Детективная задачка, решить которую может только настоящий психопат

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Обычно в детективных загадках нас просят найти преступника. Но в этой все по-другому. Тут личность преступника известна, а вот его мотивы сможет разгадать лишь человек с необычным складом ума.

AdMe.ru рекомендует не расстраиваться, а радоваться, если вы не сумеете найти ответ на загадку. Ведь она по зубам только настоящим психопатам.

Две подруги оказались свидетельницами убийства в магазине недалеко от их дома.

Марина

Марине 27 лет. Она работает мастером в барбер-шопе. Не замужем.

Настя

Валентин

Валентину 35. Он регулярно посещает барбер-шоп, в котором работает Марина, и библиотеку, в которой работает Настя. Не женат.

Полицейский, приехавший на место преступления

Что произошло?

Марина очень эмоционально отреагировала на смерть Валентина — плакала на плече у полицейского, который приехал на вызов.

Настя, несмотря на ситуацию, была в замечательном настроении, потому что была влюблена. Она даже не смотрела в сторону мертвого тела, которое не успели убрать из отдела продукции для мужчин. Но кое-что все же омрачало ее радужное настроение: у нее не было телефона того молодого человека, в которого она влюбилась.

А на следующий день Настя убила Марину. Вопрос: почему она это сделала?