблем не существовало. Например, MissLoyality даже вспоминает, что папа вместе со своим другом помог ей вылепить у куклы-поделки тоненькие косички, которые у девочки не получались.
- Что взять на заметку родителям. Взрослые и дети — разные существа. Исследователи подтверждают, что на личность подрастающего ребенка особенно влияет семейная среда, в которой он вырос. Ссоры случаются у всех, но детям не стоит видеть истерику и слышать ругань. Создайте комфортную среду для ребенка, и в будущем вы скажете спасибо сами себе.
Интернет-сообщество теперь ожидает, когда папа девушки напишет книгу. А вы помните особенные методы воспитания ваших родителей, которые «сработали» на вас?
Иллюстратор Natalia Breeva специально для AdMe.ru