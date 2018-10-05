Дерматологи рассказали, почему лечить кожу следует эмоциями, а не кремами

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Неожиданно вылезший прыщик способен испортить настроение кому угодно. Но что, если этот механизм работает и в обратную сторону и то, что мы испытываем, непосредственно влияет на появление этих самых прыщиков? По крайней мере специалисты по психодерматологии говорят, что это реально.

Редакция AdMe.ru рассказывает о связи психологии и косметологии и о том, на какие чудеса способно человеческое тело.

Зачем «придумали» психодерматологию?

Мы знаем, что психологическое состояние человека влияет на организм и, соответственно, на кожу. Но появление нового узкого направления связано не с желанием специалистов нажиться. Во-первых, подход «ну это и так всем понятно» в науке не работает, ей нужны доказательства и максимальная конкретика. Во-вторых, такой «ребрендинг» позволяет по-новому взглянуть на уже известную тему. Американский клинический специалист Мэттью Трауб считает связь между чувствами и кожей просто удивительной. «У меня есть клиенты, страдающие от акне. Они замечали, что чем больше они переживают, тем сильнее проявляются воспаления».

Изменение свойств кожи — естественная реакция организма, например, когда мы краснеем от смущения или гнева. Однако при сильном стрессе или беспокойстве в организме начинают высвобождаться молекулы воспаления. Происходит более мощный выброс некоторых нейрогормонов, нервная система приходит в возбуждение, а это, в свою очередь, влияет на поведение и даже отмирание некоторых иммунных клеток. При сильном или хроническом стрессе происходит нарушение функций кожи, отсюда различные заболевания: от надоедливых угрей до псориаза.

Существуют и случаи «волшебного» исцеления кожных заболеваний. Доктор Трауб признается, что его отец, также занимавшийся изучением психодерматологии, как-то приготовил для маленького Мэтта «лекарство» от бородавки, состоявшее из смеси заправок для салата. Через день или два бородавка исчезла. Более научный эксперимент провел канадский Университет Макгилл: детей, страдающих различными расстройствами, просили лечь в выключенный аппарат МРТ, сказав, что эта машина научит их мозг лечить заболевания. Среди участников эксперимента была девочка, страдающая экземой с невротическим сдиранием кожи. Спустя несколько недель «сеансов» состояние всех детей, в том числе девочки, значительно улучшилось. Конечно, подобные случаи нельзя назвать статистически весомыми, но от этого они не перестают быть менее интересными.

Тут вы наверняка подумали про эффект плацебо. Трауб не отрицает, что плацебо играет здесь важную роль, хотя убежден, что речь идет о гораздо более глубоком воздействии. То, как наше тело использует ресурс воображения и реагирует на него, заставляет задуматься о сознательном управлении нашими возможностями и масштабами саморазрушения и самоисцеления. «При работе с клиентами я прошу их вспомнить, когда начались их проблемы с кожей. Зачастую они связывают их с каким-нибудь неприятным событием. Когда мы ведем терапию именно в этом контексте, уже через несколько недель кожа чувствует себя значительно лучше».

Так что же, все наши проблемы с кожей из-за переживаний?

Не совсем. Во-первых, болезни кожи — только одна из форм проявления стресса. Это зависит от вашей собственной генетической предрасположенности: один человек может реагировать на переживания облысением, другой — акне, а третий — язвой желудка. Одним из самых сложных является вопрос о первопричине: стресс вызвал заболевание или последствия заболевания спровоцировали стресс? Вероятность первого варианта довольно высока: несколько недавних исследований подтвердили, что причиной № 1 проблем с кожей является не рацион, не погодные условия или побочные действия медикаментов, а именно наши эмоции.

Лечение в таких случаях напоминает стандартную психотерапию, только сфокусированную на вашей коже

Работая со своими клиентами, Трауб не только старается найти связь между каким-то событием из прошлого и болезнью, но и помогает людям преодолеть страх того, что с ними происходит. Например, когда комплексы по поводу внешности мешают человеку нормально жить, выходить на улицу или общаться, очень эффективна терапия подвергания. В ее рамках пациент регулярно сталкивается со своим страхом, но очень дозированно и постепенно — так, что в конечном итоге «приручает» свой страх, а значит, перестает отравлять себя стрессом. Кажется странным тратить бешеные деньги на средства по уходу, когда у нас внутри есть все необходимое для решения проблем с кожей. Однако врач подчеркивает, что в первую очередь нужно обратиться к обычному дерматологу. Лекарства и средства ухода вполне могут решить ваши проблемы с кожей, если у них нет глубоких психологических корней. Вы можете прибегнуть к психодерматологии в качестве дополнительного или крайнего средства, когда традиционная медицина оказалась бессильной.

Психология действительно способна творить чудеса, но, во-первых, связь между психикой и физическим здоровьем еще слишком мало изучена, а во-вторых, подобное лечение требует глубокого самоанализа и внутренней работы. «Те, кому приходится использовать тонны косметики, на самом деле маскируют ею свои переживания. Выпить таблетку или нанести крем гораздо проще. Когда есть возможность быстро что-то „починить“ — это отлично. Но я за то, чтобы искать корень проблемы. Ведь есть люди, которые тратят годы на поиски чудодейственного средства, чтобы вылечить то, что не имеет к коже никакого отношения», — считает Трауб.

Несколько практических советов для тех, у кого есть проблемы с кожей

Если вы страдаете от затяжных или циклических болезней кожи, высока вероятность, что вы имеете дело именно с психологической проблемой.

Лекарственные средства и средства по уходу при этом не помогают либо дают слабый или кратковременный результат.

Можно попробовать самостоятельно найти причину и вспомнить, в какой момент в вашей жизни началась болезнь, какие эмоции с этим связаны и т. п.

Даже если в вашем городе нет психодерматолога, вы вполне можете совместить лечение у обоих специалистов, при этом обозначив психологу, с какой именно проблемой вы хотели бы поработать.

В любом случае прежде всего вам следует получить заключение дерматолога.