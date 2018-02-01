Детективная задачка, решить которую может только настоящий психопат
Обычно в детективных загадках нас просят найти преступника. Но в этой все по-другому. Тут личность преступника известна, а вот его мотивы сможет разгадать лишь человек с необычным складом ума.
AdMe.ru рекомендует не расстраиваться, а радоваться, если вы не сумеете найти ответ на загадку. Ведь она по зубам только настоящим психопатам.
Две подруги оказались свидетельницами убийства в магазине недалеко от их дома.
Марина
Марине 27 лет. Она работает мастером в барбер-шопе. Не замужем.
Настя
Насте 30 лет. Она библиотекарь. Живет с котом.
Валентин
Валентину 35. Он регулярно посещает барбер-шоп, в котором работает Марина, и библиотеку, в которой работает Настя. Не женат.
Полицейский, приехавший на место преступления
Просто парень, выполняющий свою работу.
Что произошло?
Марина очень эмоционально отреагировала на смерть Валентина — плакала на плече у полицейского, который приехал на вызов.
Настя, несмотря на ситуацию, была в замечательном настроении, потому что была влюблена. Она даже не смотрела в сторону мертвого тела, которое не успели убрать из отдела продукции для мужчин. Но кое-что все же омрачало ее радужное настроение: у нее не было телефона того молодого человека, в которого она влюбилась.
А на следующий день Настя убила Марину. Вопрос: почему она это сделала?
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Правильный ответ на этот вопрос дали только те, кто смог представить себя на месте убийцы. А это или психопаты, или люди с очень богатой фантазией.
AdMe.ru искренне надеется, что вы относитесь ко вторым.
Иллюстратор Ksenia Shvedova специально для AdMe.ru