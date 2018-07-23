Психолог с 20-летним стажем рекомендует отказаться от этих фраз тем, кто хочет вырастить счастливых детей

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«Все проблемы родом из детства» — эта фраза давно превратилась в клише. Однако редко какие родители задумываются о том, что сложности своему ребенку создают они сами: заботливые отцы и любящие матери раз за разом произносят «безобидные» фразы, которые имеют далеко идущие последствия. Меня зовут Наталья Барабаш, я практикующий педагог-психолог — вот уже без малого 20 лет я работаю с детьми и их родителями и успела составить свою «коллекцию» подобных отравляющих установок.

Специально для читателей AdMe.ru я хочу перечислить некоторые шаблоны, которые стоило бы навсегда исключить из общения со своими детьми. Это те самые фразы, которые произносятся нами на автомате и формируют у взрослых уже людей поведенческие стереотипы, мешающие им стать счастливыми.

«Ты ж мой бегемотик!»

Вместо бегемотика может быть пухляш, колобок, толстушечка и т. д. Произносится обычно с умилением, а потому считается, что «это любя» и вреда никакого быть не может. Постоянное подчеркивание физиологических особенностей ребенка фиксирует его сознание на этих чертах — мы искусственно создаем «точку фокуса», избавиться от которой будет непросто. Во что выльется фиксация на полноте / худобе — неизвестно. Это может быть как ожирение / булимия / анорексия, так и фанатичная любовь к спорту. Но независимо от этого человек всегда будет помнить о том, что родители всю жизнь звали его колобком, и вряд ли это будут приятные воспоминания.

«Ты же девочка / мальчик»

Речь не о гендерном самоопределении, а о том, что к такому воззванию, как правило, идет «прицеп»: «Сядь красиво — ты же девочка!», «Не распускай нюни — ты же мальчик!» и т. д. Но подумайте, так ли уж необходима эта привязка поведения к полу ребенка? Ведь выходит, если тебе нравится сидеть, задрав ноги на спинку стула, то ты уже вроде и не девочка вовсе? А если больно так, что слезы сами текут, — все, не мальчик? Подобные несоответствия между самовосприятием и родительской установкой вызывают внутренний конфликт. И, как следствие, мы получаем взрослого человека, который либо изо всех сил старается «соответствовать», либо бунтует и эпатирует окружающих нарочитым подчеркиванием своей гендерной независимости.

«Ой, ну это же мальчик / девочка»

Система двойных стандартов в воспитании касается не только ограничений, но и допущений. Так, мальчикам зачастую прощается грубость, неаккуратность и хулиганство, в то время как девочкам все должны уступать, а также им позволяется ябедничать и капризничать. И вновь привязка «поведение — половая принадлежность». Становясь взрослыми, дети не утрачивают сформированных ранее стереотипов, а лишь слегка их преобразуют. И парень, которому в детстве разрешалось в ярости сломать игрушку, потому что «он же мальчик», считает, что он может в гневе ударить человека, так как «он же мужчина». А девочка, которая в детстве добивалась своего слезами и криками, понесет эту тактику и во взрослую жизнь — зачем отказываться от того, что работает?

«Будешь двоечником — пойдешь туалеты мыть»

Сообщая ребенку о пользе образования в таких выражениях, мы подменяем приоритеты, акцентируя внимание не на саморазвитии, а на получении хороших оценок, — почувствуйте разницу. Помимо стремления любыми способами заработать хорошую отметку в школе, сформированный стереотип влияет и на всю последующую жизнь человека, делая его слишком зависимым от чужих оценочных суждений. В результате велик риск получить взрослого, не имеющего своего мнения касательно собственной жизни, вкусов и интересов.

«За что ты его ударил?»

