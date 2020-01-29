Даже прогрессивные родители порой совершают 8 ошибок в воспитании сыновей. Не надо так

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У общества есть свои ожидания относительно мальчиков и девочек. Вековые и давно устаревшие традиции диктуют то, как дети разных полов должны себя вести, чем увлекаться и даже как им должно себя чувствовать. На самом деле в современном мире некоторым из этих правил просто не осталось места.

Например, одних мальчиков пытаются воспитать исключительными джентльменами, забывая об их собственных потребностях, а других натаскивают на то, чтобы всегда были готовы проявить силу, утверждая, что жизнь — это борьба. В редакции AdMe.ru тоже работают родители сыновей, и они признаются, что некоторые правила воспитания мальчиков, распространенные повсеместно, буквально выводят их из себя. Притом психологи с нами согласны. Вот о каких ошибках мы говорим.

Когда мальчикам говорят, что любую ситуацию нужно разрешать исключительно словами

Психологи утверждают, что современный человек еще не готов полностью отказаться от агрессии. Это естественный механизм защиты, которая в некоторых ситуациях может быть единственным выходом. Например, в случае, когда кто-то из ровесников настроен к ребенку крайне негативно и драки с ним не избежать. Пытаясь урегулировать конфликт словами, мальчик будет выглядеть униженно, поэтому, когда такое происходит, чрезвычайно важно уметь постоять за себя. Действительно нужно научить ребенка показывать, что он готов дать достойный отпор в случае драки и не боится соперника, хотя первым начинать махать кулаками не намерен.

Когда сыновей подстегивают к агрессии

Но это не значит, что ребенка нужно учить разрешать любую спорную ситуацию силой. Хотя некоторые родители считают иначе, подстегивая сыновей нападать на любого, кто повел себя неразумно: исковеркал имя, взял игрушку без спроса или отказался дружить с ребенком. «Постоять за себя» не всегда означает «напасть, не медля ни секунды».

Когда, умиляясь, называют невестой любую девочку, с которой контактирует мальчик

Мамы и бабушки действительно считают милым такое отношение к любой девочке, оказавшейся в поле зрения их чада. Конечно, делается это безо всякого злого умысла, и в этот момент взрослые, разумеется, не думают, что эта девочка на самом деле однажды станет настоящей невестой их мальчишки. Но дети такого юмора могут не оценить, и, если такое акцентирование внимания на общении с девочками станет постоянным, у будущего мужчины может появиться настороженность относительно общения с женщинами. Словно ни с кем из них нельзя дружить или просто приятно проводить время.

Когда говорят, что мальчишки не плачут, и сравнивают их с девчонками

Такое родительское поведение опасно по нескольким причинам. Во-первых, это делает мальчика эмоционально скованным. Он начинает думать, что естественные эмоции, которые он испытывает, — это нечто такое, что нужно прятать.

Во-вторых, дает неправильное представление о себе и людях. «Если мальчики не плачут, а я плачу, значит, со мной что-то не так».

В-третьих, когда мы осуждающе говорим: «Ведешь себя как девчонка», закладываем в голову ребенка убеждение, что быть девочкой стыдно, что женский пол на порядок хуже мужского. Сейчас, когда весь мир активно борется с сексизмом, такие убеждения могут сослужить дурную службу вашему сыну.

Когда заставляют во всем уступать девочкам

Другая крайность — это стараться всеми путями воспитать из мальчика настоящего джентльмена, отодвигая на задний план его личные потребности, желания и даже абсолютно нормальное чувство справедливости. Ребенку сложно понять, почему человек одного пола имеет преимущество над человеком другого. Особенно если учесть, что до школьного возраста девочки редко бывают намного слабее мальчиков. Их физические характеристики примерно одинаковы.

Когда уговаривают поцеловать бабушку и обнять дедушку

Понятно, что старшим родственникам крайне приятно лишний раз обнять вашего сынишку или получить от него поцелуй. Но вспомните свое детство: мало кому нравились такие нежности от пожилых людей. Одно дело, когда ребенок сам тянется с объятиями. Другое дело — заставлять его это делать, уверяя, что иначе он огорчит бабулю. А кому хочется портить настроение любимой бабушке? Но детская неприязнь — не единственный подводный камень данной ситуации. Как утверждают психологи, такое поведение старшего поколения может стать причиной того, что у ребенка сложится неверное представление о своих личных границах, что в будущем не сулит ничего хорошего.

Когда, отправляясь на улицу, мальчика одевают с иголочки

Основная задача прогулки — дать ребенку выплеснуть всю свою дурь, размяться, удовлетворить любопытство и подышать свежим воздухом. Если дышать он, конечно, может и сидя на скамейке или размеренно прогуливаясь по тропинкам детской площадки, то первые три пункта — дело довольно грязное. Именно поэтому, заботясь о том, что остальные мамы скажут о внешнем виде вашего ребенка, нужно вспомнить еще и о его потребностях. Уж лучше надеть вещи, которые не жалко, и позволить мальчишке копаться в земле, доставая жуков, пинать мяч, заваливаясь на траву, скатываться с горки (да, с той самой, которая оставляет следы ржавчины на шортах), чем одеть его как денди и лишить всех удовольствий.

Когда говорят, что сыновей надо отлучать от груди как можно раньше

Часто окружающие, переживающие за психическое здоровье мальчиков, рекомендуют их мамам начать отлучение от груди, как только ребенок начнет ходить. Якобы с этого момента он начинает все понимать и, если продолжать кормить грудью, может вырасти мужчиной, излишне заинтересованным женским телом. На самом деле никаких научных доказательств у этой теории нет. Зато есть множество исследований, подтверждающих, что естественное вскармливание крайне полезно для малышей и нет ничего зазорного в том, чтобы завершить его после того, как ребенку исполнится 2 года (неважно, девочка это или мальчик).