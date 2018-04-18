Девушка изменила себя так, как ей советовали интернет-тролли, и результат заставляет задуматься

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Популярная блогерша Чесси Кинг (Chessie King) провела эксперимент: в своем Instagram она публиковала свои изображения и с помощью фото- и видеоредакторов изменяла себя так, как ей советовали подписчики. Результат мгновенно взорвал интернет.

AdMe.ru рассказывает об итогах смелого проекта.

«Ненавижу еду. Люблю еду»

Еще 5 лет назад Чесси гордилась своим умением сдержаться и не съесть лишнего. Она изнуряла себя упражнениями на голодный желудок и весила слишком мало для своего 180-сантиметрового роста. Теперь у Чесси здоровые отношения с едой и она с гордостью демонстрирует свое тело. Но на всех не угодишь, и ей часто приходится сталкиваться с интернет-троллями, которые критикуют ее внешность и вес. Вместе с организацией Cybersmile, которая борется с травлей в интернете, Чесси решила провести эксперимент и стать «идеальной» в глазах своих подписчиков.

Сначала она опубликовала в Instagram Stories видео, где появилась перед камерой в белье. В нем она говорит, как приятно не заботиться о том, что подумают о тебе окружающие. В комментариях девушку тут же назвали «жирной».

Чесси исправила этот «недостаток», опубликовав фотографию с тонкой талией и подписью: «Есть куда стремиться».

Но и этот снимок не понравился пользователям — подписчиков не устроили «большие руки» Чесси. Тогда она опубликовала фото с более тонкими руками и спросила: «И как теперь?»

«Ощущая небольшой дисбаланс. Уровень стресса».

На этот раз пользователи были недовольны «огромными ногами» девушки. Что ж, она уменьшила и их.

Затем объектом нападок стали «кустистые брови», и Чесси поспешила их стереть, написав: «Это должно сработать».

Но и это не помогло. Комментаторы продолжали критиковать нос, глаза, волосы и ягодицы Чесси, а она послушно меняла то, на что ей указывали. «Начинаю чувствовать себя другим человеком», — иронично заметила она.

Когда девушка вняла замечаниям про то, что у нее «нет губ» и увеличила их, спросив: «Теперь счастливы?», ей ответили, что теперь губы слишком большие. Что бы она ни меняла, подписчики продолжали писать ей: «Ты все равно уродливая».

Вот так стала выглядеть девушка после всех изменений. В комментарии к этому отретушированному видео Чесси написала: «Если бы мы меняли свое тело ради каждого сетевого тролля, мы превратились бы в монстров. Неважно, сколько у вас подписчиков — 23 или 3 млн, — никто не должен сталкиваться с постоянной ненавистью в интернете. Троллинг — вот что уродливо, а вовсе не вы».

Полное видео эксперимента:

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