Или обратный вариант: «За что он ударил тебя?» Разобраться в детском конфликте (а точнее, помочь детям это сделать), разумеется, очень важно. Но именно такая постановка вопроса подразумевает, что физическое насилие может быть заслуженным. То есть назови мне причину конфликта, а я решу, было за что или не было. И наказание для драчуна, соответственно, последует только во втором случае, потому что если заслуженно треснули, то с какой стати наказывать? Молодец, выходит, тот, кто ударил. Стереотип вероятной заслуженности насилия растит из ребенка жертву или агрессора. Одно другого, кстати, не исключает: будучи жертвой в одних отношениях, человек может принимать роль агрессора в других. Обе роли одинаково токсичны для него самого и для окружающих его людей.

«Зато ты умный»

Любая похвала, начинающаяся с «зато», — весьма опасная штука. Да, вы сообщаете ребенку о его сильных сторонах, но одновременно с этим подчеркиваете то, чего у него нет, и (признайтесь) вы не особо верите, что когда-нибудь будет. Взрослого человека, которого в детстве родители поддерживали через «зато», легко узнать по болезненному выпячиванию той самой черты. Грамотеи, поправляющие всех и каждого, красавицы, для которых морщинка страшнее одиночества, здоровяки, чья доказательная база в споре строится на «я любому из вас наваляю», и многие другие. Эти люди часто вызывают раздражение своей излишней самоуверенностью, но на деле они всего лишь прячут за ней то, в чем так и остались аутсайдерами — по мнению их родителей.

«Для девочки главное — удачно выйти замуж»

Тут почти та же история, что и с «зато», только еще хуже. Ведь положительный фокус переносится не на другую черту личности, а на другого человека. При этом сама девочка особой ценности как отдельная единица не представляет, ей нет необходимости развивать в себе те способности, которые не пригодятся для привлечения и удержания «правильного» мужа. Формируя у девочки подобные ценности, мы растим из нее женщину, связывающую свою успешность исключительно с замужеством. Да, скорее всего, муж у нее будет именно такой, каким вы представляете себе «удачного» супруга. Но из страха потерять найденное сокровище эта женщина будет терпеть от него даже то, чего прощать нельзя. Вы уверены, что именно этого хотите для своей дочери?

«С пацаном главное — жесткость»

Ну, во-первых, дети любого пола нуждаются и в любви, и в ласке, и в понимании. Только в ситуации абсолютного принятия ребенок может развиваться спокойно, без тревоги. А во-вторых, многие родители в стремлении обеспечить сыну достаточно «мужское» воспитание не замечают, как жесткость превращается в жестокость. Разумеется, такое отношение оказывает сильное влияние на характер. Грубость и нечуткость со стороны самых близких, повторяясь изо дня в день, становятся нормой жизни. И когда получивший такое воспитание ребенок вырастает, ему просто неоткуда взять нежность и ласку для своих близких — он не умеет проявлять подобные эмоции. Можно назвать это закаленным характером. Но больше похоже на инвалидность — ампутацию здоровых эмоций.

Обобщим...

Невозможно перечислить все родительские установки, подкашивающие психику ребенка — мы начали этот список, а продолжить его предстоит вам самостоятельно. Как видите, в большинстве случаев негативный эффект от той или иной токсичной фразы просчитать несложно — понадобится только способность мыслить логически и желание вырастить своего ребенка здоровым и счастливым. Подсказка: начните с тех фраз, которые перекочевали в ваш воспитательный арсенал от ваших собственных родителей. Проанализируйте, какой посыл несут они в себе, и способен ли правильно понять этот смысл маленький ребенок. Вспомните, как вы чувствовали себя, когда слышали эти слова в детстве. И примите решение, оставлять ли их и дальше в ваших с детьми отношениях. Расскажите в комментариях, от каких речевых шаблонов вы решили избавиться в первую очередь, а какие сочли безопасными или полезными. А может быть, вы уже давно ведете борьбу со стереотипами в воспитании — тогда нам интересно услышать о вашем опыте. Легко ли вам это далось?