Девушка целый год покупала только самое необходимое. И вот сколько ей удалось сэкономить

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Мишель МакГо (Michelle McGagh) 10 лет работала финансовым журналистом, но при этом ей с трудом удавалось правильно планировать свой бюджет. Она считала, что это не совсем честно — рассказывать людям, как экономить, но при этом тратить деньги на разную ерунду. Тогда она решила провести эксперимент и в течение года покупать только самое-самое нужно. Она обходилась малым: носила то, что уже лежало в шкафу, ездила на велике, ела только простую домашнюю еду. И сумела сэкономить целых $ 23 000. Согласитесь, это более чем приличная сумма. О своем опыте Мишель рассказывала в блоге в издании The Guardian. Мы в AdMe.ru его почитали и выбрали самое интересное.

Я заметила, что трачу просто кучу денег на вещи далеко не первой необходимости: посиделки в баре, красивую одежду, кофе на вынос и прочее. При этом у меня была ипотека и другие обременительные расходы. Я была вовлечена в водоворот вечного потребления, верила рекламе и мне казалось, что только потратив деньги, я смогу стать счастливее. Я устала от того, что деньги утекают сквозь пальцы. И тогда я решила перетряхнуть всю свою старую жизнь и поменять привычки, отказавшись на год от всего, кроме самого необходимого. Какие расходы я оставила: Ипотека, коммунальные услуги, страхование здоровья, помощь семье, взносы на благотворительность, интернет и сотовый телефон. На это уходило меньше $ 2 000 в месяц.

Косметические средства первой необходимости: шампунь, зубная паста, дезодорант и т. п. Моющие средства для дома. Расходы на продукты, нужные для приготовления домашней еды. На все это мы с мужем выделили очень скромные $ 35 в неделю. От чего отказалась: Развлечения и удовольствия: походы в кино, посиделки в пабах и ресторанах, еда на вынос, кофе в кофейнях, путешествия в отпуске. Любые вкусняшки и деликатесы из супермаркетов.

Расходы на фитнес-центр.

Новая одежда, духи, декоративная косметика, стрижка у парикмахера.

Расходы на транспорт — такси, билеты на автобус, метро и пр.

Вместо всего этого я начала: Везде ездить на велосипеде — на работу, на встречи, и даже за город.

Устраивать пикники в парках, путешествовать с палаткой, искать бесплатные выставки и концерты.

Есть самую простую домашнюю еду, избегала даже шоколадок.

Тренироваться дома (впрочем, ежедневная езда на велике заменяла большую часть тренировок). За этот год я научилась более эффективно тратить деньги на еду: я планирую заранее обеды и ужины, и я сама научилась печь. И если раньше я совершенно не умела готовить, то теперь делаю это вполне неплохо. Чему очень рад мой муж.

Я не стану притворяться, что это было легко. Особенно в первые месяцы, когда я пыталась жить старой жизнью, но без денег. Иногда я хотела бросить все и забыться в безумном шопинге, напиться в баре или просто купить билет на автобус вместо того, чтобы в ветреный день снова влезать на свой велик. Зато я поняла важную вещь: чтобы получать удовольствие и развлекаться, не обязательно каждый раз доставать кошелек. Я побывала на многих бесплатных концертах и фестивалях, изучила все парки вокруг, поучаствовала в куче уличных спортивных мероприятий. Я посетила столько выставок, как никогда прежде.

В отпуске мы с мужем на великах проехали по побережью Саффолка и Норфолка и ночевали в палатках. Если бы не мой эксперимент, я бы никогда на такое не решилась. А теперь я жду не дождусь, чтобы это повторить.

Были и другие минусы, конечно. Мне недоставало новых комедий и блокбастеров в кино и посиделок в друзьями в кафе. Без парикмахера моя прическа стала просто безумной. Еще были неловкие моменты, когда нас звали в гости, а мы приходили с пустыми руками — мы не позволяли себе купить бутылку вина. Зато в благодарность за ужины и обеды я перемыла у своих друзей горы посуды. 5 вещей, которых мне действительно не хватало: Настоящий карри. Я освоила готовку, но мой карри далек от совершенства.

Живые цветы. Я осознала, насколько мне не хватает цветов, когда друзья прислали мне букеты на день рождения. Я их просто обожаю.

Увлажняющий крем. Я не включила его в список необходимых вещей и это была большая ошибка — мое лицо страшно обветрилось.

Духи. С ними бы я больше чувствовала себя человеком. Ведь мне приходилось все время ходить во всех этих трениках и кроссовках, поскольку я ездила на велике.

Автобус был бы кстати в дождь и ветер и особенно перед важными встречами, где так хотелось выглядеть хорошо.

За год мне удалось, на первый взгляд, невозможное: я сэкономила $ 23 000 и погасила значительную часть своей ипотеки. И это такое невероятное счастье, ведь раньше я думала, что это ярмо провисит у меня на шее еще 25 лет. Конечно, я больше не буду так экстремально экономить, но теперь я знаю, что способна отказаться от многого. Мне часто говорили в прошедшем году: «Спорим, ты ужасно скучаешь по шопингу?» На самом деле нет. Я поняла, что мне не нужны модные шмотки, на которые я раньше тратила деньги. Хорошие джинсы, немного духов и стрижка — вот все, что мне нужно. И как только мой эксперимент закончился, я не побежала по магазинам. Я сделала вот что: угостила друзей и семью пивом в баре, чтобы поблагодарить за поддержку, и купила билет на самолет в Ирландию, где живет моя бабушка.

Самый главный итог года для меня — я стала более открытой для приключений и знакомств. Я научилась говорить «да» всему новому. И еще поняла, как мало мне нужно для счастья.